Rengöringsmedel och tillbehör

Med de tillbehör som finns för Kärchers golvtvättar kan rengöring och skötsel anpassas perfekt till vilket golv som helst. Rengöringsmedlet Universal är till exempel lämplig för alla hårda golv, medan särskilda rengöringsmedel för trä och sten vårdar och skyddar golv av dessa slag.

Våra mikrofiberrullar med flera ytor fungerar alla på samma sätt, men du kan välja att använda olika färger för olika användningsområden, exempelvis gula rullar i badrummet och grå i vardagsrummet.