Med FC 4-4 golvtvätt behöver du inte längre dammsuga innan du torkar och kan ta bort våt och torr vardagssmuts i ett steg. Med en batteritid på upp till 30 minuter kan ytor på 90 kvadratmeter rengöras utan ansträngning. Den medföljande snabbladdaren Duo möjliggör laddning på bara 70 minuter. En visuell signal används för att kommunicera när färskvattentanken behöver fyllas på och smutsvattentanken tömmas. Efter aktivering av golvtvätten fuktas de två rullarna automatiskt med vattnet från färskvattentanken. Vattenvolymen kan anpassas till golvytorna med de två rengöringslägena. FC 4-4 rengör även svåråtkomliga ställen och tar lätt upp hår. Direktkontakt med smuts undviks tack vare den integrerade och hygieniska smutsvattentanken, som kan tas bort och rengöras efter användning av enheten. FC 4-4 står för sig själv och kan förvaras på ett platsbesparande sätt tack vare sitt avtagbara handtag. Enheten är lämplig för alla hårda golv. 4 V Kärcher Battery Power uppladdningsbara batterier är kompatibla med alla 4 V Kärcher Battery Power-enheter.