Rengöra badrummet: Smuts och kalk har inte en chans
Ingen annanstans i hemmet är det lika viktigt att ha det rent och hygieniskt som i badrummet. Det finns många åsikter om hur man bäst rengör toalett, kakel, badkar, dusch, handfat och så vidare. Om du följer dessa expertråd har smuts och kalkavlagringar inte en chans i ditt badrum.
Enkel snabbrengöring: De bästa tipsen för ett rent badrum
Rent och snyggt i badrummet är viktigt för många, oavsett om det är ett funktionellt våtrum eller ett lyxigt hemmaspa. Men utseendet är inte allt - det finns många hygieniska skäl att hålla rent i badrummet: Dålig rengöring gör att bakterier och svamp lätt frodas och mögel bildas. Dessa organismer trivs allra bäst i hög luftfuktighet och värme, och därför är det viktigt att rengöra ytor, våtrum, toalett och kakel med jämna mellanrum.
Hur ofta ska badrummet rengöras?
Hur ofta man bör rengöra badrummet beror främst på hur mycket det används. Den som bor ensam skapar mindre smuts än en familj med många personer, och rengöringsschemat bör anpassas efter detta. Helst bör hela badrummet rengöras grundligt minst en gång i veckan. Tvålrester och tandkräm bör avlägsnas från handfatet så fort som möjligt, och kranar och rör bör torkas av med några dagars mellanrum, så att inga kalkfläckar hinner bildas. Blanka kranar och handtag är bäst att torka av med en mjuk trasa varje gång du tvättar händerna. På det sättet blir det omöjligt för fläckarna att bildas från första början.
Om du sköljer och torkar av alla ytor ordentligt efter varje användning förblir duschkabin och badkar rena så länge som möjligt. Hårstrån och damm avlägsnas lätt från golvet genom att dammsuga med några dagars mellanrum. Moppa även en gång varje eller varannan vecka för att få bort ingrodd smuts från kaklet.
Tips
Om du har fönster i badrummet bildas det ofta kondens efter att du har badat eller duschat, vilket gör att mögel kan uppstå med tiden. Vädra badrummet ofta så att fukten kan ta sig ut. Putsa fönstren med några månaders mellanrum.
Rengöringsmoment i badrummet
I badrummet är det ganska lätt att rengöra kakel och keramiska ytor, men det är ändå bra att hålla vissa saker i åtanke. Organiska ämnen, till exempel döda hudceller, hårstrån, avföring och tvålrester kombineras ofta med mineralsmuts, till exempel rost, kalkavlagringar, urinavlagringar och missfärgningar i toalettstolen. Ofta räcker det inte att bara torka för att bli av med sådan smuts. Många använder därför aggressiva rengöringsmedel, till exempel toalettrengöring och sura lösningar, liksom hårdhänta fysiska metoder. Vid felaktig användning kan dock sådan rengöring leda till att känsliga ytor skadas.
Ta hjälp av saker du har i hemmet. Med några bra tips och rätt utrustning får du ett rent badrum på nolltid, utan att slita ut dig med att skrubba och skura.
Avkalka badrummet
Kalk bildas med tiden överallt där föremål regelbundet kommer i kontakt med vatten. Alltså är det inte så konstigt att vi ofta hittar kalkavlagringar på kranar, kakel och handfat i badrummet. Med rätt utrustning och några bra tips är det dock enkelt att få bort de envisa avlagringarna och även sätta stopp för dem i framtiden.
Var kommer kalken ifrån?
Kalkhaltigt vatten innehåller höga halter av kalciumkarbonat, som bildas när grundvattnet sipprar genom kalksten i berggrunden. Ju högre kalkhalt, desto hårdare vatten, och desto mer kalkavlagringar bildas på alla ytor som kommer i kontakt med vattnet. Envisa kalkavlagringar bildas främst där vatten har värmts upp och avdunstat, vilket gör att det ofta blir vita fläckar på handtag, handfat, kakel och kranar i badrummet.
Avlägsna kalkfläckar med ångtvätt
Måttliga kalkavlagringar avlägsnas ganska enkelt med en ångtvätt – utan att du behöver skrubba och putsa för hand. För detta krävs ett precisionsmunstycke och en rund borste. Bäst är rengöra känsliga ytor med enbart precisionsmunstycket, annars kan detaljer av krom och rostfritt stål repas. Håll munstycket direkt mot ytorna där kalken sitter och ånga ända tills den har löst upp sig. Om du ändå inte får bort kalken, eller om den sitter besvärligt till, kan du försöka med att sätta en rund borste på munstycket: Därmed kan du skrubba stället i kombination med kraftfulla ångstötar. Även den envisaste kalk kan avlägsnas med riktad ånga och kraftig skrubbning.
Använd citronrengöring där kalken sitter särskilt tjockt. Låt citronen verka i en halvtimme och kör sedan med ångtvätten igen. Kalkresterna bör nu kunna avlägsnas lättare.
Kalkbekämpning som du redan har hemma
Få bort kalk från aluminium med bakpulver
Bakpulver är bra till allt möjligt hemma, och kan även användas för att få bort kalk från t.ex. aluminium. Blanda först vatten och bakpulver till en tjock smet. Gnid in smeten på de förkalkade ställena, låt verka en stund och skölj sedan med rent vatten eller torka med en fuktig trasa.
En bra sak med bakpulver är även att det motverkar otrevlig lukt i badrummet och dessutom hjälper mot stopp i avloppet.
Få bort kalk med ättika
Ättika är en annan hushållsartikel som kan användas mot kalkavlagringar. Ättika kan användas direkt på svårare kalkavlagringar, eller utspätt med vatten för lättare avlagringar. Citronsyra har samma effekt och kan användas på samma sätt. Bästa sättet är att dränka en duk av bomull eller mikrofiber i ättika eller citronsyra, och sedan gnugga den mot de ställen där kalken sitter, till exempel kranar. Låt det verka en stund, eller till nästa dag, och skölj sedan noggrant med rent och kallt vatten. Torka sedan allt med en ren trasa. Ättiksyran fungerar även bra mot envisa urinavlagringar.
Tips: För att få bort svåra kalkavlagringar från kranar kan du använda ballongtricket.
Få bort kalk med tandkräm
Du kan även använda tandkräm på en gammal tandborste för att få bort kalkavlagringar från kranar. Täck kalkavlagringarna med tandkräm och låt verka en stund. Skrubba sedan av krämen med tandborsten och skölj med vatten. Tandkrämen fungerar som slipmedel och får ytor av krom och aluminium att blänka igen.
Varning! Vissa material tål inte syra. Detta gäller bland annat marmor och natursten. Använd aldrig ättika eller citronsyra för att rengöra dessa material. Bakpulver är i så fall ett bättre alternativ.
Få bort kalk med rengöringsmedel
Rengöringsmedel mot envisa kalkavlagringar ska vara sura och ha ett lågt pH-värde mellan 1 och 4. Vilket medel som passar bäst beror på ytmaterialet. Bäst är att först testa rengöringsmedlet på ett undanskymt ställe innan du sätter igång att använda det över hela ytan. Starka syror (med lågt pH) kan angripa ytmaterial som t.ex. oädel metall, cementfogar, anodiserad aluminium och plast. På dessa material bör du använda mildare rengöringsmedel och testa först för att se om effekten räcker. På marknaden finns även vissa rengöringsmedel med miljömärkning, till exempel EU Ecolabel. Dessa produkter är inte bara bättre för miljön utan är även skonsammare mot underlaget än omärkta rengöringsmedel.
Tips för att hindra kalkfläckar från att uppstå till att börja med:
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Torrt hjälper: Torka därför alltid kranar och beslag på handfat, duschar och badkar, liksom ytor av kakel och glas, direkt efter användning, till exempel med en mikrofiberduk eller en mjuk svamp.
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Om du har bråttom och inte hinner torka, skölj åtminstone av duschkabin, badkar och kranar med kallt vatten. Kallt vatten ger mindre kalkavlagringar än varmt vatten.
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Genom att använda ångtvätt regelbundet på kranar m.m. hindras kalk från att avlagras i framtiden, eftersom ångan avmineraliserar vattnet, så att inga kalkrester eller ränder blir kvar.