Upptäck FCV 4 Dry Extra – allroundaren med Thermo!Dry-torkstationen som kommer att revolutionera hur du rengör dina golv! 3-i-1-dammsugaren och den innovativa Xtra!Clean-funktionen dammsuger, moppar och torkar, vilket gör det enkelt att rengöra hårda golv, mattor och till och med torka upp spillda vätskor, vilket sparar upp till 50 procent av tiden*. Välj mellan fyra rengöringslägen – autoläge med Dynamic!Control-smutssensor, det smarta Stair!Assist-läget, torrläge och det kraftfulla Advanced!Power-läget*** – och ta itu med all smuts, oavsett om det är damm, djurhår eller envisa fläckar. Den ultimata Hygienic!Spin-tekniken med upp till 500 valsvarv per minut garanterar inte bara perfekta moppresultat, utan eliminerar också upp till 99 procent av bakterierna** för hygienisk renlighet. Den kraftfulla BLDC-motorn och det långlivade batteriet med upp till 45 minuters drifttid rengör upp till 200 kvadratmeter utan avbrott. Den har också en 3,2-tums Vision!Clean-display, en automatisk start/stopp-funktion och den effektiva självrengöringsfunktionen med Thermo!Dry varmtorkning, samt två tvättbara Pure!Roll-valsar för maximal bekvämlighet – utan att någonsin komma i kontakt med smuts.