Upplev golv så rena att de glänser med FCV 3 Natural N och kombinera med det naturliga golvrengöringsmedlet RM 538N för ekologisk rengöring. 3-i-1-dammsugaren och den innovativa Xtra!Clean-funktionen dammsuger, moppar och torkar, vilket gör det enkelt att rengöra hårda golv, mattor och till och med torka upp spillda vätskor, vilket sparar upp till 50 procent tid*. Välj mellan tre rengöringslägen – standardläge med vattenfördelning, torrläge och det kraftfulla Advanced!Power-läget*** – och ta itu med all smuts, oavsett om det är damm, djurhår eller envisa fläckar. Den ultimata Hygienic!Spin-tekniken med upp till 500 valsvarv per minut garanterar inte bara perfekta moppresultat, utan eliminerar också upp till 99 procent av bakterierna** för hygienisk renlighet. Dessutom ger det långlivade batteriet med upp till 30 minuters drifttid för oavbruten rengöring av upp till 130 kvadratmeter och den integrerade självrengörande funktionen maximal bekvämlighet – för enkel rengöring.