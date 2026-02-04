Dammsugarmopp FCV 3 Natural N
3-i-1 Xtra!Clean – dammsug, moppa, torka: den mångsidiga FCV 3 dammsugarmoppen med 30 minuters batteritid, Advanced!Power-läge och naturligt rengöringsmedel – perfekt för hårda golv och mattor.
Upplev golv så rena att de glänser med FCV 3 Natural N och kombinera med det naturliga golvrengöringsmedlet RM 538N för ekologisk rengöring. 3-i-1-dammsugaren och den innovativa Xtra!Clean-funktionen dammsuger, moppar och torkar, vilket gör det enkelt att rengöra hårda golv, mattor och till och med torka upp spillda vätskor, vilket sparar upp till 50 procent tid*. Välj mellan tre rengöringslägen – standardläge med vattenfördelning, torrläge och det kraftfulla Advanced!Power-läget*** – och ta itu med all smuts, oavsett om det är damm, djurhår eller envisa fläckar. Den ultimata Hygienic!Spin-tekniken med upp till 500 valsvarv per minut garanterar inte bara perfekta moppresultat, utan eliminerar också upp till 99 procent av bakterierna** för hygienisk renlighet. Dessutom ger det långlivade batteriet med upp till 30 minuters drifttid för oavbruten rengöring av upp till 130 kvadratmeter och den integrerade självrengörande funktionen maximal bekvämlighet – för enkel rengöring.
Egenskaper och fördelar
3-i-1 Xtra!Clean-funktion: moppning, dammsugning och torkningHalverar rengöringstiden* och garanterar perfekt renlighet! Tack vare den integrerade sugfunktionen som eliminerar behovet av att dammsuga i förväg. Tre rengöringslägen för att hantera alla typer av smuts – inte ens den mest envisa smutsen och de största fläckarna är ett problem. Anpassar sig till olika golv för effektiv och noggrann rengöring ända ut i kanten – även på mattor och ryamattor i torrt läge.
Effektiv Hygienic!Spin-teknologiHar bevisats ta bort 99%** av alla bakterier för ett hygieniskt och rent hem. Valsarna roterar med upp till 500 varv per minut för fläckfria moppningsresultat. Smart tvåtankssystem för en konstant tillförsel av rent vatten som hålls åtskilt från det smutsiga vattnet.
Kraftfullt Advanced!Power-lägeTar bort även den mest envisa intorkade smutsen med 60% högre sugkraft och 20% högre vattentillförsel än standardläget. Golven är torra på nolltid så att man kan gå på dem direkt.
Effektivt tvåstegs Duo!Pure filtersystem
- Flerstegsfiltersystem skyddar tillförlitligt motorn från fukt.
- Utmärkt filtrering med högeffektivt planfilter – fångar effektivt upp även de minsta partiklarna i luften.
- Torrt läge idealiskt för användning på mattor och ryamattor.
Effektiv Comfort!Cell litiumjonbatteri
- Imponerande rengöringsresultat tack vare höga hastigheter och optimal sugkraft samt moppningsprestanda.
- Maximal rörelsefrihet med upp till 30 minuters batteritid – idealisk för ytor upp till 130 m².
- Batteriet kan bytas snabbt vid service för en längre produktlivslängd.
Problemfri rengöring med LED-display
- Viktig information som återstående driftstid eller rengöringsläge alltid i sikte.
- Intelligent tanknivåindikering med överfyllningsskydd och automatisk avstängning om smutsigvattentanken inte töms.
- Enkel tömning och påfyllning av tanken – utan att behöva komma i kontakt med smuts.
Hygienisk System!Clean självrengöringsfunktion
- Effektiv självrengöringsfunktion med upp till 550 varv per minut – för snabb och bekväm rengöring utan att komma i kontakt med smuts.
- Praktisk förvaring av enheten och tillbehör, även under laddning.
Specifikationer
Tekniska data
|Ytprestanda per laddning (m²)
|130
|Tankkapacitet , rent vatten (ml)
|800
|Tankkapacitet, smutsvatten (ml)
|425
|Nominell effekt (W)
|160
|Drivning
|Borstmotor
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Valsens arbetsbredd (mm)
|240
|Golvets torktid (min)
|2
|Batterispänning (V)
|21,6
|Drifttid (min)
|Max. 30
|Laddningstid (min)
|180
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1138 x 268 x 280
*Kärchers dammsugarmoppar kan halvera din rengöringstid eftersom vanlig hushållssmuts kan avlägsnas från golv i ett enda steg, vilket tar bort behovet av att dammsuga innan moppning. /
** Baserat på tester utförda av ett oberoende testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-läget tar bort även den mest envisa intorkade smutsen med 60% högre sugkraft och 20% högre vattenvolym jämfört med standardläget.
Följande ingår
- Flerfunktionsborstvals: 1 Del(ar)
- Rengöringsmedel: Naturligt golvrengöringsmedel RM 538, 500 ml
- Laddnings-, parkerings- och rengöringsstation
- Rengöringsborste
- Planfilter: 1 Del(ar)
- Skumfilter: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- 2-tanksystem
- Dubbelt filtersystem
- Självrengörande läge
- Standardläge
- Effektläge
- Torrläge
- Nivåindikator för smutsvattentanken
- Transporthjul
Användningsområden
- Hårda golv
- På korthåriga mattor
- Även envis smuts
- Grov smuts
- Fin smuts
- Torr smuts
- Våt smuts
- Vätskor
- Djurhår
Tillbehör
Rengöringsmedel
FCV 3 Natural N Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.