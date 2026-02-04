Endast våra mest innovativa och högpresterande produkter är signerade av teknikpionjären och företagets grundare Alfred Kärcher. Detta gäller exempelvis golvtvätten FC 8 Smart Signature Line, vilket gör den omedelbart igenkännbar som den bästa enheten i sin kategori. Den batteridrivna golvtvätten ger dina golv en riktig WOW-känsla – och det på halva tiden jämfört med traditionella metoder.** Tack vare 4-rollers-teknologi tar den bort alla typer av torr och våt vardagssmuts utan att du behöver dammsuga i förväg. LED-lamporna på rengöringshuvudet ser till att inget dammkorn undgår, och specialfilter säkerställer effektiv uppsamling av hår. Vår toppmodell har en attraktiv LCD-display och appanslutning som ger smart stöd för dina rengöringsuppgifter. Tydliga steg-för-steg-instruktioner på displayen ger dig snabbt all information du behöver om din enhet. Flera rengöringslägen, optimerade för olika golvtyper, kan överföras till enheten via appen och väljas direkt på displayen. Dessutom kan individuella inställningar för vattenmängd och hastighet göras via appen.