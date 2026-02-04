Golvtvätt FC 7 Extra
Nyligen rengjorda golv utan att behöva dammsuga i förväg: golvtvätten FC 7 Extra med LED-beysning tar bort alla typer av torr och våt vardagssmuts i ett enda steg.
Ingen mer dammsugning innan moppning! Tack vare 4-rollers-teknologi med motrotation tar vår golvtvätt FC 7 snabbt och enkelt bort vardaglig våt och torr smuts från alla hårda golv. Med den omkopplingsbara boostfunktionen klarar den även mycket envis smuts och kan rengöra ända ut till kanterna. Den är även utrustad med ett hårfilter som fångar upp hår. Detta sparar upp till 50 %** av tiden jämfört med traditionella rengöringsmetoder och ger cirka 20 % bättre rengöringsresultat jämfört med en vanlig mopp*. Med en drifttid på 45 minuter klarar det kraftfulla batteriet att rengöra upp till 175 m² hårda och slitstarka golv samt springor. I mörka hörn, skrymslen och vrår lyser LED-lamporna upp området så effektivt att ingen smuts lämnas kvar. Vattenmängden och rotationshastigheten på de automatiskt fuktade rollers kan justeras i två rengöringslägen för att anpassas efter golvtypen.
Egenskaper och fördelar
Vid avtorkning uppnår golvtvätten 20 procent* renare resultat än en mopp
- Utan ansträngning: Du slipper bära runt på en tung skurhink
Extremt tystgående
- Behaglig ljudnivå på endast 59 dB.
Fristående och lättmanövrerad
- Visuell och akustisk signal vid tom färskvattentank och full smutsvattentank.
- Överfyllningsskydd: Automatisk avstängning om du skulle råka glömma att tömma smutsvattentanken.
- Låg kvarvarande fuktmängd gör att golven kan beträdas igen efter cirka 2 minuter.
Intelligent tanknivåövervakning
- Maximal rörelsefrihet vid rengöring tack vare batteridriften – du behöver inte byta eluttag hela tiden.
- Trestegs LED-display agerar som en intuitiv batterinivåindikator.
Enkel rengöring av golvtvätten
- Praktisk förvaring av tillbehören i rengöringsstationen.
- Den maskindiskbara smutsvattentanken kan tömmas utan kontakt med smutsen.
Parkerings- och rengöringsstation
- Enhet- och valsrengöringsfunktion.
- Enkel rengöring av hårfiltren med den medföljande rengöringsborsten.
Golvhuvud med integrerad LED-belysning
- För att belysa utrymmen under möbler eller i mörka nischer och hörn.
- Trestegs LED-display agerar som en intuitiv batterinivåindikator.
Specifikationer
Tekniska data
|Ytprestanda per laddning (m²)
|cirka 175
|Tankkapacitet , rent vatten (ml)
|400
|Tankkapacitet, smutsvatten (ml)
|200
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Valsens arbetsbredd (mm)
|300
|Golvets torktid (min)
|cirka 2
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|59
|Batterispänning (V)
|25
|Batterikapacitet (Ah)
|2,85
|Drifttid (min)
|cirka 45
|Laddningstid (h)
|4
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
*Golvtvättarna uppnår upp till 20 procent bättre rengöringsprestanda jämfört med vanlig mopprengöring i testkategorin ”Avtorkning”. Avser genomsnittliga testresultat i rengöringseffektivitet, smutsupptagning och kantrengöring. /
**Kärchers golvtvättar halverar rengöringstiden med upp till 50% eftersom vanlig hushållssmuts kan tas bort från hårda golv i ett enda moment, vilket gör att du slipper dammsuga innan du moppar golvet.
Följande ingår
- Flerfunktionsborstvals: 8 Del(ar)
- Rengöringsmedel: Universalrengöringsmedel RM 536, 30 ml
- Rengörings- och parkeringsstation
- Batteriladdare
- Rengöringsborste
Standardutrustning
- Rullens rotation och vattenvolymen kan anpassas
- 2-tanksystem
- Golvhuvud med integrerad LED-belysning
- Självrengörande läge
Användningsområden
- Hårda golv
- Även envis smuts
- Grov smuts
- Fin smuts
- Torr smuts
- Våt smuts
Tillbehör
Rengöringsmedel
FC 7 Extra Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.