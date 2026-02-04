Dammsugarmopp FCV 2 Natural N
Dammsug, moppa, torka: Den kompakta dammsugarmoppen FCV 2 med upp till 25 minuters batteritid, två rengöringslägen och naturligt rengöringsmedel – idealisk för hårda golv och mattor.
FCV 2 Natural N: Rengöring kan vara så här enkelt – och dessutom miljövänligt, tack vare det naturliga golvrengöringsmedlet RM 538N! Denna 3-i-1-dammsugarmopp med den innovativa Xtra!Clean-funktionen dammsuger, golvtvättar och torkar i ett enda steg. Den underlättar rengöringen av hårda golv och mattor och klarar även att ta hand om spilld vätska, vilket sparar dig upp till 50% av tiden*. Du kan välja mellan två rengöringslägen – standardläge med vattendistribution och ett torrläge – för att effektivt ta itu med all typ av smuts, från damm och djurhår till envisa fläckar. Den avancerade Hygienic!Spin-tekniken med upp till 500 rullrotationer per minut säkerställer inte bara ett perfekt moppresultat, utan eliminerar också upp till 99% av bakterierna** för en hygienisk renhet. Dessutom ger det långvariga batteriet upp till 25 minuters oavbruten driftstid, vilket räcker för att rengöra upp till 110 kvadratmeter. Den integrerade självrengöringsfunktionen bidrar till maximal bekvämlighet – för enkel rengöring utan att du behöver smutsa ner händerna. *Avser genomsnittlig tidsbesparing vid dammsugning och moppning av hårda golv jämfört med att använda en separat dammsugare och mopp. **Tester har visat att Kärchers FCV 2 tar bort upp till 99,9% av bakterierna (t.ex. Enterococcus hirae och Staphylococcus aureus) från vanliga hårda golv vid användning av maximal vattennivå och en kontakttid med golvet på 2 minuter.
Egenskaper och fördelar
3-i-1 Xtra!Clean-funktion: moppning, dammsugning och torkningHalverar rengöringstiden* och garanterar perfekt renlighet! Tack vare den integrerade sugfunktionen som eliminerar behovet av att dammsuga i förväg. Två rengöringslägen för att hantera alla typer av smuts – inte ens den mest envisa smutsen och de största fläckarna är ett problem. Anpassar sig till olika golv för effektiv och noggrann rengöring ända ut i kanten – även på mattor och ryamattor i torrt läge.
Effektiv Hygienic!Spin-teknologiHar bevisats ta bort 99%** av alla bakterier för ett hygieniskt och rent hem. Valsarna roterar med upp till 500 varv per minut för fläckfria moppningsresultat. Smart tvåtankssystem för en konstant tillförsel av rent vatten som hålls åtskilt från det smutsiga vattnet.
Effektivt tvåstegs Duo!Pure filtersystemFlerstegsfiltersystem skyddar tillförlitligt motorn från fukt. Utmärkt filtrering med högeffektivt planfilter – fångar effektivt upp även de minsta partiklarna i luften. Torrt läge idealiskt för användning på mattor och ryamattor.
Effektiv Comfort!Cell litiumjonbatteri
- Imponerande rengöringsresultat tack vare höga hastigheter och optimal sugkraft samt moppningsprestanda.
- Maximal rörelsefrihet med upp till 25 minuters batteritid – idealisk för ytor upp till 110 m².
- Batteriet kan bytas snabbt vid service för en längre produktlivslängd.
Problemfri rengöring med LED-display
- Viktig information som återstående driftstid eller rengöringsläge alltid i sikte.
- Intelligent tanknivåindikering med överfyllningsskydd och automatisk avstängning om smutsigvattentanken inte töms.
- Enkel tömning och påfyllning av tanken – utan att behöva komma i kontakt med smuts.
Hygienisk System!Clean självrengöringsfunktion
- Effektiv självrengöringsfunktion med upp till 550 varv per minut – för snabb och bekväm rengöring utan att komma i kontakt med smuts.
- Praktisk förvaring av enheten och tillbehör, även under laddning.
Specifikationer
Tekniska data
|Ytprestanda per laddning (m²)
|110
|Tankkapacitet , rent vatten (ml)
|800
|Tankkapacitet, smutsvatten (ml)
|425
|Nominell effekt (W)
|160
|Drivning
|Borstmotor
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Valsens arbetsbredd (mm)
|240
|Golvets torktid (min)
|2
|Batterispänning (V)
|21,6
|Drifttid (min)
|Max. 25
|Laddningstid (min)
|160
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1138 x 268 x 280
*Kärchers dammsugarmoppar kan halvera din rengöringstid eftersom vanlig hushållssmuts kan avlägsnas från golv i ett enda steg, vilket tar bort behovet av att dammsuga innan moppning. /
** Baserat på tester utförda av ett oberoende testlaboratorium.
Följande ingår
- Flerfunktionsborstvals: 1 Del(ar)
- Rengöringsmedel: Naturligt golvrengöringsmedel RM 538, 500 ml
- Laddnings-, parkerings- och rengöringsstation
- Rengöringsborste
- Planfilter: 1 Del(ar)
- Skumfilter: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- 2-tanksystem
- Dubbelt filtersystem
- Självrengörande läge
- Standardläge
- Torrläge
- Nivåindikator för smutsvattentanken
- Transporthjul
Användningsområden
- Hårda golv
- Lågluggade mattor
- Även envis smuts
- Grov smuts
- Fin smuts
- Torr smuts
- Våt smuts
- Vätskor
- Djurhår
Tillbehör
Rengöringsmedel
