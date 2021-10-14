Rengöringstips för djurägare
Husdjur skapar liv och rörelse i hemmet. Vi matar dem, tar hand om dem och, viktigast av allt, älskar dem. Däremot kan det vara lätt att glömma hur mycket extra arbete ett husdjur kan skapa. Husdjur innebär inte bara mer smuts utan också att smutsen sprids snabbare på fler ställen i bostaden. Med några bra tips och tricks får du både hemmet och din fyrbenta vän rena.
Mer städning hemma
Lämnar hunden leriga avtryck på det nymoppade golvet? Blir det mat överallt på golvet när katten äter? Eller rusar marsvinet runt i buren så att pälsen yr? Välkommen till ett hem med husdjur. Ett husdjur innebär automatiskt större städbehov, med mer smuts, allergener och ibland även sjukdomsframkallande bakterier. Genom att regelbundet och grundligt rengöra husdjurens burar och favoritställen hjälper du både renlighet, hygien och hälsa, för både dig och ditt djur. Det är som med det mesta hushållsarbetet: De gamla och beprövade metoderna funkar oftast bra, men arbetet blir lättare och mer praktiskt med rätt teknik.
Gör rent oftare
Livet med hund, katt, marsvin, hamster eller kanin betyder oftast att det inte räcker att storstäda en gång varje eller varannan vecka. Päls, matrester, smuts utifrån eller små olyckor kan göra att du sträcker dig efter städredskapen allt som oftast. Därför bör du planera in den tid som behövs för att klara det arbetet. Mycket av smutsen brukar hamna på ett visst ställe. Smuts utifrån samlas oftast runt ingången, halm runt kaninens bur och kattsand som katten har rafsat upp runt kattlådan.
För dessa situationer är det bra att ha sopborste och skyffel i närheten. En bra dammsugare eller en lätt elektrisk sopare gör jobbet ännu bättre, och avlägsnar lättare smuts på ett ögonblick.
Avlägsna husdjurshår
Päls gör ofta ett avtryck på t.ex. soffan. En klädvårdsrulle avlägsnar enkelt pälsen från möbeltextilier. En uppladdningsbar sopare är dock bra för att bli av med pälsen när den har fastnat på mattorna. Den roterande borsten är mycket effektiv för att avlägsna hår från hund och katt på heltäckningsmattor. Borstvalsen sitter med en näthylsa runt som gör det lätt att göra rent efteråt. Ta loss hylsan så skrapas håret av från borsten. För att det ska bli mindre hår på golvet och möblerna till att börja med bör djuren i hemmet även borstas regelbundet.
Om du inte har en klädvårdsrulle hemma, kan du också ta en bit tejp för att få bort hår från kläder och möbeltextilier.
Hygienisk rengöring
Om du har husdjur är det särskilt viktigt att tänka på vilka rengöringsmedel du använder. Dina fyrbenta vänner kan komma i kontakt med rester av rengöringsmedel på golv och andra ytor när de äter eller leker. Många husdjur tål inte dessa. Blotta lukten kan vara ett problem för deras känsliga nosar. Ett alternativ är att använda ångtvätt för den regelbundna rengöringen av golv i parkett, laminat, sten eller keramik, då dessa inte kräver några kemiska rengöringsmedel alls. Varm ånga och fysisk bearbetning med trasa och borste gör rent materialens fibrer på djupet. Ångtvätten gör inte bara rent, utan gör även så att bostaden blir hygienisk, eftersom ångtvätten eliminerar upp till 99,999%* av alla hushållsbakterier på släta, hårda ytor. Detta är särskilt viktigt på de ställen där djuren äter.
Nos- och tassavtryck på glas och andra släta ytor
Att hundar och katter slickar på fönstren och att det blir nos- och tassavtryck på glas och andra ytor är en del av vardagen för alla husdjursägare. Men det kan vara tidskrävande att komma till rätta med oordningen. Fönstertvätten är en praktisk lösning för det jobbet: Spraya lite rengöringslösning och fördela jämnt med mikrofiberduken på sprayflaskan. Sug sedan hela ytan ren med fönstertvätten och torka torrt med mikrofiberduken. Nu är tassavtrycken som bortblåsta!
Om de intorkade salivresterna på spegeln är svåra att få bort kan du använda en MultiCleaner för att rengöra ytan utan ansträngning.
Smutsfångare
För utomhuskatter och naturligtvis för hundar finns det ingenting som heter dåligt väder. De måste alltid få komma ut i friska luften, varje dag. Men om det bara är vått och lerigt utomhus får de automatiskt en del av det med sig in. På en hund kan du grovtorka tassarna i hallen, eller ställa dem direkt i duschen och sedan torka dem med en handduk. En katt går dock sällan med på sådan behandling. Här kan en smutsfångare vara bra att ha. Oftast räcker det att ha golvmattor innanför ytterdörren, så att dina fyrbenta vänner blir tvungna att gå på den. Därmed fångas den mesta smutsen upp, innan några tassar hinner göra avtryck på golvet.
Om det ändå blir spår av tassar på hårdgolv eller golvplattor rengör du dessa enkelt med en golvtvätt.
När det regnar ute är det inte ovanligt att hundar och katter lämnar spår på både mattor och möbler. Men ta det lugnt – det är inte bråttom att bli av med de leriga fläckarna. Låt istället torka, och ta sedan bort den grövre smutsen och rengör fläckarna med vatten. Vid envisare smuts kan du använda en matt- och textiltvätt för att rengöra mattor och möbeltextilier.
Kattsand? Inga problem
Katter gräver ner sin avföring, även i kattlådan hemma. Beroende på kattens temperament kan detta leda till att kattsanden hamnar lite överallt runt lådan. De små granulaten avlägsnas enkelt och problemfritt med en uppladdningsbar sopare eller dammsugare. Metoden rekommenderas eftersom granulatet kan orsaka repor på golvet om du råkar trampa på dem av misstag.
Om du vill förhindra att kattsanden sprätter i rummet till att börja med, välj en kattlåda med inåtböjd kant. Det är ett bra sätt att se till att kattsanden verkligen stannar i lådan.