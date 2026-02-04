Golvtvätt FC 2-4
Enkel, snabb och effektiv rengöring: Golvtvätten FC 2-4 tar bort både torr och våt vardagssmuts i ett enda moment. Inklusive uppladdningsbart batteri och batteriladdare.
Golvtvätten FC 2-4 imponerar med sin självbärande design, en låg vikt på endast 2,2 kg och automatisk på- och avstängning. Med en batteritid på upp till 20 minuter kan ytor på 70 kvadratmeter rengöras utan ansträngning. Efter att golvtvätten har aktiverats fuktas rullen automatiskt med vattnet från färskvattentanken. Detta säkerställer en jämn och effektiv rengöring av hårda golv. Ytterligare funktioner är rengöring ända fram till kanten och enkel uppsamling av hår tack vare integrerade hårfilter. Kontakt med smuts undviks också av den integrerade, hygieniska spillvattentanken. Denna kan tas bort och rengöras direkt efter användning av golvtvätten. Det medföljande uppladdningsbara 4 V Kärcher Battery Power-batteriet är kompatibelt med alla 4 V Kärcher Battery Power-enheter.
Egenskaper och fördelar
Allt i ett: Tar bort alla typer av torr och våt smuts i vardagen i ett enda moment50 procents tidsbesparing: Tekniken för upptagning av grov smuts möjliggör avtorkning utan att behöva dammsuga i förväg. Optimal dammsugning av hår med integrerat hårfilter. Optimerad kantrengöring tack vare exklusiv design av golvhuvudet.
Vid avtorkning uppnår golvtvätten 20 procent* renare resultat än en mopp2-tanksystem: permanent fuktning av rullarna från färskvattentanken medan smutsen samlas i smutsvattentanken. Utan ansträngning: Du slipper bära runt på en tung skurhink Valsarna tål 60°C maskintvätt.
Automatisk strömbrytareEnkel att slå på och stänga av. Snabb och intuitiv. Du behöver inte böja dig.
4 V Kärcher Battery Power
- Långvarig och kraftfull tack vare Li-Ion celler.
- Det uppladdningsbara batteriet kan användas i alla andra 4 V Kärcher Battery Power-enheter.
Parkeringsläge
- Maskinen kan bekvämt sättas ned för kortare raster.
Kompakta mått och låg vikt
- Smidig och lätt att transportera
Enkel rengöring av golvtvätten
- Praktisk förvaring av tillbehören i rengöringsstationen.
- Den maskindiskbara smutsvattentanken kan tömmas utan kontakt med smutsen.
Flexibel dubbelled
- Handtaget kan enkelt flyttas åt alla håll.
- Lättmanövrerad.
- Extrem manövrerbarhet gör det mycket lätt att rengöra under möbler.
Extremt tystgående
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|4 V Batteriplattform
|Behållarvolym färskvatten (ml)
|200
|Behållarvolym smutsvatten (ml)
|100
|Valsens arbetsbredd (mm)
|180
|Golvets torktid (min)
|cirka 2
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|55
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|nominell 3,6 - 3,7 - Max. 4,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 70 (2,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|cirka 20 (2,5 Ah)
|Laddningstid med snabbladdare 80%/100 % (min)
|130 / 150
|Uteffekt (A)
|1
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|220 x 240 x 1200
*Golvtvättarna uppnår upp till 20 procent bättre rengöringsprestanda jämfört med vanlig mopprengöring i testkategorin ”Avtorkning”. Avser genomsnittliga testresultat i rengöringseffektivitet, smutsupptagning och kantrengöring.
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 2.5 Ah batteri (1 st.)
- Laddare: 4 V batteriladdare (1 st.)
- Flerfunktionsborstvals: 1 Del(ar)
- Rengöringsmedel: Universalrengöringsmedel RM 536, 30 ml
- Parkeringsstation
- Rengöringsborste
Standardutrustning
- 2-tanksystem
Användningsområden
- Hårda golv
- Även envis smuts
- Grov smuts
- Fin smuts
- Torr smuts
- Våt smuts
