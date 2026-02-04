FCV 2 Natural N: Rengöring kan vara så här enkelt – och dessutom miljövänligt, tack vare det naturliga golvrengöringsmedlet RM 538N! Denna 3-i-1-dammsugarmopp med den innovativa Xtra!Clean-funktionen dammsuger, golvtvättar och torkar i ett enda steg. Den underlättar rengöringen av hårda golv och mattor och klarar även att ta hand om spilld vätska, vilket sparar dig upp till 50% av tiden*. Du kan välja mellan två rengöringslägen – standardläge med vattendistribution och ett torrläge – för att effektivt ta itu med all typ av smuts, från damm och djurhår till envisa fläckar. Den avancerade Hygienic!Spin-tekniken med upp till 500 rullrotationer per minut säkerställer inte bara ett perfekt moppresultat, utan eliminerar också upp till 99% av bakterierna** för en hygienisk renhet. Dessutom ger det långvariga batteriet upp till 25 minuters oavbruten driftstid, vilket räcker för att rengöra upp till 110 kvadratmeter. Den integrerade självrengöringsfunktionen bidrar till maximal bekvämlighet – för enkel rengöring utan att du behöver smutsa ner händerna. *Avser genomsnittlig tidsbesparing vid dammsugning och moppning av hårda golv jämfört med att använda en separat dammsugare och mopp. **Tester har visat att Kärchers FCV 2 tar bort upp till 99,9% av bakterierna (t.ex. Enterococcus hirae och Staphylococcus aureus) från vanliga hårda golv vid användning av maximal vattennivå och en kontakttid med golvet på 2 minuter.