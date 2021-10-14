Torrengöring med dammsugare och dammvippa

Inför våttorkning bör damm och lös smuts, t.ex. päls, avlägsnas från parkett och laminat med dammsugare eller sopborste. Annars blandas torkvattnet med smutsen, vilket gör att det bildas streck eller repor på golvet under torkningen.

Använd alltid rätt munstycke när du dammsuger trägolv. På många dammsugare finns det ett särskilt munstycke för hårda golv och ett särskilt för parkettgolv. På dessa sitter det oftast en lite borstkrona av naturhår, som skyddar ömtåliga trägolv mot repor.

Därefter kan du påbörja våtrengöringen – antingen på traditionellt sätt med mopp eller mikrofiberduk eller med en golvtvätt. Om du använder mopp eller mikrofiberduk är det viktigt att vrida ur dessa ordentligt innan du torkar golvet, så att endast minimal vätska hamnar på golvet. Golvet ska hinna torka på några minuter. Välj helst mikrofiber som material i rengöringen: Dessa fibrer har bättre mekaniska egenskaper och binder smuts till sig även om inget rengöringsmedel används. För oljade eller vaxade parkettgolv kan du använda trasor av viskos eller bomull för att skydda de torkade ytorna.