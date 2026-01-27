Rengöringsmedel för oljade eller vaxade trägolv, 500ml
Rengöringsmedlet RM 535 rengör, vårdar och skyddar oljade och vaxade trägolv och lämnar en silkesmatt glans utan att behöva eftertorka. Behaglig doft av bivax.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (ml)
|500
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|8
|Vikt (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|65 x 655 x 210
Produkt
- 2-i-1 - rengör och vårdar i ett steg
- Ger en sidenmatt glans
- Rengöring utan ränder.
- Tar effektivt bort fotspår
- Med en doft av bivax
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Tillverkad i Tyskland
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Vaxade golv
- Oljade trägolv