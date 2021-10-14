Textilrengöring och möbeltvätt
En myskväll i soffan med snacks och dryck, barn och djur som busar i hela vardagsrummet – innan du vet ordet av är det smulor och fläckar över hela möblerna. Och i bilen dröjer det förstås aldrig länge innan något hamnar på sätet. Med dessa tips och hushållsprodukter för textiltvätt håller du alla möbeltextilier rena.
Varför bör du tvätta möbler regelbundet?
Soffor och fåtöljer är ju det som gör vardagsrummet bekvämt och mysigt – inte så konstigt att det är de som används mest. Därför blir det också ofta fläckar på dem. Dessa textilier måste rengöras och vårdas regelbundet för att hålla genom åren. Det finns flera skäl till detta:
- Lösa upp envis smuts.
- Bli av med fula fläckar.
- Avlägsna husdjurshår och skadliga kvalster.
- Möblerna fortsätter att se bra ut och håller längre.
Detsamma gäller även madrasser och bilstolar, som också bör rengöras regelbundet.
För ytsmuts: Dammsuga
Ytlig smuts på möblerna, t.ex. lös smuts eller smulor, avlägsnas lätt med dammsugare. Här är det även viktigt att välja rätt tillbehör. För extra grundlig textilrengöring, ta ett turbomunstycke för möbelklädsel. Munstycket har god kapacitet mot envis smuts, päls och även skadliga kvalster, som kan ansamlas både i madrasser och stoppade möbler.
För envisa fläckar: Matt- och textiltvätten
Möbeltextilier, bilstolar och madrasser djuprengörs in i fibrerna med en matt- och textiltvätten, som hjälper även mot envisa fläckar. Principen är enkel: Vatten och rengöringsmedel sprayas på och sugs sedan upp ur fibrerna igen tillsammans med smutsen. Metoden gör mycket grundligt rent och torktiden är mycket kortare än vid handtvätt.
Möbeltvätt steg för steg:
- Avlägsna först grovsmuts från möbeln eller bilstolen med dammsugaren.
- Fyll på vatten i matt-och textilvårdsmaskinens tank och tillsätt rengöringsmedel för mattor och möbeltextilier enligt doseringsanvisningarna.
- Spraya vatten och rengöringsmedel jämnt på cirka 10 cm avstånd mellan golvmunstycke och möbeltyget. Låt sedan blandningen verka i några minuter.
- Sätt golvmunstycket mot tyget och sug upp fukten långsamt och jämnt.
- Sammanhängande stycken av möbeltextilier ska alltid fuktas helt med vatten och rengöringsmedel så att det inte blir vattenmärken under torkningen.
- Upprepa tills det inte längre går att suga upp smuts eller rengöringsmedel från tyget.
- Om det behövs kan du skölja med rent vatten en eller två gånger (temperaturen beror på materialet).
- Ge tyget tid att torka och se till att du vädrar rummet eller bilen ordentligt under tiden.
- Dammsug allt igen efter att det har torkat, helst nästa dag.
- Avslutningsvis kan du även använda tygimpregnering på tyget, vilket gör att möblerna förblir rena längre.
På det sättet blir det möjligt att rengöra även en gammal soffa eller kraftigt nedsmutsade bilsäten. Kontrollera dock alltid först att materialet tål vatten, helst på ett undanskymt ställe, innan du försöker använda textilvårdsmaskinen. Den kan även användas för att applicera rengöringsmedel och suga upp det igen tillsammans med smutsen i ett enda steg.
Tips för att få bort rengöringsmedel vid textilrengöring
Matt-och textilvårdsmaskinen kan även användas för att få bort rester av rengöringsmedel från möbeltextilier, t.ex. om det finns fläckar som rengjorts manuellt eller om det sitter kvar rengöringsmedel i fibrerna från den senaste rengöringen.
Underhållsrengöring: Avlägsna enstaka fläckar
Det kan vara besvärligt med fläckar på soffan eller bilstolarna, oavsett om det är choklad, rödvin, fett eller smuts utifrån. Oftast krävs det att du agerar fort:
- Nya fläckar är lättare att ta bort
- Gamla fläckar är svårare att få syn på
- Fläckar kan även växa om du inte gör något åt dem
För blöta fläckar är det viktigt att alltid agera snabbt och omedelbart suga upp fläcken med en ren och torr trasa. Gnugga aldrig när du gör det, då kan vätskan tränga djupare in i fibrerna och skada tyget.
90% av alla fläckar är vattenlösliga. Du kan göra ett snabbt test med en vit trasa och ljummet vatten. Om vattnet börjar lösa upp fläcken kan du försöka suga upp den ur fibrerna med lätta roterande rörelser av trasan uppifrån och ner.
För icke-vattenlösliga fläckar, använd universalfläckborttagare: Spraya fläckborttagaren på en trasa som inte färgar och badda fläcken tills den löser upp sig. Därefter kan du skölja området med en spray- och sugrengörare, vilket avlägsnar rester av rengöringsmedel från textilfibrerna. Även här bör du först testa att tyget tål det på ett undanskymt ställe.
Tips: Textilrengöring med ånga
En ångtvätt kan också vara till hjälp för att rengöra soffor och liknande: För små fläckar, sätt precisionsmunstycket i vinkel (ej lodrätt) mot tyget och håll mikrofiberduken bredvid det. Släpp sedan ut ångan. Detta gör att ångstrålen så att säga “blästrar” fläcken in i mikrofiberduken.
Rekommendation: Kontrollera först på ett undanskymt ställe att tyget tål temperaturen. Metoden ska endast användas om tyget inte reagerar.
Tvätta soffa i 5 enkla steg
- Dammsug soffan noga för att få bort lös smuts. Använd gärna ett smalare munstycke för att komma åt i hörnorna.
- Fyll textilvårdsmaskinen med ljummet vatten och textilrengöringsmedel efter instruktionerna.
- Spraya ett jämt lager med vatten och rengöringsmedel över soffans tyg och låt verka i ett par minuter.
- Sug upp smutsvattnet från soffan och tänk på att arbeta metodiskt så att allt kommer med.
- Låt soffan torka upp ordentligt innan du sätter dig i den igen. Öppna gärna fönster för att vädra ut den fuktiga luften från rummet.
Tips när du tvättar soffa
- Se om du har avtagbar klädsel på soffan, då kan du tvätta den direkt i tvättmaskinen.
- Lyft upp sittkuddarna om du spillt ut något blött för att minska risken att det kommer ner i stommen.
- Öppna fönstret för att vädra så att din soffa torkar ordentligt efter rengöringen.
De bästa hushållsartiklarna mot fläckar
Om du inte vill använda kemiska rengöringsmedel och inte har en spray- och sugrengörare, kan du alltid försöka med välbeprövade hushållsartiklar mot fläcken.
Hjälper mot nästan alla fläckar: Bikarbonat
Bikarbonat kan användas på många sätt, t.ex. för att få bort fläckar av kaffe, rödvin och annat från möbeltextilier: Strö pulvret på fläcken, låt verka över natten och sug upp nästa dag.
Bikarbonat kan även användas i våtrengöring: Dammsug först tyget. Blanda 1 matsked bikarbonat med 1 matsked vatten, eller så mycket som du behöver, och lägg smeten på fläcken. Gnid in försiktigt med en fuktig svamp och låt torka. När smeten har torkat är det bara att suga upp den från möbeln.
Mineralvatten och salt mot rödvinsfläckar
Mineralvatten fungerar mot rödvinsfläckar: Häll försiktigt på fläcken och badda torrt med lite hushållspapper. Även salt och majsmjöl hjälper till att suga upp vätskan: Lägg lite på fläcken, låt verka och dammsug sedan upp. Om fläcken redan har torkat kan du försöka med citronsaft eller ättika: Doppa lite i en bomullstrasa, fukta fläcken, låt verka i ungefär 15 minuter och badda sedan torrt med hushållspapper. Avsluta med att spraya kallt vatten på stället och badda torrt igen.
Citronsaft mot blodfläckar
Även om det bara sker någon liten olycka kan det hända att det kommer blod på madrassen eller soffan. Färska blodfläckar kan oftast sköljas bort med rent vatten. Tips: Använd inte varmt vatten, eftersom det gör att proteinet i blodet stelnar och binder det till fibrerna i tyget.
Om fläcken redan har torkat kan du försöka med citronsaft: Blanda salt och citronsaft till en smet och låt verka i cirka 30 minuter. Avlägsna sedan smeten med hushållspapper, spraya stället med kallt vatten och torka igen med papper. Vatten och bakpulver är också en beprövad gammal metod som kan fungera.
Diskmedel eller tvål mot fettfläckar
Varmt vatten och fettavlägsnande diskmedel eller tvål räcker ofta för att bli av med fettfläckar på möbeltextilier: Badda nya fläckar och fukta gamla fläckar med lite vatten. Blanda sedan diskmedel eller flytande tvål med vatten och fördela försiktigt på fettfläcken. Gnid in blandningen utifrån fläckens kant och in mot mitten. Om fläcken har försvunnit, badda allt igen med rent, varmt vatten för att avlägsna diskmedelsresterna.
De bästa tipsen för möbler med läderklädsel
Möbler med läderklädsel kräver annan rengöring och vård än soffor, fåtöljer och bilstolar stoppade med tyg. Damm och smulor avlägsnas med en dammtrasa eller sugs upp med dammsugare. För att rengöra läder räcker det ofta att bara torka av det med en fuktig trasa. Använd inte fettborttagande rengöringsmedel, t.ex. diskmedel, då det torkar ut lädret. Det är i så fall bättre att lösa upp lite ren hård tvål (neutral tvål) i ljummet vatten.
Huvudregeln är att läder aldrig bör fuktas för mycket vid rengöring. Vätskor, t.ex. utspilld dryck, ska alltid torkas upp så fort som möjligt. Normal lädervård med lämpliga produkter rekommenderas regelbundet.
Tips
Rengör med destillerat eller kokat vatten. Detta förhindrar kalkfläckar.