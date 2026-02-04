Dammsugarmopp FCV 4 Dry Extra
3-i-1 Xtra!Clean – dammsug, mopp, torka: den smarta FCV 4 dammsugarmoppen med 45 minuters batteritid, Dynamic!Control smutssensor, torkstation och en extra vals – även för mattor.
Upptäck FCV 4 Dry Extra – allroundaren med Thermo!Dry-torkstationen som kommer att revolutionera hur du rengör dina golv! 3-i-1-dammsugaren och den innovativa Xtra!Clean-funktionen dammsuger, moppar och torkar, vilket gör det enkelt att rengöra hårda golv, mattor och till och med torka upp spillda vätskor, vilket sparar upp till 50 procent av tiden*. Välj mellan fyra rengöringslägen – autoläge med Dynamic!Control-smutssensor, det smarta Stair!Assist-läget, torrläge och det kraftfulla Advanced!Power-läget*** – och ta itu med all smuts, oavsett om det är damm, djurhår eller envisa fläckar. Den ultimata Hygienic!Spin-tekniken med upp till 500 valsvarv per minut garanterar inte bara perfekta moppresultat, utan eliminerar också upp till 99 procent av bakterierna** för hygienisk renlighet. Den kraftfulla BLDC-motorn och det långlivade batteriet med upp till 45 minuters drifttid rengör upp till 200 kvadratmeter utan avbrott. Den har också en 3,2-tums Vision!Clean-display, en automatisk start/stopp-funktion och den effektiva självrengöringsfunktionen med Thermo!Dry varmtorkning, samt två tvättbara Pure!Roll-valsar för maximal bekvämlighet – utan att någonsin komma i kontakt med smuts.
Egenskaper och fördelar
3-i-1 Xtra!Clean-funktion: moppning, dammsugning och torkningHalverar rengöringstiden* och garanterar perfekt renlighet! Tack vare den integrerade sugfunktionen som eliminerar behovet av att dammsuga i förväg. Fyra rengöringslägen för att hantera alla typer av smuts – inte ens den mest envisa smutsen och de största fläckarna är ett problem. Anpassar sig till olika golv för effektiv och noggrann rengöring ända ut i kanten – även på mattor och ryamattor i torrt läge.
Effektiv Hygienic!Spin-teknologiHar bevisats ta bort 99%** av alla bakterier för ett hygieniskt och rent hem. Valsarna roterar med upp till 500 varv per minut för fläckfria moppningsresultat. Smart tvåtankssystem för en konstant tillförsel av rent vatten som hålls åtskilt från det smutsiga vattnet.
Intelligent rengöring med Dynamic!Control och Vision!CleanIntelligent autoläge med Dynamic!Control smutsensor justerar automatiskt sugkraften och vattenvolymen efter smutsgraden – för maximal driftstid. Viktig information som återstående driftstid eller rengöringsläge visas alltid på den stora 3,2-tums Vision!Clean-displayen. Intelligent tanknivåindikering med överfyllningsskydd och automatisk avstängning om smutsigvattentanken inte töms.
Smart Stair!Assist rengöringsläge och automatisk start/stopp
- Rengöringspauser är inget problem tack vare den automatiska start/stopp-funktionen – när som helst, var som helst.
- Rengör trappor och trånga utrymmen enkelt, från valfri position, även i 90 graders vinkel, tack vare Stair!Assist-läget med inaktiverad automatisk start/stopp-funktion.
Kraftfullt Advanced!Power-läge
- Tar bort även den mest envisa intorkade smutsen med dubbelt så hög sugkraft och 20% mer vattentillförsel än i autoläget.
- Golven är torra på nolltid så att man kan gå på dem direkt.
Kraftfull BLDC-motor och effektivt Comfort!Cell-batteri
- Modern borstlös motorteknik för lång livslängd, hög tillförlitlighet och imponerande sugkraft samt moppningsprestanda vid höga hastigheter.
- Maximal rörelsefrihet med upp till 45 minuters batteritid – idealisk för ytor upp till 200 m².
- Batteriet kan bytas snabbt vid service för en längre produktlivslängd.
Effektivt tvåstegs Duo!Pure filtersystem
- Flerstegsfiltersystem skyddar tillförlitligt motorn från fukt.
- Utmärkt filtrering med högeffektivt planfilter – fångar effektivt upp även de minsta partiklarna i luften.
- Torrt läge idealiskt för användning på mattor och ryamattor.
System!Clean självrengörande, Thermo!Dry och Pure!Roll-vals
- Effektiv självrengörande funktion med upp till 550 valsvarv per minut och bekväm varmluftstorkning av valsen – för snabb och bekväm rengöring utan kontakt med smuts.
- Praktisk varmluftstorkning av de vattenförande delarna och rullen med 70 °C varmluft – för hygienisk och ren förvaring av apparater utan att lukt utvecklas.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Ytprestanda per laddning (m²)
|200
|Tankkapacitet , rent vatten (ml)
|750
|Tankkapacitet, smutsvatten (ml)
|450
|Nominell effekt (W)
|180
|Drivning
|Borstlös motor
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Valsens arbetsbredd (mm)
|250
|Golvets torktid (min)
|min. 2
|Batterispänning (V)
|18
|Drifttid (min)
|Max. 45
|Laddningstid (min)
|240
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|278 x 232 x 1130
*Kärchers dammsugarmoppar kan halvera din rengöringstid eftersom vanlig hushållssmuts kan avlägsnas från golv i ett enda steg, vilket tar bort behovet av att dammsuga innan moppning. /
** Baserat på tester utförda av ett oberoende testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-läget tar bort även den mest envisa intorkade smutsen med dubbelt så hög sugkraft och 20% högre vattenvolym jämfört med autoläget.
Följande ingår
- Flerfunktionsborstvals: 2 Del(ar)
- Rengöringsmedel: Universalrengöringsmedel RM 536, 30 ml
- Laddnings-, parkerings- och rengöringsstation med torkfunktion
- Rengöringsborste
- Planfilter: 1 Del(ar)
- Skumfilter: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- 2-tanksystem
- Dubbelt filtersystem
- Självrengörande läge
- Automatiskt läge
- Trappläge
- Effektläge
- Torrläge
- Nivåindikator för färskvattentanken
- Nivåindikator för smutsvattentanken
- Transporthjul
- Bärhandtag
Användningsområden
- Hårda golv
- På korthåriga mattor
- Även envis smuts
- Grov smuts
- Fin smuts
- Torr smuts
- Våt smuts
- Vätskor
- Djurhår
