Rengöringsmedel för alla typer av hårda golv, 500ml
Universalrengöringsmedlet RM 536 för en noggrann rengöring och ett skinande rent resultat på ytor som PVC, linoleum, trä, vinyl, sten och klinker. Med en doft av citron.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (ml)
|500
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Produkt
- Rengöring utan ränder.
- Sköljning inte nödvändig
- Passar alla hårda golv
- Angenäm och frisk citrusdoft
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Tillverkad i Tyskland
Användningsområden
- Korkgolv
- Stenytor
- Trägolv
- Vinyl