Toalettrengöring på det bästa sättet
En ren toalettstol är en absolut nödvändighet för många, men att städa den är ingen populär uppgift. Bli av med illaluktande bakterier och kalkavlagringar i toaletten med hjälp av sura rengöringsmedel. Med rätt metoder och våra tips på hur du rengör toaletten blir den riktigt ren och hygienisk igen på nolltid.
Tvätta bort kalk- och urinavlagringar
Precis som på många andra ställen i badrummet avlagras kalk även i toaletten. Besvärligast är dock de så kallade urinavlagringarna, som bildas av kalk och urin i kombination. Dessa avlagringar bildas främst runt toalettens kant och där toalettens yta böjer sig. Avlagringarna får en ytstruktur som gör att annan smuts och bakterier lätt fastnar där, vilket leder till gulbruna missfärgningar. Mindre beläggningar kan avlägsnas fysiskt med borste. Om toalettborsten används regelbundet, helst varje gång du går på toaletten, bildas oftast inga kraftiga avlagringar. Detta är särskilt viktigt på platser med kalkhaltigt vatten.
Vilka rengöringsmedel är bra mot kalk- och urinavlagringar?
Om avlagringar uppstår trots att du regelbundet rengör fysiskt krävs det att du använder ett bra rengöringsmedel. Kalk- och urinavlagringar bidrar till mineralföroreningar och kan motverkas med sura rengöringsmedel (pH < 7). Toalettrengöringsmedel på marknaden brukar därför ha mycket lågt pH, och är alltså mycket sura. Applicera rengöringsmedlet och låt verka enligt tillverkarens instruktioner. Skrubba sedan ordentligt med en borste – fysiska borströrelser hjälper till att få bort envisa missfärgningar. Avsluta med att skölja flera gånger ända tills både rengöringsmedlet och smutsen är borta.
Toalettrengöring med hushållsartiklar
Det går också att städa toan med olika artiklar som ofta finns i hemmet. Tvättmedel i pulverform är populärt, eftersom det innehåller både avkalkande och blekande medel som fungerar bra mot kalk- och urinavlagringar. Strö tvättmedlet på insidan av toaletten, låt verka i cirka 15 minuter och rengör sedan med toalettborsten. Avsluta med att spola tills toaletten glänser som ny igen.
Ett annat husmorstips är vinäger tillsammans med bikarbonat. Häll en halv liter vinäger och 2-3 matskedar bikarbonat i toaletten och fördela. Du kan även byta ut vinägern mot 100 ml ättika och använda bakpulver istället för bikarbonat. Låt blandningen verka i cirka 15 minuter och skrubba sedan med borsten för att få bort avlagringarna. Det går även att använda cola eller rengöringstabletter till löständer; dessa produkter behöver dock få verka i ungefär 30 minuter. Orsaken till att detta fungerar bra är att både vinäger, ättika, cola och rengöringstabletter innehåller syra med ett lågt PH värde. Det hjälper till att bryta ner avlagringarna och resultatet blir glänsande rent.
Ett milt rengöringsmedel räcker för utsidan
För utsidan av toalettstolen räcker det att torka med en fuktig trasa och milt rengöringsmedel. Detsamma gäller även toalettringen och locket. Undvik dock att skrubba hårt eller att använda rengöringsmedel med klor eller syra – dessa kan orsaka gula missfärgningar eller fästa sig i färgen på sitsen. Kalk- och urinavlagringar kan även i sig orsaka missfärgningar. Endast regelbunden rengöring håller toaletten ren i långa loppet.
Förebygga stopp i toaletten
Kasta inte matrester, hårstrån eller sanitetsbindor i toaletten, eftersom det lätt blir stopp i avloppet då. Kasta inte heller pappersservetter och hushållspapper i toaletten, då dessa till skillnad från toalettpapper inte löser upp sig i vatten. Om det blir stopp i avloppet måste du använda vaskrensare eller rensspiral. I värsta fall kan du behöva dyr professionell hjälp.
Så rengör du toaletten
- Ta på dig gummihandskar och lyft upp toalettsitsen.
- Applicera toalettrengöringsmedel under kanten på insidan av skålen.
- Torka av utsidan av toaletten med en fuktig mikrofibertrasa medan toalettrengöringen verkar.
- Skrubba insidan av toaletten noga med toalettborsten för att bli av med smutsen.
- Spola i toaletten för att skölja av rengöringsmedel och smuts.