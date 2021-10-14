Rengöra parkettgolv och laminatgolv
Vardagsrum, sovrum, matsal eller hall: Parkettgolv och laminatgolv är enkla att rengöra, särskilt jämfört med heltäckningsmatta. Här går vi igenom vad du bör tänka på vid rengöring och skötsel och hur du får bort märken utan att ditt golv skadas - en samling med de bästa tipsen för att förlänga livslängden på dina golv.
Rengöra parkettgolv, laminatgolv och liknande: Vad bör du tänka på?
Inom trägolv skiljer man mellan parkett, plankgolv och laminat. Parkett och plankgolv består helt av trä, medan laminat är en blandning av olika material och fiberplattor. Dessa golvtyper ser ganska lika ut, men har mycket specifika egenskaper:
Parkett och plankgolv
Parkett finns i olika typer som exempelvis stavparkett, mosaikparkett och fiskbensparkett. Plankgolv skiljer sig egentligen inte från parkett, men brädorna eller plankorna i ett sådant golv tillverkas av lika långa trästycken som är mycket längre än de träbitar som bygger upp ett parkettgolv. För båda dessa typer är det viktigt att veta hur ytbehandlingen ser ut: Golven kan vara antingen vaxade, oljade eller lackerade. Vaxad parkett har behandlats med vax, som ger träet en finish från matt till högblank. Oljad parkett har istället behandlats med olja, vilket gör att bredare fogar skyddas bättre mot fukt. Lackerad parkett gör det svårare för fukt och smuts att tränga igenom, men det hindrar inte vatten från att tränga in i fogar och djupare repor. Parketten är alltså fuktkänslig. Därför måste du se till att så lite fukt som möjligt blir kvar på golvet efter rengöringen. Detta kallas fuktrengöring. Trägolv kan även svälla eller krympa beroende på luftfuktigheten.
Laminat
Laminat har ofta ett träliknande utseende, men finns även med kakel- eller stenliknande mönster. Det består av en träfiberskiva som bas, ett dekorativt skikt och ett ytskikt av transparent melamin. Ytan är reptålig och lätt att rengöra. Kanterna brukar dock vara känsliga för fukt – särskilt om golvet har lagts felaktigt. Liksom parkett bör därför dessa golv endast fuktrengöras, det vill säga med minsta möjliga vätska.
Torrengöring med dammsugare och dammvippa
Inför våttorkning bör damm och lös smuts, t.ex. päls, avlägsnas från parkett och laminat med dammsugare eller sopborste. Annars blandas torkvattnet med smutsen, vilket gör att det bildas streck eller repor på golvet under torkningen.
Använd alltid rätt munstycke när du dammsuger trägolv. På många dammsugare finns det ett särskilt munstycke för hårda golv och ett särskilt för parkettgolv. På dessa sitter det oftast en lite borstkrona av naturhår, som skyddar ömtåliga trägolv mot repor.
Därefter kan du påbörja våtrengöringen – antingen på traditionellt sätt med mopp eller mikrofiberduk eller med en golvtvätt. Om du använder mopp eller mikrofiberduk är det viktigt att vrida ur dessa ordentligt innan du torkar golvet, så att endast minimal vätska hamnar på golvet. Golvet ska hinna torka på några minuter. Välj helst mikrofiber som material i rengöringen: Dessa fibrer har bättre mekaniska egenskaper och binder smuts till sig även om inget rengöringsmedel används. För oljade eller vaxade parkettgolv kan du använda trasor av viskos eller bomull för att skydda de torkade ytorna.
Våttorkning med golvtvätt
Eftersom parkett och laminat är känsliga för fukt är det viktigt att använda så lite vatten som möjligt vid rengöringen. Annars kan golvbeläggningen svälla och skadas permanent. Det finns särskilda golvtvättar som passar för skonsam fukttorkning. Dessa lämnar endast minimal fukt kvar på golvet, som torkar helt på bara några minuter. Det trista sköljandet och vridandet med moppen hör då också till det förflutna.
Innan du börjar torka med golvtvätten bör damm och grövre smuts avlägsnas från trägolvet. För modeller med sugfunktion behöver golvet dock inte dammsugas först.
Sedan kan du påbörja våtrengöringen. Renast blir det om du tillsätter rengöringsmedel för trägolv i det rena vattnet. Torka långsamt fram och tillbaka med överlappande drag med golvtvätten. Därmed rengörs golvet jämnt utan att det blir streck kvar. Träytan torkar oftast på bara två minuter. Om fukt ändå kvarstår efter två minuter rekommenderar vi att torka upp manuellt med en mjuk trasa.
Tips för att arbeta med golvtvätt
- Det är bäst att arbeta baklänges och röra dig i riktning mot dörren. Därmed undviker du att gå på de rengjorda ytorna innan de hunnit torka.
- Om det redan finns gamla rester av rengöringsmedel kan det påverka resultatet. När du använder golvtvätt för första gången kan det vara nödvändigt att rengöra golvet mer intensivt. Torka därför golvet utan rengöringsmedel först, så att alla gamla rester av rengöringsmedel lossnar helt.
- När du byter från ett underlag till ett annat, till exempel från laminat eller parkett till golvplattor, skölj valsarna ordentligt först eller byt ut dem helt.
- Undvik att väta golvet för mycket genom att rengöra för länge på samma ställe.
- På oljade eller vaxade trägolv bör du heller inte rengöra för länge på samma ställe, eftersom oljan eller vaxet då kan nötas bort från träet.
- På ömtåliga golv, t.ex. obehandlade korkmattor, bör du först prova om golvet tål vatten på ett undanskymt ställe.
Rengör parkett och laminat med ångtvätt
Parkett- och laminatgolv kan även rengöras med ångtvätt. Använd golvmunstycket och mikrofiberduk och rengör med snabba rörelser fram och tillbaka med korta ångpuffar. Använd bara precis så mycket ånga som krävs för att lösa upp smutsen. Se även till att inte hålla munstycket på ett och samma ställe så länge att det blir pölar på trägolvet. Om det går att kontrollera ångflödet på produkten, välj den lägsta inställningen. Trägolv bör som regel endast ångrengöras om de är korrekt lagda och det är omöjligt för fukt att tränga in i fogar och oskyddade kanter. Annars finns det risk för att golvet sväller upp.
Allt handlar om rätt rengöringsmedel
För ett rent golv och förlängd livslängd av golven, välj ett rengöringsmedel som innehåller både en vårdande och en rengörande komponent. Vilket rengöringsmedel som passar för just ditt trägolv beror på golvets ytbehandling:
Lackerade trägolv: Ett fuktskyddande rengöringsmedel är perfekt för grundlig och skonsam rengöring, uppfräschning och vård av lackerade trägolv (parkett, kork och laminat). Medlet har en impregnerande effekt som gör att golvet tar upp mindre fukt. Träet skyddas därmed från att svälla upp, liksom från ny smuts.
Oljade/vaxade trägolv: Rengöringsmedel med en särskild vårdande komponent, som efterlämnar en halvmatt glans utan ränder och även skyddar golvet mot fukt, är perfekt för rengöring och vård av oljade eller vaxade trägolv. Följ dock alltid doseringsinstruktionerna, då dessa vårdande medel bildar en klibbig hinna om de används för ofta, vilket lätt binder damm. På oljade eller vaxade trägolv bör du inte använda basiska rengöringsmedel, till exempel allrengöring, då dessa avlägsnar för mycket av det vårdande medlet från träet.
Om det blir ränder på golvet när du har torkat kan det betyda att du har överdoserat rengöringsmedlet. Ytor som används mindre blir ofta gråa först, då skyddsbeläggningen binder damm om den blir för tjock. Torka dessa ytor först och använd endast vatten. Använd sedan rengöringsmedlet när du rengör de ytor som används mer.
Tips: Om du är osäker på vilket rengöringsmedel som passar för golvet, prova först på ett undanskymt ställe. Du kan ofta hitta mer information om rengöring och skötsel av golvet i golvtillverkarens instruktioner för rengöring och vård.
Få bort fläckar från parkett och laminat
Fläckar på trägolv kan vara av två slag: Ytliga fläckar och fläckar som redan trängt in i träet.
Vätskor, till exempel rödvin eller juice, som spills på golvet bör torkas upp omedelbart med en absorberande trasa. Ytliga fläckar, t.ex. matrester eller märken från skosulor, avlägsnas ofta mycket lätt med en fuktig mikrofiberduk.
För envisare fläckar kan stället behandlas med universalrengöring. Förutom universalrengöring kan du även använda hushållskemikalier, t.ex. vatten med diskmedel, en neutral tvål eller lite sköljmedel, rengöringssvamp eller lite t-sprit mot färgämnen. Smutsiga ställen bör alltid torkas i trästrukturens riktning och därefter torkas med vatten.
Fläckar som har trängt in i träet är svåra att bli av med, då vaxet, oljan eller lacken ofta måste avlägsnas för att nå fram till fläcken. I dessa situationer är ofta enda lösningen att låta golvet rengöras av experter.