Underhållsrengöring: Avlägsna enstaka fläckar

Det kan vara besvärligt med fläckar på soffan eller bilstolarna, oavsett om det är choklad, rödvin, fett eller smuts utifrån. Oftast krävs det att du agerar fort:

Nya fläckar är lättare att ta bort

Gamla fläckar är svårare att få syn på

Fläckar kan även växa om du inte gör något åt dem

För blöta fläckar är det viktigt att alltid agera snabbt och omedelbart suga upp fläcken med en ren och torr trasa. Gnugga aldrig när du gör det, då kan vätskan tränga djupare in i fibrerna och skada tyget.

90% av alla fläckar är vattenlösliga. Du kan göra ett snabbt test med en vit trasa och ljummet vatten. Om vattnet börjar lösa upp fläcken kan du försöka suga upp den ur fibrerna med lätta roterande rörelser av trasan uppifrån och ner.

För icke-vattenlösliga fläckar, använd universalfläckborttagare: Spraya fläckborttagaren på en trasa som inte färgar och badda fläcken tills den löser upp sig. Därefter kan du skölja området med en spray- och sugrengörare, vilket avlägsnar rester av rengöringsmedel från textilfibrerna. Även här bör du först testa att tyget tål det på ett undanskymt ställe.