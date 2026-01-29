Den batteridrivna golvtvätten FC 7 samlar upp torr och våt smuts i vardagen i ett enda moment. Nu behöver du inte längre dammsuga innan du moppar, vilket sparar in halva tiden åt dig. Tekniken med fyra valsar med motrotation möjliggör snabb och effektiv rengöring med hög smutsborttagning samtidigt som den glider smidigt över golv. Även hår tas upp utan problem tack vare hårfiltret. Golven blir upp till 20% renare än med vanlig mopprengöring– ända in till kanten. Krånglet med att flytta runt en hink är ett minne blott, eftersom golvtvätten har både en färskvattentank och en smutsvattentank. Det finns heller inte längre någon kontakt med smutsen, eftersom valsarna hela tiden fuktas med vatten från färskvattentanken och det smutsiga vattnet samlas upp direkt i smutsvattentanken. Vattenvolymen och valsarnas rotationshastighet kan ställas in i två olika rengöringslägen för att matcha golvtypen. Det finns även en boost-funktion för hårt sittande smuts. Batteriet har en drifttid på upp till 45 minuter, vilket är tillräckligt för att städa en yta på cirka 135 m². Tvätten är lämplig för alla hårda golv (klinkers, parkett, laminat, PVC, vinyl).