Golvtvätt FC 4-4 Duo
Precisionsrengöring: FC 4-4 tar bort torr och våt vardagssmuts snabbt och exakt med sina två rengöringslägen. Inkluderar fyra uppladdningsbara batterier och en duo snabbladdare.
Med golvtvätten FC 4-4 behöver du inte längre dammsuga innan moppningen och kan ta bort både torr och våt vardagssmuts i ett steg. Med en drifttid på upp till 30 minuter per batteriladdning kan ytor på upp till 90 kvadratmeter rengöras enkelt. Den medföljande snabbladdaren kan ladda två batterier på endast 70 minuter. Tillägget av två extra batterier gör att du kan fortsätta rengöra medan batterierna laddas. Ett visuellt signalmeddelande informerar användaren när tanken för rent vatten behöver fyllas på och tanken för smutsigt vatten behöver tömmas. Efter att enheten har aktiverats fuktas båda rollers automatiskt med vatten från tanken för rent vatten. Vattenmängden kan justeras efter golvtypen med de två rengöringslägena. FC 4-4 rengör även svåråtkomliga ställen och plockar upp hår enkelt. Direkt kontakt med smuts undviks tack vare den integrerade och hygieniska tanken för smutsigt vatten, som kan tas bort och tvättas när rengöringen är klar. De 4 V Kärcher Battery Power uppladdningsbara batterierna ger ännu mer flexibilitet och är kompatibla med alla 4 V Kärcher Battery Power-enheter.
Egenskaper och fördelar
Allt i ett: Tar bort alla typer av torr och våt smuts i vardagen i ett enda moment50 procents tidsbesparing: Tekniken för upptagning av grov smuts möjliggör avtorkning utan att behöva dammsuga i förväg. Optimal dammsugning av hår med integrerat hårfilter. Rengör ända fram till kanten.
Vid avtorkning uppnår golvtvätten 20 procent* renare resultat än en mopp2-tanksystem: Rullarna fuktas konstant från färskvattentanken samtidigt som smutsen leds till smutsvattentanken. Utan ansträngning: Du slipper bära runt på en tung skurhink Valsarna tål 60°C maskintvätt.
Två olika rengöringslägenValsarnas rotationshastighet och vattenmängd kan ställas in efter typ av smuts och golv. För alla hårda golv som t.ex. parkett-, laminat-, kork-, sten-, linoleum- och PVC-golv. Låg kvarvarande fuktmängd gör att golven kan beträdas igen efter cirka 2 minuter.
4 V Kärcher Battery Power
- Långvarig och kraftfull tack vare Li-Ion celler.
- Det uppladdningsbara batteriet kan användas i alla andra 4 V Kärcher Battery Power-enheter.
Två olika rengöringslägen och boost-funktion
- Valsarnas rotationshastighet och vattenmängd kan ställas in efter typ av smuts och golv, med Boost-funktion för hårt sittande smuts.
- Enkel rengöring under möbler och runt föremål.
Parkerings- och rengöringsstation
- Visuell signal när vattentanken för rent vatten är tom och tanken för smutsigt vatten är full.
- Balanserat förhållande: smutsvattentanken är full när färskvattentanken är tom.
Enkel rengöring av golvtvätten
- Enhetens och rullarnas rengöringsfunktion.
- Praktisk förvaring av tillbehören i rengöringsstationen.
- Den maskindiskbara smutsvattentanken kan tömmas utan kontakt med smutsen.
Avtagbart handtag och parkeringsstation med valsförvaring
- Utrymmesbesparande förvaring tack vare den justerbara förvaringshöjden, som kan minskas med cirka 30 cm.
- Rullarna kan förrvaras direkt på parkeringsstationen.
Extremt tystgående
- Behaglig volym på endast 57 dB.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|4 V Batteriplattform
|Behållarvolym färskvatten (ml)
|400
|Behållarvolym smutsvatten (ml)
|200
|Valsens arbetsbredd (mm)
|300
|Golvets torktid (min)
|cirka 2
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|57
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|nominell 7,2 - 7,4 - Max. 8,4
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|2
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 90 (2,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|cirka 30 (2,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|50 / 70
|Uteffekt (A)
|2 x 2,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|225 x 310 x 1200
*Golvtvättarna uppnår upp till 20 procent bättre rengöringsprestanda jämfört med vanlig mopprengöring i testkategorin ”Avtorkning”. Avser genomsnittliga testresultat i rengöringseffektivitet, smutsupptagning och kantrengöring.
Följande ingår
- Variant: Inklusive batteri och laddare
- Uppladdningsbart batteri: 2.5 Ah Battery Power batteri (4 st.)
- Laddare: 4 V snabbladdare (1 st.)
- Flerfunktionsborstvals: 2 Del(ar)
- Rengöringsmedel: Universalrengöringsmedel RM 536, 30 ml
- Rengöringsborste
Standardutrustning
- 2-tanksystem
- Rullens rotation och vattenvolymen kan anpassas
- Rengörings- och parkeringsstation med valsförvaring
- Självrengörande läge
Användningsområden
- Hårda golv
- Även envis smuts
- Grov smuts
- Fin smuts
- Torr smuts
- Våt smuts
