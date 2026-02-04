Batteridriven golvtvätt EWM 2
Den batteridrivna golvtvätten EWM 2 rengör hårda golv med en konstant tillförsel av rent vatten tack vare den innovativa självrengörande funktionen.
Golvtvätten får dina golv 20% renare än rengöring med vanlig mopp. De roterande valsarna fuktas hela tiden med rent vatten medan den uppsamlade smutsen förs in i tanken för smutsvatten. Tack vare dess slimmade form kan EWM 2 inte bara nå in under möbler med lätthet utan sparar också förvaringsutrymme. Den har även en svivelled för enkel rengöring av hörn och kanter. Torktiden för golv är ca. 2 minuter vilket gör den lämpad för alla typer av hårda golv, oavsett om det är trä, sten eller plastgolv. Det kraftfulla litiumjonbatteriet säkerställer maximal rörelsefrihet, då rengöringen inte längre än bunden till ett eluttag. Den intuitiva LED-displayen ger kontinuerlig information om batterinivån. Batteriet har en drifttid på upp till 20 minuter, vilket är tillräckligt för att städa en yta på cirka 60 m².
Egenskaper och fördelar
Tar bort stänk och fläckarErsätter den traditionella mopprengöringen Rengör ända fram till kanten.
Vid avtorkning uppnår golvtvätten 20 procent* renare resultat än en moppUtan ansträngning: Du slipper bära runt på en tung skurhink
Slimmad konstruktion och golvhuvud med svivelledEnkel rengöring under möbler och runt föremål. Enkel transport och bekväm användning tack vare den låga vikten. Platsbesparande förvaring.
För alla hårda golv som t.ex. parkett-, laminat-, kork-, sten-, linoleum- och PVC-golv
- Låg kvarvarande fuktmängd gör att golven kan beträdas igen efter cirka 2 minuter.
- Brett utbud av rengöringsmedel för alla typer av golv.
Cirka 20 minuters drifttid tack vare det kraftfulla litiumjonbatteriet
- Maximal rörelsefrihet vid rengöring tack vare batteridriften – du behöver inte byta eluttag hela tiden.
- Trestegs LED-display agerar som en intuitiv batterinivåindikator.
Parkeringsstation med valsförvaring
- Praktisk förvaring och parkering av maskin och valsar.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|120 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ytprestanda per laddning (m²)
|cirka 60
|Tankkapacitet , rent vatten (ml)
|360
|Tankkapacitet, smutsvatten (ml)
|140
|Valsens arbetsbredd (mm)
|300
|Golvets torktid (min)
|cirka 2
|Batterispänning (V)
|7,2 - 7,4
|Batterikapacitet (Ah)
|2,5
|Drifttid (min)
|cirka 20
|Laddningstid (h)
|4
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|305 x 226 x 1220
*EWM 2 uppnår upp till 20% bättre rengöringsprestanda jämfört med vanlig mopprengöring i testkategorin Avtorkning. Avser genomsnittligt testresultat med avseende på rengöringseffektivitet och rengöring vid kanter.
Följande ingår
- Flerfunktionsborstvals: 2 Del(ar)
- Rengöringsmedel: Universalrengöringsmedel RM 536, 30 ml
- Parkeringsstation med valsförvaring
- Batteriladdare
Standardutrustning
- 2-tanksystem
Videos
Användningsområden
- Hårda golv
- Även envis smuts
Tillbehör
Rengöringsmedel
EWM 2 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.