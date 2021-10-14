Rengöringstips för djurägare

Smutsfångare

För utomhuskatter och naturligtvis för hundar finns det ingenting som heter dåligt väder. De måste alltid få komma ut i friska luften, varje dag. Men om det bara är vått och lerigt utomhus får de automatiskt en del av det med sig in. På en hund kan du grovtorka tassarna i hallen, eller ställa dem direkt i duschen och sedan torka dem med en handduk. En katt går dock sällan med på sådan behandling. Här kan en smutsfångare vara bra att ha. Oftast räcker det att ha golvmattor innanför ytterdörren, så att dina fyrbenta vänner blir tvungna att gå på den. Därmed fångas den mesta smutsen upp, innan några tassar hinner göra avtryck på golvet.

Om det ändå blir spår av tassar på hårdgolv eller golvplattor rengör du dessa enkelt med en golvtvätt.

När det regnar ute är det inte ovanligt att hundar och katter lämnar spår på både mattor och möbler. Men ta det lugnt – det är inte bråttom att bli av med de leriga fläckarna. Låt istället torka, och ta sedan bort den grövre smutsen och rengör fläckarna med vatten. Vid envisare smuts kan du använda en matt- och textiltvätt för att rengöra mattor och möbeltextilier.