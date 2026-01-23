Avlägsna lös och fast smuts i ett enda moment

2-i-1-revolutionen inom golvrengöring: torkar och dammsuger samtidigt. Den hålls fuktad med konstant vattentillförsel, och tar upp lös, torr och fuktig smuts samtidigt som den suger upp allt smutsvatten. Rullar med automatisk drivning gör att ingen skrubbning längre behövs. Resultatet? Perfekt rena golv som torkar på ett ögonblick.