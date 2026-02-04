Golvtvätten FC 2-4 imponerar med sin självbärande design, en låg vikt på endast 2,2 kg och automatisk på- och avstängning. Med en batteritid på upp till 20 minuter kan ytor på 70 kvadratmeter rengöras utan ansträngning. Efter att golvtvätten har aktiverats fuktas rullen automatiskt med vattnet från färskvattentanken. Detta säkerställer en jämn och effektiv rengöring av hårda golv. Ytterligare funktioner är rengöring ända fram till kanten och enkel uppsamling av hår tack vare integrerade hårfilter. Kontakt med smuts undviks också av den integrerade, hygieniska spillvattentanken. Denna kan tas bort och rengöras direkt efter användning av golvtvätten. Det medföljande uppladdningsbara 4 V Kärcher Battery Power-batteriet är kompatibelt med alla 4 V Kärcher Battery Power-enheter.