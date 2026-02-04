Ingen mer dammsugning innan moppning! Tack vare 4-rollers-teknologi med motrotation tar vår golvtvätt FC 7 snabbt och enkelt bort både våt och torr smuts från alla hårda golv. Med den omkopplingsbara boostfunktionen kan den även hantera mycket envis smuts och rengöra ända ut till kanterna. Den kan till och med plocka upp hår tack vare hårfiltret. Detta ger tidsbesparingar på upp till 50%** jämfört med traditionella rengöringsmetoder och cirka 20% bättre rengöringsresultat än en vanlig mopp*. Med en drifttid på 45 minuter klarar det kraftfulla batteriet att rengöra upp till 175 m² av slitstarka golv och springor. Vattenmängden och rotationshastigheten på de automatiskt fuktade rollers kan justeras i två rengöringslägen för att passa golvtypen.