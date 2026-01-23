FC 3 BATTERIDRIVEN
Den batterdrivna golvtvätten FC 3 rengör golv med en konstant tillförsel av rent vatten tack vare den innovativa självrengörande funktionen. Dess strömlinjeformade produktutformning innebär att den också når under möbler utan svårighet.
Tillbehör
Rengöringsmedel
FC 3 Batteridriven Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.
Hur blir golv ”alltid nytorkade”?
De roterande valsarna väts kontinuerligt med vatten från renvattentanken. Smutsen skrapas av och samlas upp i smutsvattentanken. Det innebär att du alltid arbetar med rent vatten och inte bara föser omkring smutsen. För hygienisk rengöring.
Fördelar som gör skillnad
Alltid nytorkade golv tack vare självrengöringsteknik
- Rullarna väts kontinuerligt med rent vatten
- Blandningen av smuts och vatten förs direkt till smutsvattentanken
- 20 % bättre rengöringsprestanda*
Lätt att använda under möbler
- Slank profil och golvmunstycke med vridled
- Rengör utan problem under möbler och runt föremål
- Rengör ända fram till kanten – för utmärkt resultat i hörn och längs kanter
Lämplig för alla hårda golv
- Lämplig för alla hårda golv – inklusive parkett, laminat, sten och plast
- Liten kvarstående fuktighet gör att golven kan beträdas efter ungefär två minuter
- Brett utbud av medel för rengöring och skötsel
Maximal rörelsefrihet
- Kraftfullt litiumjonbatteri med drifttid 20 minuter
- Rengör oberoende av nätuttag
- Intuitiv batteriladdningsindikering med trestegs LED-display
Torka golven utan ansträngning
- Inget skrubbande, tack vare framåtroterande rullar
- Inga fler hinkar att bära omkring tack vare tankar för rent respektive smutsigt vatten
- Funktionen för självrengöring av rullarna gör att inga rengöringsdukar behöver vridas ur
Resurssparande
- 90 % vattenbesparing** – jämfört med rengöring med konventionell mopp och hink.
Gör så här
Rengöringsmedel och tillbehör
Med de tillbehör som finns för Kärchers golvtvättar kan rengöring och skötsel anpassas perfekt till vilket golv som helst. Rengöringsmedlet Universal är till exempel lämplig för alla hårda golv, medan särskilda rengöringsmedel för trä och sten vårdar och skyddar golv av dessa slag.
Våra mikrofiberrullar med flera ytor fungerar alla på samma sätt, men du kan välja att använda olika färger för olika användningsområden, exempelvis gula rullar i badrummet och grå i vardagsrummet.
* The Kärcher floor cleaner achieves a 20 per cent better cleaning performance compared to a conventional mop with wiping cloth cover in the "Wiping" test category. Refers to average test results for cleaning efficiency, dirt pick-up and edge cleaning.
** When cleaning a floor area of 60 m², the FC 3 Cordless (consumption: 0.4 l) uses up to 90% less water compared to a conventional wiping mop and bucket filled with 5 litres of water (consumption: 5.0 l)