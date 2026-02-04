Ingen mer dammsugning innan moppning! Tack vare 4-rollers-teknologi med motrotation tar vår golvtvätt FC 7 snabbt och enkelt bort vardaglig våt och torr smuts från alla hårda golv. Med den omkopplingsbara boostfunktionen klarar den även mycket envis smuts och kan rengöra ända ut till kanterna. Den är även utrustad med ett hårfilter som fångar upp hår. Detta sparar upp till 50 %** av tiden jämfört med traditionella rengöringsmetoder och ger cirka 20 % bättre rengöringsresultat jämfört med en vanlig mopp*. Med en drifttid på 45 minuter klarar det kraftfulla batteriet att rengöra upp till 175 m² hårda och slitstarka golv samt springor. I mörka hörn, skrymslen och vrår lyser LED-lamporna upp området så effektivt att ingen smuts lämnas kvar. Vattenmängden och rotationshastigheten på de automatiskt fuktade rollers kan justeras i två rengöringslägen för att anpassas efter golvtypen.