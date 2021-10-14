Enkel mattrengöring
Det är mycket ett golv måste stå ut med: Husdjurens tassar, kaksmulor, kaffefläckar och smutsiga skosulor. Särskilt på mattor samlas mycket smuts med tiden. Här får du lära dig de bästa sätten att rengöra heltäckningsmattor och få bort även envisa fläckar.
Varför bör mattor rengöras regelbundet?
En fin matta gör hemmet mysigt och håller fötterna varma, dessutom ger det även halkskydd och dämpar ljudet av fotsteg. Det är luggens längd som avgör hur lätt eller svårt det är att rengöra en heltäckningsmatta. Hur mycket underhåll som behövs bestäms även av hur ofta mattan används. För samtliga mattor rekommenderas att grundlig rengöring utförs regelbundet: Detta bibehåller mattans utseende, förlänger dess livslängd och är mer hygienskt genom att ingrodd smuts lossnar och päls och kvalster avlägsnas.
Dammsug regelbundet
Oavsett luggens längd bör mattan dammsugas ordentligt minst en gång i veckan. Munstycket på dammsugare är oftast flexibelt, med en inställning för hårda golv och en för mattor. För mattor med lång lugg kan du använda en slät mattborste, annars kan fibrerna lossna. För textilgolv, dvs. heltäckningsmattor, får du bättre resultat med ett turbomunstycke. Tumregel: Arbeta alltid långsamt när du dammsuger och för munstycket jämnt över golvet.
En värld av användningsområden
Smarta monteringsalternativ för en mängd olika tillbehör gör VC 4 och VC 6 ännu mer mångsidiga.
Praktiskt utformat filtersystem
Trestegsfiltersystemet, bestående av cyklon, luftintag och HEPA-hygienfilter* (VC 6 Cordless), säkerställer extra ren frånluft.
Filtren är lätta att rengöra och byta ut, vilket förlänger dammsugarens livslängd.
*EN 1822:1998.
Dammtömning med ett klick
Eftersom behållaren enkelt och hygieniskt töms med en knapptryckning behöver du aldrig röra vid smutsen.
Praktisk väggkonsol
Tack vare väggkonsolen hänger du snabbt och enkelt undan dammsugaren som sedan är redo att användas igen vid behov. Väggkonsolen för VC 6 Cordless har dubbla funktioner och extraknäcker även som praktisk laddare.
Tips för allergiker: Använd dammsugare med vattenfilter
Ett alternativ till vanliga dammsugare med filterpåse är dammsugaren DS 6 med vattenfilter. Dessa håller inte bara smulorna borta från mattan, utan gör även luften frisk och ren. Dammsugare med vattenfilter filtrerar bort 99,5 procent av alla partiklar i luften och binder smuts, kvalster, svampsporer m.m. i vattnet, vilket garanterar ett bättre inomhusklimat som är särskilt skönt för allergiker. En annan bra bieffekt är att dammsugningen motverkar obehaglig lukt i hemmet.
Grundrengöring: Rengör fibrerna på djupet med matt- och textilvårdsmaskinen
Även om du dammsuger regelbundet blir alla mattor mindre fräscha med tiden. Anledningen till det är att dammsugningen endast tar bort smuts från den översta ytan. Genom att intensivrengöra ibland blir du dock av med all smuts som ansamlas trots rutinstädningen. Grundrengöring med en matt-och textilvårdsmaskin förlänger mattans livslängd och förbättrar hygienen, då det även avlägsnar smuts, fettrester och obehaglig lukt som fastnat i fibrerna.
Principen är enkel: Vatten med rengöringsmedel sprayas djupt ner i fibrerna och dammsugs sedan omedelbart upp igen tillsammans med smutsen. I nästa steg bör du skölja med rent vatten, så att de sista resterna av rengöringsmedlet avlägsnas. Låt mattan torka helt innan du går på den igen. När mattan har torkat kan den dammsugas igen.
Andra tips för matt-och textilvårdsmaskinen:
Varmt vatten ger bättre rengöringseffekt och resultat än kallt vatten. Men var försiktig: Vattnet får inte vara hett, då det kan skada fibrerna (till exempel på ullmattor) eller limskiktet på limmade mattor.
- Stäng av eventuell golvvärme innan du rengör heltäckningsmattan. Detta är för att den värme som används för att torka inte ska leda till missfärgningar eller materialförändringar.
- Testa alltid rengöringseffekten först på ett undanskymt ställe.
Matt- och textilvårdsmaskinen kan även användas på möbeltextilier, madrasser och bilsäten.
Tvätta mattor
Mattor kan även tvättas, beroende på material och storlek. Mindre mattor av bomull, ull eller syntetfiber (t.ex. polyester) är särskilt lätta att rengöra. Dessa kan tvättas för hand eller maskintvättas på skonsamt program vid 30 °C. För övriga material, t.ex. sammet, sisal eller kokosfiber, är det bättre att rengöra med enbart vatten och ett lämpligt rengöringsmedel där det behövs.
Få bort fläckar från mattor
Mat, dryck och smuts hamnar ofta på mattan fortare än du hinner reagera, till exempel när du äter, tittar på TV i soffan eller när barnen leker. Ta det lugnt, med dessa tips får du bort fläckarna snabbt och smidigt.
Tips 1: Agera snabbt
Särskilt för fuktfläckar krävs det att du agerar omedelbart. Vätskor tränger snabbt in i mattans fibrer och gör dem svårare att bli av med. Om olyckan är framme, se till att suga upp vätskan snabbt med en torr trasa eller rikligt med hushållspapper. Se även till att inte trycka till när du gör det, eftersom rödvin, juice m.m. då kan tränga ännu längre ner i mattan och skada dess fibrer.
Tips 2: Prova med vatten först
Cirka 90 procent av alla fläckar är vattenlösliga. Innan du tar rengöringsmedel och kemikalier är det därför värt att först testa med bara ta en ren trasa och lite varmt vatten. Om fläcken löser upp sig kan du suga upp den från fibrerna med små roterande rörelser nerifrån och upp. För fläckar som inte löser upp sig hjälper en universalfläckborttagare: Spraya fläckborttagaren på en trasa som inte färgar av sig och badda fläcken tills den löser upp sig. I båda dessa fall bör du alltid använda en ren del av trasan.
De bästa hushållsartiklarna för mattrengöring
- Bakpulver: Bakpulver är ett riktigt universalmedel hemma, och kan även användas mot fläckar. Häll lite pulver på fläcken och droppa på hett vatten försiktigt. Detta gör att fibrernas porer öppnas. Efter några timmar kan bakpulvret baddas bort eller dammsugas. Fläcken bör nu vara borta.
- Bikarbonat: Liksom bakpulver är bikarbonat en välbeprövad hushållskemikalie mot smutsiga mattor. Bred ut pulvret över fläcken, fukta med vatten och låt verka. När allt har torkat, avlägsna pulverresterna med dammsugare.
- Ättika: Ättika hjälper inte bara mot smuts och kalk utan även mot fläckar. Ättika är bra till mattrengöring eftersom den är färglös och kan spädas med vatten. Blanda en del vatten med en del ättika och applicera blandningen på fläcken med en bomullstrasa. Det räcker att badda fläcken försiktigt – gnugga inte. Låt verka i en halvtimme och torka sedan rent med rent vatten.
- Raklödder: Applicera lödder på fläcken och gnugga in varligt med en borste eller trasa. Låt verka i minst en timme. Ta sedan en trasa och torka bort raklöddret försiktigt tillsammans med den smuts som lossnat.
- Salt: Salt är en välbeprövad metod mot rödvinsfläckar: Arbeta utifrån och inåt. Strö salt på fläcken och låt torka. Vätskan absorberas nu av saltkornen. Efter några timmar kan du dammsuga upp saltet.
För ömtåligare mattor och intorkade fläckar som inte går bort med vanliga rengöringsmedel och hushållskemikalier bör du dock överväga att låta mattan rengöras professionellt.
Friska upp mattfibrerna med en ångtvätt
När du möblerar om uppstår ofta ett problem: Tydliga avtryck där möblerna har stått på mattan. Här kan du använda en ångtvätt för att lyfta upp mattfibrerna igen och bli av med de gamla avtrycken: Bara lägg en torr trasa på det nedtryckta stället och spraya med het ånga. Vattnet gör att fibrerna sväller upp och gradvis återfår sin form.
Ett annat alternativ är mattglidaren, som finns som tillbehör till ångtvätten. Mattglidaren fästs på golvmunstycket och förs sedan lätt över mattan.
Metoden kan även användas efter mattrengöring eller bara för att fräscha upp mattfibrerna då och då, vilket förlänger livslängden på din matta.
Så rengör du mattan i 5 steg
- Bär ut mattan utomhus eller till badrummet för att inte skada golvet.
- Dammsug mattan noga åt olika håll för att bli av med all lös smuts.
- Tvätta bort fläckar genom att strö ut bakpulver och tillsätt lite varmt vatten.
- Skölj av bakpulverblandningen efter 30 minuter.
- Häng upp mattan och låt den torka ut ordentligt.