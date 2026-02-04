Upptäck FCV 4 – den ultimata allroundern som kommer att revolutionera din golvrengöring! Denna 3-i-1-dammsugarmopp med den innovativa Xtra!Clean-funktionen kombinerar dammsugning, golvtvätt och torkning i ett enda steg. Den gör det enkelt att rengöra både hårda golv och mattor och klarar till och med att suga upp spilld vätska, vilket sparar dig upp till 50% av tiden*. Välj mellan fyra rengöringslägen: autoläge med Dynamic!Control smutsensor, det smarta Stair!Assist-läget, ett torrläge och det kraftfulla Advanced!Power-läget***. Oavsett om det handlar om damm, djurhår eller envisa fläckar, får du en effektiv rengöring. Med den avancerade Hygienic!Spin-tekniken och upp till 500 rullrotationer per minut får du inte bara ett perfekt moppresultat, utan den eliminerar även upp till 99% av bakterierna** för en hygienisk renhet. Den kraftfulla BLDC-motorn och det långvariga batteriet med upp till 45 minuters oavbruten driftstid rengör upp till 200 kvadratmeter. Dessutom har den en 3,2-tums Vision!Clean-display, en automatisk start/stopp-funktion och självrengöringsfunktion, samt en tvättbar Pure!Roll-borstvals för maximal bekvämlighet – utan att du någonsin behöver komma i kontakt med smutsen. *Avser genomsnittlig tidsbesparing vid dammsugning och moppning av hårda golv jämfört med att använda en separat dammsugare och mopp. **Tester har visat att Kärchers FCV 4 tar bort upp till 99,9% av bakterierna (t.ex. Enterococcus hirae och Staphylococcus aureus) från vanliga hårda golv vid användning av maximal vattennivå och en kontakttid med golvet på 2 minuter. ***Advanced!Power-läget är tillgängligt för FCV 4.