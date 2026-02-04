Golvtvätt FC 8 Smart Signature Line
Nytvättade golv utan att behöva dammsuga först: golvtvätten FC 8 Smart Signature Line inkl. LED-belysning gör det möjligt. Med en attraktiv LCD-display och appanslutning.
Endast våra mest innovativa och högpresterande produkter är signerade av teknikpionjären och företagets grundare Alfred Kärcher. Detta gäller exempelvis golvtvätten FC 8 Smart Signature Line, vilket gör den omedelbart igenkännbar som den bästa enheten i sin kategori. Den batteridrivna golvtvätten ger dina golv en riktig WOW-känsla – och det på halva tiden jämfört med traditionella metoder.** Tack vare 4-rollers-teknologi tar den bort alla typer av torr och våt vardagssmuts utan att du behöver dammsuga i förväg. LED-lamporna på rengöringshuvudet ser till att inget dammkorn undgår, och specialfilter säkerställer effektiv uppsamling av hår. Vår toppmodell har en attraktiv LCD-display och appanslutning som ger smart stöd för dina rengöringsuppgifter. Tydliga steg-för-steg-instruktioner på displayen ger dig snabbt all information du behöver om din enhet. Flera rengöringslägen, optimerade för olika golvtyper, kan överföras till enheten via appen och väljas direkt på displayen. Dessutom kan individuella inställningar för vattenmängd och hastighet göras via appen.
Egenskaper och fördelar
Fördelar med Signature LineFöretagsgrundaren Alfred Kärchers signatur gör produkten till den bästa Kärcher-enheten i sin klass. Dessutom får du exklusiva fördelar som app-stöd och en förlängd garanti!
Attraktiv LCD-displayEnkel användning av enheten med steg-för-steg-instruktioner. Undvik användarfel genom varningar och felmeddelanden på displayen. Intuitiv drift.
Oändliga alternativ för rengöringslägen.De mest använda rengöringslägena är förinställda på enheten: två rengöringslägen med olika vattenmängder och rullhastigheter samt en boost-funktion för envis smuts. Med app-anslutning: överföring av ett stort antal extra rengöringslägen till enheten, optimerade för olika golvtyper, samt möjlighet att konfigurera egna individuella rengöringslägen. Överfyllningsskydd: Automatisk avstängning om du skulle råka glömma att tömma smutsvattentanken.
Vid avtorkning uppnår golvtvätten 20 procent* renare resultat än en mopp
- Utan ansträngning: Du slipper bära runt på en tung skurhink
Extremt tystgående
- Behaglig ljudnivå på endast 59 dB.
Cirka 60 minuters batteritid från det kraftfulla litiumjonbatteriet.
- Den attraktiva LCD-displayen visar batterinivån i procent, minuter eller som en statusrad.
Golvhuvud med integrerad LED-belysning
- För att belysa utrymmen under möbler eller i mörka nischer och hörn.
Specifikationer
Tekniska data
|Ytprestanda per laddning (m²)
|cirka 230
|Tankkapacitet , rent vatten (ml)
|400
|Tankkapacitet, smutsvatten (ml)
|200
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Valsens arbetsbredd (mm)
|300
|Golvets torktid (min)
|cirka 2
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|59
|Batterispänning (V)
|25
|Batterikapacitet (Ah)
|2,85
|Drifttid (min)
|cirka 60
|Laddningstid (h)
|4
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
*Golvtvättarna uppnår upp till 20 procent bättre rengöringsprestanda jämfört med vanlig mopprengöring i testkategorin ”Avtorkning”. Avser genomsnittliga testresultat i rengöringseffektivitet, smutsupptagning och kantrengöring. /
**Kärchers golvtvättar halverar rengöringstiden med upp till 50% eftersom vanlig hushållssmuts kan tas bort från hårda golv i ett enda moment, vilket gör att du slipper dammsuga innan du moppar golvet.
Följande ingår
- Flerfunktionsborstvals: 4 Del(ar)
- Rengöringsmedel: Universalrengöringsmedel RM 536, 30 ml
- Rengörings- och parkeringsstation
- Batteriladdare
- Rengöringsborste
Standardutrustning
- Rullens rotation och vattenvolymen kan anpassas
- 2-tanksystem
- Golvhuvud med integrerad LED-belysning
- Anslutning via Bluetooth
- Smarta tjänster/funktioner i appen
- LCD-display
- Självrengörande läge
Videos
Användningsområden
- Hårda golv
- Även envis smuts
- Grov smuts
- Fin smuts
- Torr smuts
- Våt smuts
Tillbehör
Rengöringsmedel
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.