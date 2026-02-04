Med golvtvätten FC 4-4 behöver du inte längre dammsuga innan moppningen och kan ta bort både torr och våt vardagssmuts i ett steg. Med en drifttid på upp till 30 minuter per batteriladdning kan ytor på upp till 90 kvadratmeter rengöras enkelt. Den medföljande snabbladdaren kan ladda två batterier på endast 70 minuter. Tillägget av två extra batterier gör att du kan fortsätta rengöra medan batterierna laddas. Ett visuellt signalmeddelande informerar användaren när tanken för rent vatten behöver fyllas på och tanken för smutsigt vatten behöver tömmas. Efter att enheten har aktiverats fuktas båda rollers automatiskt med vatten från tanken för rent vatten. Vattenmängden kan justeras efter golvtypen med de två rengöringslägena. FC 4-4 rengör även svåråtkomliga ställen och plockar upp hår enkelt. Direkt kontakt med smuts undviks tack vare den integrerade och hygieniska tanken för smutsigt vatten, som kan tas bort och tvättas när rengöringen är klar. De 4 V Kärcher Battery Power uppladdningsbara batterierna ger ännu mer flexibilitet och är kompatibla med alla 4 V Kärcher Battery Power-enheter.