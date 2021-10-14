Hur ofta ska badrummet rengöras?

Hur ofta man bör rengöra badrummet beror främst på hur mycket det används. Den som bor ensam skapar mindre smuts än en familj med många personer, och rengöringsschemat bör anpassas efter detta. Helst bör hela badrummet rengöras grundligt minst en gång i veckan. Tvålrester och tandkräm bör avlägsnas från handfatet så fort som möjligt, och kranar och rör bör torkas av med några dagars mellanrum, så att inga kalkfläckar hinner bildas. Blanka kranar och handtag är bäst att torka av med en mjuk trasa varje gång du tvättar händerna. På det sättet blir det omöjligt för fläckarna att bildas från första början.

Om du sköljer och torkar av alla ytor ordentligt efter varje användning förblir duschkabin och badkar rena så länge som möjligt. Hårstrån och damm avlägsnas lätt från golvet genom att dammsuga med några dagars mellanrum. Moppa även en gång varje eller varannan vecka för att få bort ingrodd smuts från kaklet.