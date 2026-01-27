Rengöringsmedel för lackade eller förseglade trägolv, 500ml
För noggrann och skonsam rengöring av lackade golv samtidigt som RM 534 vårdar och skyddar golvet. Med en fräsch doft av citron.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (ml)
|500
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|8
|Vikt (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Produkt
- 2-i-1 - rengör och vårdar i ett steg
- Ger en sidenmatt glans
- Rengöring utan ränder.
- Tar effektivt bort fotspår
- Angenäm och frisk citrusdoft
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Tillverkad i Tyskland
Användningsområden
- Förseglad parkett
- Laminerade golv
- Korkgolv