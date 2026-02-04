FCV 3 – För golv som glänser av renhet. Denna mångsidiga 3-i-1-dammsugarmopp med den innovativa Xtra!Clean-funktionen kombinerar dammsugning, golvtvätt och torkning i ett enda steg. Den gör det enkelt att rengöra både hårda golv och mattor och klarar till och med att suga upp spilld vätska, vilket sparar dig upp till 50% av tiden*. Du kan välja mellan tre rengöringslägen: standardläge med vattendistribution, ett torrläge och det kraftfulla Advanced!Power-läget***. Oavsett om det handlar om damm, djurhår eller envisa fläckar, får du effektiv rengöring. Med den avancerade Hygienic!Spin-tekniken och upp till 500 rullrotationer per minut får du inte bara ett perfekt moppresultat, utan tekniken eliminerar även upp till 99% av bakterierna** för en hygienisk renhet. Dessutom ger det långvariga batteriet upp till 30 minuters oavbruten driftstid, vilket räcker för att rengöra upp till 130 kvadratmeter. Den integrerade självrengöringsfunktionen bidrar till maximal bekvämlighet – enkel rengöring utan att du behöver smutsa ner händerna. *Avser genomsnittlig tidsbesparing vid dammsugning och moppning av hårda golv jämfört med att använda en separat dammsugare och mopp. **Tester har visat att Kärchers FCV 3 tar bort upp till 99,9% av bakterierna (t.ex. Enterococcus hirae och Staphylococcus aureus) från vanliga hårda golv vid användning av maximal vattennivå och en kontakttid med golvet på 2 minuter. ***Advanced!Power-läget är tillgängligt för FCV 3.