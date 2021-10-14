Putsa fönster: Tips för att få skinande rena fönster
Att putsa fönster är bland de minst uppskattade hushållssysslorna. Det kräver manuellt arbete, tar lång tid och resultatet blir dessutom sällan perfekt eftersom det oftast blir kvar ränder på fönstren. Gör så här för att putsa fönstren snabbt och enkelt, vi lovar att det till och med kommer att vara roligt!
Hur ofta bör fönstren putsas?
Fönster släpper in ljus i hemmet och skapar en välkomnande känsla. Samtidigt tar det ofta bara några dagar innan fönstren ser ut som om de inte putsats på månader, särskilt om det är pollensäsong, eller efter regn och längre torrperioder med mycket damm. Fönster kan ha det tufft även på insidan. Särskilt barn och husdjur lämnar ofta avtryck och fläckar på fönsterrutorna. Beroende på nedsmutsningsgrad bör fönstren därför putsas ungefär en gång varannan månad, både invändigt och utvändigt.
Tips 1: Välj rätt tidpunkt
Putsa inte fönster i direkt solljus eller när det är för varmt ute. Detta gör nämligen att glaset torkar för fort, så att ränder bildas. Bästa vädret för fönsterputs är en mulen dag med uppehåll.
Putsa fönster med vatten och hushållsartiklar
Mycket av smutsen på fönsterrutor och fönsterkarmar avlägsnas effektivt med endast rent vatten. Torka av glasrutorna och fönsterkarmarna med en våt mikrofiberduk eller en luddfri bomullstrasa och torka sedan torrt. För envisare smuts som byggts upp under flera veckors tid kan du använda hushållskemikalier eller rengöringsmedel. De bästa hushållsartiklarna för fönsterputs är:
- Vinäger eller ättika: Blanda 2,5 dl ättika med 1 liter vatten. Putsa sedan fönstret som vanligt med blandningen. Obs! Se till att täcka över fönsterbrädor av sten – t.ex. marmor – då ättikan kan skada dessa ytor.
- Citronsyra: Blanda 2-3 matskedar citronsyrapulver med 1 liter vatten och rengör sedan allt med en mikrofiberduk.
- Diskmedel: Bra resultat nås även med en blandning av ljummet vatten och lite diskmedel utan balsam. Hur mycket diskmedel som ska användas beror på hur smutsigt glaset är.
- Svart te med citron: Ta en stor kopp starkt svart te, blanda med ca. 3 liter vatten i en hink och tillsätt saften av en halv citron. Putsa sedan fönsterrutorna med en mikrofiberduk. Tanninerna i teet löser upp fett och nikotin, medan citronsyran är effektiv mot kalk.
- Alkohol: Häll lite t-sprit i ljummet putsvatten. Ta en skvätt t-sprit till 5 liter varmt vatten. Varning! Använd handskar, så att inte händerna torkar ut medan du putsar fönster.
För att torka fönstrena torra kan du ta en gummiskrapa, en ren mikrofiberduk eller någon annan luddfri trasa. Dessa lämnar garanterat inga ränder. Om du inte har någon absorberande trasa kan du också torka glaset med tidningspapper: Knyckla ihop några tidningssidor löst och torka glaset med dem.
Fönsterputs med rengöringsmedel
För mycket smutsiga fönsterrutor rekommenderas rengöringsmedel. Förutom de vanliga glasrengöringsmedlen på marknaden finns det även särskilda fönsterputskoncentrat som kan blandas med vatten före användning. Dessa löser upp även envisare smuts, t.ex. fett, insekter och utsläpp. En annan fördel: Dessa produkter lämnar en skyddsfilm på glaset som gör att regn rinner av lättare och att det tar längre tid för glaset att bli smutsigt igen.
Tips 2: Spara på rengöringsmedlet
Om för mycket rengöringsmedel används i lösningen kan det bildas en kletig hinna på fönstret. Glasrengöringsmedel och hushållskemikalier ska därför alltid användas sparsamt och med rätt dosering – detta förbygger ränder.
Putsa fönster med rätt teknik
Putsa fönstret som ett proffs – även hemma hos dig. När det gäller fönsterputsning är egentligen rätt teknik allt som behövs:
- Steg 1: Applicera rikligt med rengöringslösning, bestående av vatten och rengöringsmedel eller hushållskemikalier, på fönstret med en svamp eller sprayflaska. Det måste vara tillräckligt fuktigt för att fönsterskrapan ska glida bra över fönstret.
- Steg 2: Samla ihop vätskan uppifrån och ner med rörelser i form av siffran åtta och torka upp den med en trasa.
- Steg 3: Polera fönsterrutan med mikrofiberduk eller kökshandduk, och ta bort de sista vattendropparna, särskilt längs kanten.
Korrekt rengöring av fönsterkarmar
Glöm inte fönsterkarmarna när du putsar fönstren. Fönsterkarmarna utsätts för samma element som fönsterrutorna. Avlägsna först grövre smuts med en handborste eller en torr trasa. Rengör sedan fönsterkarmen noggrant med en fuktig trasa eller en mjuk svamp. För särskilt envis smuts kan du använda rengöringsmedel. Lägg dock märke till fönsterkarmarnas material:
- För trä finns det vårdande medel som skyddar det från slitage.
- Plastramar kan rengöras med antistatiska rengöringsmedel som är särskilt avsedda för plast.
Passa även på att avlägsna grövre smuts från fönsterbrädan och rengöra den ordentligt, om du hinner.
Tvätta fönster utan ränder
Fönstertvätten gör det extra lätt att göra fönstren rena:
- Spraya rikligt med blandningen av rengöringsmedel och vatten på glaset.
- Avlägsna smuts genom att putsa med en mikrofiberduk eller kökssvamp.
- Dammsug sedan upp all fukt med hjälp av fönstertvätten. Smutsvattnet rinner direkt in i tanken så att ingenting hamnar på golvet.
När allt är klart har du rena fönster utan ränder. Om det ändå finns ränder på glaset kan det vara på grund av produktens sugramp:
- Sugrampen som sitter på fönstertvätten slits ut med tiden. Den får då
en ojämn yta, vilket orsakar ränderna på glaset. Ett litet trick: Vänd på sugrampen, så att båda sidor kan användas.
- En annan faktor som bidrar till ränder kan vara små partiklar av damm och smuts som fastnar på sugrampen och gör den ojämn. Innan du använder enheten på fönstren kan du först dra sugrampens kanter över sprayflaskans rengöringsplatta. Därmed avlägsnas dessa partiklar och sugrampens kant blir så jämn som möjligt.
Proceduren med en batteridriven fönstertvätt är alltid densamma, oavsett var den används. Produkten har mycket varierade användningsområden:
- Fönster/spröjsade fönster
- Speglar
- Duschkabiner
- Bordsskivor av glas
- Kakel
- Växthus
- Glasdörrar
- Andra jämna ytor
Tips 3: MultiCleaner
En MultiCleaner är även bra att ha utöver fönstertvätten. En MultiCleaner gör rengöringen enklare tack vare dess vibrationer, som produceras av den batteridrivna motorn, och vatten som matas ut elektriskt. Med MultiCleanern behöver du inte längre skrubba bort envisa fläckar. När rengöringen är klar rekommenderar vi att du torkar av ytan med en trasa eller suger upp resterande vätska med en fönstertvätt.
Rengöring av fönster med ångtvätt
Om du har en ångtvätt kan den användas till mer än bara speglar och glasytor. Du kan även putsa fönstren med den:
- Steg 1: Ånga fönsterrutan med handmunstycket samt mikrofiberduken och lös upp smutsen genom att gnugga. Du kan även ånga de smutsiga fönsterrutorna med enbart detaljmunstycket eller tillvalet fönstermunstycke. Ångan kan även användas för att få bort envisa märken.
- Steg 2: Kvarblivet vatten kan avlägsnas med en gummiskrapa eller en fönstertvätt. Du kan även torka kanter och fönsterkarmar med en mjuk trasa.
Ångan som frigörs från ångtvätten är fri från mineraler och har därmed samma egenskaper som destillerat vatten. Därmed lämnas inga ränder på glaset. Om det ändå blir kvar ränder efter putsningen beror det oftast på att rester av rengöringsmedel sitter kvar. Torka då rutan några gånger till, ända tills alla rester har försvunnit.
Hela paketet: Gardiner och persienner
Om du vill att fönstren ska bli riktigt rena räcker det inte att bara rengöra fönsterkarmarna och fönsterrutorna. Även gardinerna ska tvättas och insidan av persiennerna måste dammas.
- Tvätta gardinerna och häng sedan upp dem på gardinstången med en gång – därmed behöver du inte stryka dem, beroende på material.
- Avlägsna allt damm från persiennerna med en fuktig trasa.
- Ett annat praktiskt rengöringsalternativ för persiennerna är en ångtvätt, som enkelt avlägsnar damm och smuts från alla lameller och springor.