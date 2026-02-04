Golvtvätt FC 7 Plus Sten
Golvtvätten FC 7 Plus Sten tar bort alla typer av torr och våt vardagssmuts i ett enda steg. Inklusive extra borstvalsar för stengolv, 500 ml rengöringsmedel för stengolv samt 30 ml universalrengöringsmedel.
Ingen mer dammsugning innan moppning! Tack vare 4-rollers-teknologi med motrotation tar vår golvtvätt FC 7 snabbt och enkelt bort både våt och torr smuts från alla hårda golv. Med den omkopplingsbara boostfunktionen kan den även hantera mycket envis smuts och rengöra ända ut till kanterna. Den kan till och med plocka upp hår tack vare hårfiltret. Detta ger tidsbesparingar på upp till 50%** jämfört med traditionella rengöringsmetoder och cirka 20% bättre rengöringsresultat än en vanlig mopp*. Med en drifttid på 45 minuter klarar det kraftfulla batteriet att rengöra upp till 175 m² av slitstarka golv och springor. Vattenmängden och rotationshastigheten på de automatiskt fuktade rollers kan justeras i två rengöringslägen för att passa golvtypen.
Egenskaper och fördelar
Vid avtorkning uppnår golvtvätten 20 procent* renare resultat än en mopp
- Utan ansträngning: Du slipper bära runt på en tung skurhink
Extremt tystgående
- Behaglig ljudnivå på endast 59 dB.
Fristående och lättmanövrerad
- Visuell och akustisk signal vid tom färskvattentank och full smutsvattentank.
- Överfyllningsskydd: Automatisk avstängning om du skulle råka glömma att tömma smutsvattentanken.
- Låg kvarvarande fuktmängd gör att golven kan beträdas igen efter cirka 2 minuter.
Intelligent tanknivåövervakning
- Maximal rörelsefrihet vid rengöring tack vare batteridriften – du behöver inte byta eluttag hela tiden.
- Trestegs LED-display agerar som en intuitiv batterinivåindikator.
Parkerings- och rengöringsstation
- Enhet- och valsrengöringsfunktion.
- Enkel rengöring av hårfiltren med den medföljande rengöringsborsten.
Drifttid på cirka 45 minuter tack vare det kraftfulla litiumjonbatteriet
- Praktiskt för avbrott i arbetet: Golvtvätten är fristående.
- Fyra roterande valsar gör att golvtvätten glider mjukt och skonsamt över golvet.
Specifikationer
Tekniska data
|Ytprestanda per laddning (m²)
|cirka 175
|Tankkapacitet , rent vatten (ml)
|400
|Tankkapacitet, smutsvatten (ml)
|200
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Valsens arbetsbredd (mm)
|300
|Golvets torktid (min)
|cirka 2
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|59
|Batterispänning (V)
|25
|Batterikapacitet (Ah)
|2,85
|Drifttid (min)
|cirka 45
|Laddningstid (h)
|4
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9
|Mått (L × B × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
*Golvtvättarna uppnår upp till 20 procent bättre rengöringsprestanda jämfört med vanlig mopprengöring i testkategorin ”Avtorkning”. Avser genomsnittliga testresultat i rengöringseffektivitet, smutsupptagning och kantrengöring. /
**Kärchers golvtvättar halverar rengöringstiden med upp till 50% eftersom vanlig hushållssmuts kan tas bort från hårda golv i ett enda moment, vilket gör att du slipper dammsuga innan du moppar golvet.
Följande ingår
- Flerfunktionsborstvals: 4 Del(ar)
- Borstvals för sten: 4 Del(ar)
- Rengöringsmedel: Universalrengöringsmedel RM 536, 500 ml, Stengolvrengöring RM 537, 30 ml
- Rengörings- och parkeringsstation
- Batteriladdare
- Rengöringsborste
Standardutrustning
- Rullens rotation och vattenvolymen kan anpassas
- 2-tanksystem
- Självrengörande läge
Användningsområden
- Hårda golv
- Även envis smuts
- Grov smuts
- Fin smuts
- Torr smuts
- Våt smuts
Tillbehör
Rengöringsmedel
FC 7 Plus Sten Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.