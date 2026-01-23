Golvtvätt FC 5
Tyvärr har den önskade produkten utgått ur vårt nuvarande sortiment. Tillbehör, rengöringsmedel och bruksanvisningar finns fortfarande tillgängliga.Växla till vårt nuvarande sortiment.
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.
Användning
Den nya golvtvätten är enkel att hantera och görs snabbt användningsklar. Några enkla steg är allt som behövs innan du sätter igång.
Hur det fungerar
1) Före användning
2) Användningsområden
3) Efter användning
1. Montera rengöringsvalsarna.
2. Fyll på vattentanken.
3. Fyll rengöringsstationen med 50 ml vatten.
4. Sänk ned valsarna i vattnet och låt enheten gå i 5 sekunder.
5. Rengör golvet.
6. Töm smutsvattenbehållaren.
7. Fyll rengöringsstationen med 200 ml vatten, rengör golvtvätten i 30–60 sekunder och ställ undan för förvaring.