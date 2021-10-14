Rengöra fogar

Avlägsna mögel från fogar

Mögel bildas lätt i rum med hög luftfuktighet och trivs särskilt bra på fogarnas ojämna och porösa yta. Mögel är inte bara fult utan även dåligt för hälsan, särskilt för allergiker och personer med nedsatt immunförsvar. För att bli av med mögel kan du använda rengöringsmedel som innehåller etanol eller isopropylalkohol. Arbeta in alkohollösningen i fogarna med en borste eller trasa tills den dunstar. Metoden tar oftast inte bort de fläckar som blir kvar, då alkohol inte innehåller blekmedel. Om du vill rengöra fogen i grunden är väteperoxid en väl beprövad hushållskemikalie. En 3-procentig lösning räcker bra mot mögelsporer. Förläng kontakttiden genom att dränka en bit hushållspapper och lägga den på fogen. Efter en halvtimme måste lösningen sköljas bort med tillräckligt med vatten.

Om möglet har trängt ner i materialet på djupet är enda lösningen att byta materialet. Se därför till att aktivt förebygga mögel. Det hjälper mycket att vädra rummet regelbundet. En ventilationsfläkt kan vara bra om rummet saknar fönster. Skrapa även alla våta ytor när du har duschat, så att fukten transporteras bort snabbt.