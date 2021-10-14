Grundrengöring: Rengör fibrerna på djupet med matt- och textilvårdsmaskinen

Även om du dammsuger regelbundet blir alla mattor mindre fräscha med tiden. Anledningen till det är att dammsugningen endast tar bort smuts från den översta ytan. Genom att intensivrengöra ibland blir du dock av med all smuts som ansamlas trots rutinstädningen. Grundrengöring med en matt-och textilvårdsmaskin förlänger mattans livslängd och förbättrar hygienen, då det även avlägsnar smuts, fettrester och obehaglig lukt som fastnat i fibrerna.

Principen är enkel: Vatten med rengöringsmedel sprayas djupt ner i fibrerna och dammsugs sedan omedelbart upp igen tillsammans med smutsen. I nästa steg bör du skölja med rent vatten, så att de sista resterna av rengöringsmedlet avlägsnas. Låt mattan torka helt innan du går på den igen. När mattan har torkat kan den dammsugas igen.