Golvtvätten får dina golv 20% renare än rengöring med vanlig mopp. De roterande valsarna fuktas hela tiden med rent vatten medan den uppsamlade smutsen förs in i tanken för smutsvatten. Tack vare dess slimmade form kan EWM 2 inte bara nå in under möbler med lätthet utan sparar också förvaringsutrymme. Den har även en svivelled för enkel rengöring av hörn och kanter. Torktiden för golv är ca. 2 minuter vilket gör den lämpad för alla typer av hårda golv, oavsett om det är trä, sten eller plastgolv. Det kraftfulla litiumjonbatteriet säkerställer maximal rörelsefrihet, då rengöringen inte längre än bunden till ett eluttag. Den intuitiva LED-displayen ger kontinuerlig information om batterinivån. Batteriet har en drifttid på upp till 20 minuter, vilket är tillräckligt för att städa en yta på cirka 60 m².