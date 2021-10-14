Toalettrengöring med hushållsartiklar

Det går också att städa toan med olika artiklar som ofta finns i hemmet. Tvättmedel i pulverform är populärt, eftersom det innehåller både avkalkande och blekande medel som fungerar bra mot kalk- och urinavlagringar. Strö tvättmedlet på insidan av toaletten, låt verka i cirka 15 minuter och rengör sedan med toalettborsten. Avsluta med att spola tills toaletten glänser som ny igen.

Ett annat husmorstips är vinäger tillsammans med bikarbonat. Häll en halv liter vinäger och 2-3 matskedar bikarbonat i toaletten och fördela. Du kan även byta ut vinägern mot 100 ml ättika och använda bakpulver istället för bikarbonat. Låt blandningen verka i cirka 15 minuter och skrubba sedan med borsten för att få bort avlagringarna. Det går även att använda cola eller rengöringstabletter till löständer; dessa produkter behöver dock få verka i ungefär 30 minuter. Orsaken till att detta fungerar bra är att både vinäger, ättika, cola och rengöringstabletter innehåller syra med ett lågt PH värde. Det hjälper till att bryta ner avlagringarna och resultatet blir glänsande rent.