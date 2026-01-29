Golvtvätt FC 7
Dammsug aldrig innan du moppar igen: Den batteridrivna golvtvätten FC 7 tar bort alla typer av torr och våt smuts i vardagen i ett enda moment.
Den batteridrivna golvtvätten FC 7 samlar upp torr och våt smuts i vardagen i ett enda moment. Nu behöver du inte längre dammsuga innan du moppar, vilket sparar in halva tiden åt dig. Tekniken med fyra valsar med motrotation möjliggör snabb och effektiv rengöring med hög smutsborttagning samtidigt som den glider smidigt över golv. Även hår tas upp utan problem tack vare hårfiltret. Golven blir upp till 20% renare än med vanlig mopprengöring– ända in till kanten. Krånglet med att flytta runt en hink är ett minne blott, eftersom golvtvätten har både en färskvattentank och en smutsvattentank. Det finns heller inte längre någon kontakt med smutsen, eftersom valsarna hela tiden fuktas med vatten från färskvattentanken och det smutsiga vattnet samlas upp direkt i smutsvattentanken. Vattenvolymen och valsarnas rotationshastighet kan ställas in i två olika rengöringslägen för att matcha golvtypen. Det finns även en boost-funktion för hårt sittande smuts. Batteriet har en drifttid på upp till 45 minuter, vilket är tillräckligt för att städa en yta på cirka 135 m². Tvätten är lämplig för alla hårda golv (klinkers, parkett, laminat, PVC, vinyl).
Egenskaper och fördelar
Vid avtorkning uppnår golvtvätten 20 procent* renare resultat än en mopp
- Utan ansträngning: Du slipper bära runt på en tung skurhink
Extremt tystgående
- Behaglig ljudnivå på endast 59 dB.
Fristående och lättmanövrerad
- Visuell och akustisk signal vid tom färskvattentank och full smutsvattentank.
- Överfyllningsskydd: Automatisk avstängning om du skulle råka glömma att tömma smutsvattentanken.
- Låg kvarvarande fuktmängd gör att golven kan beträdas igen efter cirka 2 minuter.
Intelligent tanknivåövervakning
- Maximal rörelsefrihet vid rengöring tack vare batteridriften – du behöver inte byta eluttag hela tiden.
- Trestegs LED-display agerar som en intuitiv batterinivåindikator.
Parkerings- och rengöringsstation
- Enhet- och valsrengöringsfunktion.
- Enkel rengöring av hårfiltren med den medföljande rengöringsborsten.
Drifttid på cirka 45 minuter tack vare det kraftfulla litiumjonbatteriet
- Praktiskt för avbrott i arbetet: Golvtvätten är fristående.
- Fyra roterande valsar gör att golvtvätten glider mjukt och skonsamt över golvet.
Specifikationer
Tekniska data
|Ytprestanda per laddning (m²)
|cirka 175
|Tankkapacitet , rent vatten (ml)
|400
|Tankkapacitet, smutsvatten (ml)
|200
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Valsens arbetsbredd (mm)
|300
|Golvets torktid (min)
|cirka 2
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|59
|Batterispänning (V)
|25
|Batterikapacitet (Ah)
|2,85
|Drifttid (min)
|cirka 45
|Laddningstid (h)
|4
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8
|Mått (L × B × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
*Golvtvättarna uppnår upp till 20 procent bättre rengöringsprestanda jämfört med vanlig mopprengöring i testkategorin ”Avtorkning”. Avser genomsnittliga testresultat i rengöringseffektivitet, smutsupptagning och kantrengöring. /
**Kärchers golvtvättar halverar rengöringstiden med upp till 50% eftersom vanlig hushållssmuts kan tas bort från hårda golv i ett enda moment, vilket gör att du slipper dammsuga innan du moppar golvet.
Följande ingår
- Flerfunktionsborstvals: 4 Del(ar)
- Rengöringsmedel: Universalrengöringsmedel RM 536, 30 ml
- Rengörings- och parkeringsstation
- Batteriladdare
- Rengöringsborste
Standardutrustning
- Rullens rotation och vattenvolymen kan anpassas
- 2-tanksystem
- Självrengörande läge
Användningsområden
- Hårda golv
- Även envis smuts
- Grov smuts
- Fin smuts
- Torr smuts
- Våt smuts
Tillbehör
Rengöringsmedel
FC 7 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.