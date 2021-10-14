Rengöra fogar
Golvplattor är oftast ganska lätta att rengöra, men många glömmer fogarna i den dagliga städrutinen. Detta innebär ett tillfälle för otrevlig smuts och till och med mögel att växa till sig. Kakelfogar är dock lätta att rengöra med bara några enkla tips.
Fogarna kräver särskild uppmärksamhet
Där det finns kakel eller golvplattor, finns det också fogar. Fogarna består oftast av murbruk, som används för att fästa de enskilda plattorna. Beroende på vilka plattor det handlar om kan fogarna skilja sig åt mycket i sammansättning och ytkvalitet. Den ojämna ytan gör att smuts fastnar lättare och blir svårare att få bort än på den släta plattan. Fogarna absorberar även fukt, och är därmed en perfekt växtplats för bakterier och mögel. Därför kräver de lite extra uppmärksamhet i rengöringen.
Vilka rengöringsmedel är bra för att rengöra i fogarna?
Rengöringsmedel klassificeras främst efter pH-värde. De flesta allrengöringsmedel är lätt basiska (pH > 7) för att kunna avlägsna organisk smuts, t.ex. fett och albumin. Därmed avlägsnas även en näringskälla för mikroorganismer. Lätt nedsmutsade kakelfogar rengörs enkelt med basiska hushållskemikalier, t.ex. bakpulver, bikarbonat eller soda. Blanda någon av dessa kemikalier med vatten i blandningsförhållande 3:1, så att det blir till en tjock smet. Smeten kan sedan arbetas in i fogarna med en fogborste eller tandborste. Låt blandningen verka i cirka 30 minuter och skölj sedan med varmt vatten och en ren trasa. Använd alltid skyddsglasögon och handskar, då det kan stänka när du arbetar med borsten.
Var försiktig med sura rengöringsmedel
Mineralsmuts, t.ex. kalk- och urinavlagringar, är ett problem särskilt i badrummet. Dessa kan avlägsnas med sura rengöringsmedel, t.ex. sanitetsrengöring (pH < 7) eller hushållskemikalier, t.ex. ättika eller citronsyra. Var dock försiktig även här, då kakelplattorna och fogarna reagerar olika på att rengöras. Eftersom kakelfogar av murbruk också består av mineraler angrips de av sura rengöringsmedel med tiden. Förebygg detta genom att alltid se till att fogarna är våta innan du börjar rengöra dem. Om fogmaterialet är mättat med vatten kan det sura rengöringsmedlet verka på ytan utan att tränga ner på djupet.
Proffstips: Särskilt i badrummet rekommenderar vi att växla mellan sura och basiska rengöringsmedel för att hela tiden bekämpa alla former av smuts. Därmed förhindrar du även att mögel uppstår.
Rengöra fogar med ångtvätt
Med en ångtvätt blir det ännu enklare att rengöra fogarna. Ångan når ett tryck på upp till 4,2 bar och de små ångpartiklarna träffar underlaget i 170 km/h. Detta gör att ångan kan ta sig in i ytans finstruktur, där textilier och borstar inte kommer åt. Den heta ångan löser upp smuts och avlagringar och den höga temperaturen hejdar mögeltillväxten. I de flesta fall krävs inga rengöringsmedel, vilket är bra både för miljön och för dina luftvägar. För kraftigare mineralsmuts kan du förbehandla fogarna med ett surt rengöringsmedel enligt beskrivningen ovan och sedan använda ångtvätten i steg två. Bästa sättet att rengöra är med precisionsmunstycke och en passande rund borste. Varje fog rengörs individuellt med snabba gnuggande rörelser. Kombinationen av värme och mekanik avlägsnar även ingrodd smuts. När smutsen har löst upp sig kan du torka bort den med en trasa.
Avlägsna mögel från fogar
Mögel bildas lätt i rum med hög luftfuktighet och trivs särskilt bra på fogarnas ojämna och porösa yta. Mögel är inte bara fult utan även dåligt för hälsan, särskilt för allergiker och personer med nedsatt immunförsvar. För att bli av med mögel kan du använda rengöringsmedel som innehåller etanol eller isopropylalkohol. Arbeta in alkohollösningen i fogarna med en borste eller trasa tills den dunstar. Metoden tar oftast inte bort de fläckar som blir kvar, då alkohol inte innehåller blekmedel. Om du vill rengöra fogen i grunden är väteperoxid en väl beprövad hushållskemikalie. En 3-procentig lösning räcker bra mot mögelsporer. Förläng kontakttiden genom att dränka en bit hushållspapper och lägga den på fogen. Efter en halvtimme måste lösningen sköljas bort med tillräckligt med vatten.
Om möglet har trängt ner i materialet på djupet är enda lösningen att byta materialet. Se därför till att aktivt förebygga mögel. Det hjälper mycket att vädra rummet regelbundet. En ventilationsfläkt kan vara bra om rummet saknar fönster. Skrapa även alla våta ytor när du har duschat, så att fukten transporteras bort snabbt.
Rengöra silikonfogar
Silikonfogar används t.ex. mellan handfat och kakelvägg. Dessa fogar är mycket mer känsliga än fogar av murbruk, och därför måste du vara extra försiktig när du rengör dem. Om du använder ångtvätt räcker det med att använda ångan, då manuell skrubbning och powermunstycket snabbt kan skada fogens yta. Mögel kan också bildas i silikonfogar. Om mögel redan har letat sig in i materialet är det ofta mer ekonomiskt att byta ut fogen än att rengöra den.
Så rengör du kakelfogar i 4 steg
- Blanda bikarbonat och vatten i förhållandet 3:1 till en tjock smet.
- Använd en fogborste eller tandborste för att arbeta in smeten i fogarna.
- Låt smeten av bikarbonat sitta i cirka 30 minuter för att lösa upp smutsen.
- Torka eller skölj bort smeten med varmt vatten och en ren trasa.