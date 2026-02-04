Dammsugarmopp FCV 3
Dammsug, moppa, torka: Den mångsidiga dammsugarmoppen FCV 3 med 30 minuters batteritid och Advanced!Power-läge – idealisk för hårda golv och mattor.
FCV 3 – För golv som glänser av renhet. Denna mångsidiga 3-i-1-dammsugarmopp med den innovativa Xtra!Clean-funktionen kombinerar dammsugning, golvtvätt och torkning i ett enda steg. Den gör det enkelt att rengöra både hårda golv och mattor och klarar till och med att suga upp spilld vätska, vilket sparar dig upp till 50% av tiden*. Du kan välja mellan tre rengöringslägen: standardläge med vattendistribution, ett torrläge och det kraftfulla Advanced!Power-läget***. Oavsett om det handlar om damm, djurhår eller envisa fläckar, får du effektiv rengöring. Med den avancerade Hygienic!Spin-tekniken och upp till 500 rullrotationer per minut får du inte bara ett perfekt moppresultat, utan tekniken eliminerar även upp till 99% av bakterierna** för en hygienisk renhet. Dessutom ger det långvariga batteriet upp till 30 minuters oavbruten driftstid, vilket räcker för att rengöra upp till 130 kvadratmeter. Den integrerade självrengöringsfunktionen bidrar till maximal bekvämlighet – enkel rengöring utan att du behöver smutsa ner händerna. *Avser genomsnittlig tidsbesparing vid dammsugning och moppning av hårda golv jämfört med att använda en separat dammsugare och mopp. **Tester har visat att Kärchers FCV 3 tar bort upp till 99,9% av bakterierna (t.ex. Enterococcus hirae och Staphylococcus aureus) från vanliga hårda golv vid användning av maximal vattennivå och en kontakttid med golvet på 2 minuter. ***Advanced!Power-läget är tillgängligt för FCV 3.
Egenskaper och fördelar
3-i-1 Xtra!Clean-funktion: moppning, dammsugning och torkningHalverar rengöringstiden* och garanterar perfekt renlighet! Tack vare den integrerade sugfunktionen som eliminerar behovet av att dammsuga i förväg. Tre rengöringslägen för att hantera alla typer av smuts – inte ens den mest envisa smutsen och de största fläckarna är ett problem. Anpassar sig till olika golv för effektiv och noggrann rengöring ända ut i kanten – även på mattor och ryamattor i torrt läge.
Effektiv Hygienic!Spin-teknologiHar bevisats ta bort 99%** av alla bakterier för ett hygieniskt och rent hem. Valsarna roterar med upp till 500 varv per minut för fläckfria moppningsresultat. Smart tvåtankssystem för en konstant tillförsel av rent vatten som hålls åtskilt från det smutsiga vattnet.
Kraftfullt Advanced!Power-lägeTar bort även den mest envisa intorkade smutsen med 60% högre sugkraft och 20% högre vattentillförsel än standardläget. Golven är torra på nolltid så att man kan gå på dem direkt.
Effektivt tvåstegs Duo!Pure filtersystem
- Flerstegsfiltersystem skyddar tillförlitligt motorn från fukt.
- Utmärkt filtrering med högeffektivt planfilter – fångar effektivt upp även de minsta partiklarna i luften.
- Torrt läge idealiskt för användning på mattor och ryamattor.
Effektiv Comfort!Cell litiumjonbatteri
- Imponerande rengöringsresultat tack vare höga hastigheter och optimal sugkraft samt moppningsprestanda.
- Maximal rörelsefrihet med upp till 30 minuters batteritid – idealisk för ytor upp till 130 m².
- Batteriet kan bytas snabbt vid service för en längre produktlivslängd.
Problemfri rengöring med LED-display
- Viktig information som återstående driftstid eller rengöringsläge alltid i sikte.
- Intelligent tanknivåindikering med överfyllningsskydd och automatisk avstängning om smutsigvattentanken inte töms.
- Enkel tömning och påfyllning av tanken – utan att behöva komma i kontakt med smuts.
Hygienisk System!Clean självrengöringsfunktion
- Effektiv självrengöringsfunktion med upp till 550 varv per minut – för snabb och bekväm rengöring utan att komma i kontakt med smuts.
- Praktisk förvaring av enheten och tillbehör, även under laddning.
Specifikationer
Tekniska data
|Ytprestanda per laddning (m²)
|130
|Tankkapacitet , rent vatten (ml)
|800
|Tankkapacitet, smutsvatten (ml)
|425
|Nominell effekt (W)
|160
|Drivning
|Borstmotor
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Valsens arbetsbredd (mm)
|240
|Golvets torktid (min)
|2
|Batterispänning (V)
|21,6
|Drifttid (min)
|Max. 30
|Laddningstid (min)
|180
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8
|Mått (L × B × H) (mm)
|1138 x 268 x 280
*Kärchers dammsugarmoppar kan halvera din rengöringstid eftersom vanlig hushållssmuts kan avlägsnas från golv i ett enda steg, vilket tar bort behovet av att dammsuga innan moppning. /
** Baserat på tester utförda av ett oberoende testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-läget tar bort även den mest envisa intorkade smutsen med 60% högre sugkraft och 20% högre vattenvolym jämfört med standardläget.
Följande ingår
- Flerfunktionsborstvals: 1 Del(ar)
- Rengöringsmedel: Universalrengöringsmedel RM 536, 30 ml
- Laddnings-, parkerings- och rengöringsstation
- Rengöringsborste
- Planfilter: 1 Del(ar)
- Skumfilter: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- 2-tanksystem
- Dubbelt filtersystem
- Självrengörande läge
- Standardläge
- Effektläge
- Torrläge
- Nivåindikator för smutsvattentanken
- Transporthjul
Videos
Användningsområden
- Hårda golv
- På korthåriga mattor
- Även envis smuts
- Grov smuts
- Fin smuts
- Torr smuts
- Våt smuts
- Vätskor
- Djurhår
Tillbehör
Rengöringsmedel
FCV 3 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.