Avkalka kranar

Avkalka kranen utan verktyg

Om du behöver spara tid kan du också avkalka kranen utan att först ta isär den. Knepet är då att ta en bomullsduk, t.ex. en disktrasa, dränka den i vinäger eller citronsaft med vatten, och sedan vira den runt kranen. Låt blandningen verka ett tag – eller tills nästa dag om det är väldigt mycket kalk. Om du har en ballong hemma kan du fylla den med vinägervattnet och sätta över kranen för att därmed dränka kalken. En liten plastpåse fungerar på samma sätt. Skölj sedan hela kranen med rent vatten och putsa torrt med en mikrofiberduk – nu är kranen blank och fin igen. Om det fortfarande finns smuts eller rost i strålsamlaren rekommenderar vi att du tar i sär den och rengör den grundligt.

När kranen är avkalkad kan du gå vidare och rengöra resten av badrummet.