Dammsugarmopp FCV 4
Dammsug, moppa, torka: Den smarta dammsugarmoppen FCV 4 med 45 minuters batteritid och Dynamic!Control smutsensor – även på mattor. Det smarta Stair!assist läget underlättar rengöring av trappor.
Upptäck FCV 4 – den ultimata allroundern som kommer att revolutionera din golvrengöring! Denna 3-i-1-dammsugarmopp med den innovativa Xtra!Clean-funktionen kombinerar dammsugning, golvtvätt och torkning i ett enda steg. Den gör det enkelt att rengöra både hårda golv och mattor och klarar till och med att suga upp spilld vätska, vilket sparar dig upp till 50% av tiden*. Välj mellan fyra rengöringslägen: autoläge med Dynamic!Control smutsensor, det smarta Stair!Assist-läget, ett torrläge och det kraftfulla Advanced!Power-läget***. Oavsett om det handlar om damm, djurhår eller envisa fläckar, får du en effektiv rengöring. Med den avancerade Hygienic!Spin-tekniken och upp till 500 rullrotationer per minut får du inte bara ett perfekt moppresultat, utan den eliminerar även upp till 99% av bakterierna** för en hygienisk renhet. Den kraftfulla BLDC-motorn och det långvariga batteriet med upp till 45 minuters oavbruten driftstid rengör upp till 200 kvadratmeter. Dessutom har den en 3,2-tums Vision!Clean-display, en automatisk start/stopp-funktion och självrengöringsfunktion, samt en tvättbar Pure!Roll-borstvals för maximal bekvämlighet – utan att du någonsin behöver komma i kontakt med smutsen. *Avser genomsnittlig tidsbesparing vid dammsugning och moppning av hårda golv jämfört med att använda en separat dammsugare och mopp. **Tester har visat att Kärchers FCV 4 tar bort upp till 99,9% av bakterierna (t.ex. Enterococcus hirae och Staphylococcus aureus) från vanliga hårda golv vid användning av maximal vattennivå och en kontakttid med golvet på 2 minuter. ***Advanced!Power-läget är tillgängligt för FCV 4.
Egenskaper och fördelar
3-i-1 Xtra!Clean-funktion: moppning, dammsugning och torkningHalverar rengöringstiden* och garanterar perfekt renlighet! Tack vare den integrerade sugfunktionen som eliminerar behovet av att dammsuga i förväg. Fyra rengöringslägen för att hantera alla typer av smuts – inte ens den mest envisa smutsen och de största fläckarna är ett problem. Anpassar sig till olika golv för effektiv och noggrann rengöring ända ut i kanten – även på mattor och ryamattor i torrt läge.
Effektiv Hygienic!Spin-teknologiHar bevisats ta bort 99%** av alla bakterier för ett hygieniskt och rent hem. Valsarna roterar med upp till 500 varv per minut för fläckfria moppningsresultat. Smart tvåtankssystem för en konstant tillförsel av rent vatten som hålls åtskilt från det smutsiga vattnet.
Intelligent rengöring med Dynamic!Control och Vision!CleanIntelligent autoläge med Dynamic!Control smutsensor justerar automatiskt sugkraften och vattenvolymen efter smutsgraden – för maximal driftstid. Viktig information som återstående driftstid eller rengöringsläge visas alltid på den stora 3,2-tums Vision!Clean-displayen. Intelligent tanknivåindikering med överfyllningsskydd och automatisk avstängning om smutsigvattentanken inte töms.
Smart Stair!Assist rengöringsläge och automatisk start/stopp
- Rengöringspauser är inget problem tack vare den automatiska start/stopp-funktionen – när som helst, var som helst.
- Rengör trappor och trånga utrymmen enkelt, från valfri position, även i 90 graders vinkel, tack vare Stair!Assist-läget med inaktiverad automatisk start/stopp-funktion.
Kraftfullt Advanced!Power-läge
- Tar bort även den mest envisa intorkade smutsen med dubbelt så hög sugkraft och 20% mer vattentillförsel än i autoläget.
- Golven är torra på nolltid så att man kan gå på dem direkt.
Kraftfull BLDC-motor och effektivt Comfort!Cell-batteri
- Modern borstlös motorteknik för lång livslängd, hög tillförlitlighet och imponerande sugkraft samt moppningsprestanda vid höga hastigheter.
- Maximal rörelsefrihet med upp till 45 minuters batteritid – idealisk för ytor upp till 200 m².
- Batteriet kan bytas snabbt vid service för en längre produktlivslängd.
Effektivt tvåstegs Duo!Pure filtersystem
- Flerstegsfiltersystem skyddar tillförlitligt motorn från fukt.
- Utmärkt filtrering med högeffektivt planfilter – fångar effektivt upp även de minsta partiklarna i luften.
- Torrt läge idealiskt för användning på mattor och ryamattor.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Ytprestanda per laddning (m²)
|200
|Tankkapacitet , rent vatten (ml)
|750
|Tankkapacitet, smutsvatten (ml)
|450
|Nominell effekt (W)
|180
|Drivning
|Borstlös motor
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Valsens arbetsbredd (mm)
|250
|Golvets torktid (min)
|min. 2
|Batterispänning (V)
|18
|Drifttid (min)
|Max. 45
|Laddningstid (min)
|240
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7
|Mått (L × B × H) (mm)
|278 x 232 x 1130
*Kärchers dammsugarmoppar kan halvera din rengöringstid eftersom vanlig hushållssmuts kan avlägsnas från golv i ett enda steg, vilket tar bort behovet av att dammsuga innan moppning. /
** Baserat på tester utförda av ett oberoende testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-läget tar bort även den mest envisa intorkade smutsen med dubbelt så hög sugkraft och 20% högre vattenvolym jämfört med autoläget.
Följande ingår
- Flerfunktionsborstvals: 1 Del(ar)
- Rengöringsmedel: Universalrengöringsmedel RM 536, 30 ml
- Laddnings-, parkerings- och rengöringsstation
- Rengöringsborste
- Planfilter: 1 Del(ar)
- Skumfilter: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- 2-tanksystem
- Dubbelt filtersystem
- Självrengörande läge
- Automatiskt läge
- Trappläge
- Effektläge
- Torrläge
- Nivåindikator för färskvattentanken
- Nivåindikator för smutsvattentanken
- Transporthjul
- Bärhandtag
Användningsområden
- Hårda golv
- På korthåriga mattor
- Även envis smuts
- Grov smuts
- Fin smuts
- Torr smuts
- Våt smuts
- Vätskor
- Djurhår
