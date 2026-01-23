Golvtvätt FC 5

Tyvärr har den önskade produkten utgått ur vårt nuvarande sortiment. Tillbehör, rengöringsmedel och bruksanvisningar finns fortfarande tillgängliga.

Växla till vårt nuvarande sortiment.
Tillbehör
Rengöringsmedel
FC 5 Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.

Avlägsna lös och fast smuts i ett enda moment

Med Kärchers revolutionerande golvtvätt FC 5 är du redo för allt.

2-i-1-revolutionen inom golvrengöring: torkar och dammsuger samtidigt. Den hålls fuktad med konstant vattentillförsel, och tar upp lös, torr och fuktig smuts samtidigt som den suger upp allt smutsvatten. Rullar med automatisk drivning gör att ingen skrubbning längre behövs. Resultatet? Perfekt rena golv som torkar på ett ögonblick.

Användning

Den nya golvtvätten är enkel att hantera och görs snabbt användningsklar. Några enkla steg är allt som behövs innan du sätter igång.

Hur det fungerar

1) Före användning
2) Användningsområden
3) Efter användning

Walzen
1. Montera rengöringsvalsarna.
Tank
2. Fyll på vattentanken.
FC 5 Reinigunsstation
3. Fyll rengöringsstationen med 50 ml vatten.
Walze anfeuchten
4. Sänk ned valsarna i vattnet och låt enheten gå i 5 sekunder.
FC
5. Rengör golvet.
Tank entleeren
6. Töm smutsvattenbehållaren.
FC abstellen
7. Fyll rengöringsstationen med 200 ml vatten, rengör golvtvätten i 30–60 sekunder och ställ undan för förvaring.