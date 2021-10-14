Fönsterputs med rengöringsmedel

För mycket smutsiga fönsterrutor rekommenderas rengöringsmedel. Förutom de vanliga glasrengöringsmedlen på marknaden finns det även särskilda fönsterputskoncentrat som kan blandas med vatten före användning. Dessa löser upp även envisare smuts, t.ex. fett, insekter och utsläpp. En annan fördel: Dessa produkter lämnar en skyddsfilm på glaset som gör att regn rinner av lättare och att det tar längre tid för glaset att bli smutsigt igen.

Tips 2: Spara på rengöringsmedlet

Om för mycket rengöringsmedel används i lösningen kan det bildas en kletig hinna på fönstret. Glasrengöringsmedel och hushållskemikalier ska därför alltid användas sparsamt och med rätt dosering – detta förbygger ränder.