Avkalka kranar
Envisa kalkavlagringar bildas snabbt på kranarna i badrummet. Kranar och beslag bör därför avkalkas regelbundet, så att de behåller sin glans och vattnet rinner utan problem. Med dessa tips löser du det utan att behöva skrubba.
Avkalka i god tid
Gamla kalkavlagringar på din blanka krominredning är inte bara tråkigt att se på – de blir även svårare att bli av med ju längre de får sitta. Om kranen förkalkas gör det även att vattnet rinner långsammare och sprutar oförutsägbart. Kalkavlagringar är dessutom en perfekt grogrund för bakterier. Om du dricker från en förkalkad kran betyder det att du också dricker bakterier. Se därför till att regelbundet rengöra kranen och bli av med kalken innan det blir till en tjock beläggning.
Avkalka kranen: De bästa hushållsartiklarna
Om vattnet där du bor är extra kalkhaltigt rekommenderar vi att kranen avkalkas regelbundet. När du avkalkar ska du inte bara rengöra hela kranen och alla beslag, utan även avlägsna alla avlagringar från kranens strålsamlare och vattenblandare.
Gör så här:
- För att rengöra: Skruva av hela strålsamlaren eller vattenblandaren för hand eller med en rörtång. Vira helst in kranen med en trasa för att hindra den vackra metallen från att repas när du skruvar loss delarna.
- Ta sedan isär munstycket i tre delar: Filter, kopplingsmutter och packning.
- Lägg alla tre delarna i vinäger eller ättika och låt dra i cirka 15 minuter, ända tills kalken har löst upp sig. Citronsyra har samma effekt. Lös upp en halv matsked citronsyrapulver i 100 ml varmt vatten och lägg delarna i blandningen.
- När delarna är avkalkade sköljer du allt i rent vatten och sätter ihop dem igen.
Avkalka kranen utan verktyg
Om du behöver spara tid kan du också avkalka kranen utan att först ta isär den. Knepet är då att ta en bomullsduk, t.ex. en disktrasa, dränka den i vinäger eller citronsaft med vatten, och sedan vira den runt kranen. Låt blandningen verka ett tag – eller tills nästa dag om det är väldigt mycket kalk. Om du har en ballong hemma kan du fylla den med vinägervattnet och sätta över kranen för att därmed dränka kalken. En liten plastpåse fungerar på samma sätt. Skölj sedan hela kranen med rent vatten och putsa torrt med en mikrofiberduk – nu är kranen blank och fin igen. Om det fortfarande finns smuts eller rost i strålsamlaren rekommenderar vi att du tar i sär den och rengör den grundligt.
När kranen är avkalkad kan du gå vidare och rengöra resten av badrummet.
Avkalka kranar med rengöringsmedel
Om kalken är så kraftig att du vill använda rengöringsmedel, ta ett surt rengöringsmedel (pH 0 till 4) och rengör kranen noggrant med en mjuk svamp eller mikrofiberduk. Skurmedel bör hanteras försiktigt, då slipmedlet som det innehåller kan orsaka repor på ömtåliga ytor av aluminium och krom.