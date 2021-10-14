Rengöra klinkergolv och golvplattor
Klinkergolv & golvplattor är väldigt populära då det är slitstarka och oftast mycket lättskötta material. Vissa saker ska man dock tänka på när det kommer till rengöringen.
Rätt rengöring av olika sorters golvplattor
Det finns otaliga sorters golvplattor. För den effektivaste rengöringen är det viktigt att först ta reda på vilket material plattorna är gjorda av. De vanligaste sorterna är keramikplattor, t.ex. fint stengods, glaserat kakel, stengodsplattor, terrakotta och klinker. De flesta golvplattor på marknaden består av lera med olika tillsatser, som sedan har bränts vid olika temperatur. I vissa hem finns det dock även plattor som är helt av natursten eller konstgjord sten, och här är det viktigt att vara noggrann med vilket rengöringssätt som används.
Glaserade golvplattor
Med glaserade golvplattor menas i allmänhet stengods som har en glasliknande beläggning på utsidan. Detta ger en slät, isolerande yta med nästan oändligt varierande struktur och färg. Glaserade golvplattor kännetecknas av att kanten och det översta lagret har olika färg. Glaserade golvplattor har en slät yta som oftast rengörs lätt och inte kräver någon särskild vård.
Fint stengods
Golvplattor av fint stengods är både robust och vackert och används därför allt mer i alla delar av bostaden. Fint stengods finns som silkesmatt, högblankt, strukturerat (t.ex. skifferstil) eller med tryck (t.ex. trämönster). Fint stengods är oftast enfärgat och känns igen på att det ser likadant ut från alla håll. Enda undantaget från detta är fint stengods med tryck.
Fint stengods har mikroskopiska porer på ytan och rengörs därför bäst med mikrofiberduk, som har fina fibrer som når in i de små, ojämna delarna av ytan. Annars rengörs materialet på samma sätt som glaserade golvplattor.
För strukturerat fint stengods rekommenderar vi att du torkar både på längden och bredden över hela ytan – detta ger bättre resultat ända in i strukturens djup. Dessa golv tål de flesta baser och syror, liksom organiska lösningsmedel. Fint stengods behöver inte underhållas utöver korrekt rengöring.
Natursten och konstgjord sten
Natursten kan vara till exempel granit, marmor, jurasten och skiffer. Artificiell sten består av mineral (oftast cement) eller hartsbundna material som tillverkas blandat med sand, småsten, marmor eller andra material. De vanligaste sorterna av artificiell sten är t.ex. konststen, exponerad aggregatbetong och agglomarmor.
Sura rengöringsmedel (pH < 7) eller hushållskemikalier såsom ättika och citronsyra används ofta mot mineralsmuts, t.ex rost, kalk och cementrester. Många typer av natursten och artificiell sten är dock känsliga för syra. Vi rekommenderar därför att först testa på ett undanskymt ställe. Gör detta genom att ta det sura rengöringsmedlet och droppa på en undanskymd del av golvet. Om syran då börjar skumma betyder det att stenen reagerar på syran och därför inte ska rengöras med sura rengöringsmedel.
Renare klinkergolv och golvplattor i två enkla steg
Det vanligaste sättet att rengöra golvet är att först dammsuga och sedan våttorka. I det första steget suger du upp lös smuts, t.ex. damm och hårstrån, med en vanlig dammsugare. Om golvplattorna sitter utomhus eller i mycket smutsiga utrymmen, t.ex. garage, är en grovdammsugare perfekt.
Våttorka därefter golvet med golvmopp. Bäst är att regelbundet vrida ur torktrasan med en urvridare för att undvika direktkontakt med smutsen. Rengör rummets kanter först. Börja sedan i det innersta hörnet och arbeta dig mot dörren med jämna tag.
Med lite övning går det mycket snabbt att rengöra manuellt så här, men metoden har också vissa nackdelar: Envisa fläckar kräver särskilda åtgärder för att bli av med. Särskilt intorkade fläckar i köket lossnar ofta inte i första taget. Med de flesta moppar går det åt ganska mycket vatten, vilket gör att det tar relativt lång tid för golvet att torka.
Åtgärda grånande golvplattor
Om golvplattor sköts felaktigt under lång tid, till exempel genom att för mycket rengöringsmedel använts, kan det leda till att färgen börjar dra åt grått. Det som händer är att smuts och rengöringsmedel läggs i lager som försämrar utseendet med tiden. För att bli av med denna gråa beläggning bör du först rengöra ett antal omgångar med enbart varmt vatten. Om det bildas skum i smutsvatten medan du håller på är det ett säkert tecken på att resterna av gammalt rengöringsmedel håller på att lossna. Fortsätt i så fall ända tills det inte längre bildas något skum. Melaminsvamp, även känt som mirakelsvamp, fungerar också bra mot gråa golvplattor.
Expertens tips
Oavsett om du har grå beläggning på golvet eller inte rekommenderar vi att först testa behandlingen på en mindre yta i en undanskymd del av rummet, låta torka och sedan observera skillnaden mot de ytor som inte har rengjorts. Om du vet vilket märke golvet kommer från kan det också vara bra att se tillverkarens instruktioner för hur golvet bör rengöras och skötas.
Få bort kalk från golvplattor
Det är inte bara i badrummet som du kan få problem med kalk: De vita avlagringarna kan bildas även vid rengöringen om vattnet där du bor innehåller mycket kalk. Dessa avlagringar märks tydligast på mörka golvplattor, och observeras ofta först när de golvytor som ofta beträds har polerats av steg och börjar se smetiga ut.
Använd ett surt rengöringsmedel för att bli av med avlagringarna. Du kan även använda kemikalier som finns hemma, till exempel ättika eller citronsyra. Fukta alltid kakelfogarna först när du använder sura rengöringsmedel, så att de inte angrips av rengöringsmedlet. För detta räcker det att först våttorka hela golvet med rent vatten. Rengöringsmedlet späds ut med vatten enligt instruktionerna och appliceras med en borste. Medan rengöringsmedlet verkar, ca. fem minuter, kan ytan bearbetas ytterligare med borsten, men rengöringslösningen får inte torka. Ta sedan en golvmopp, rent vatten och torka därefter hela golvet igen tills alla rester av rengöringsmedel har försvunnit. Byt vatten flera gånger medan du gör detta. För extremt tunna kalkhinnor räcker det ibland att bara torka golvet en eller två gånger med ett surt rengöringsmedel och sedan skölja med rent vatten.
Hygienisk rengöring med ångtvätt
Ett bra alternativ till manuella golvmoppar är en ångtvätt. Ångtvätten rengör med hjälp av het ånga och är därmed extra hygienisk. Tack vare den höga temperaturen blir du av med upp till 99,99% av alla bakterier och virus utan några som helst kemikalier. Den heta ångan löser också upp envis smuts och avlägsnar fett, vilket innebär att ångtvättens styrkor framgår särskilt tydligt i köket. Ångtvätt är bra för allergiker och familjer med småbarn som kan riskera att komma i kontakt med starka rengöringsmedel på golvet. Vatten avmineraliseras dessutom när det förångas och maskinen lämnar därför inga kalkrester eller ränder efter sig. Värmen gör även att golvet torkar snabbt och snart går att gå på igen.
Passande mikrofiberdukar till golvmunstycket eller handmunstycket används för att rengöra golvplattor. Liksom vid sluttorkning bör mikrofiberöverdrag användas på plattor av fint stengods. För golvmunstycket eller handmunstycket i snabba, överlappande sidledsrörelser när ångan släpps ut. Därmed släpper du endast ut precis så mycket ånga som behövs för att lösa upp smutsen. Smutsen som lossnat sugs upp av tyget och smutsiga överdrag bör därför bytas regelbundet. För att rengöra fogarna rör du golvmunstycket upp och ner och i sidled (som ett kors) över stället som ska rengöras. För grundrengöring kan fogarna också rengöras separat.
Under den första rengöringsomgången med ångtvätt kan det bildas ränder. Dessa uppstår av rester från gammal rengöringsmedel och avlägsnas genom att torka flera gånger med ångtvätten.
Snabbt och enkelt: Batteridriven golvtvätt
Golvplattor går särskilt fort att rengöra mycket grundligt med en batteridriven golvtvätt. Golvtvätten gör rent med valsar som roterar med 500 varv per minut och löser enkelt upp även envis smuts. Smutsvattnet samlas upp i en särskild tank, så att det alltid är rent vatten som används för att rengöra golvet. Golvtvätten FC 7 avlägsnar även lös smuts, så att du inte behöver dammsuga före våttorkningen. Det specialanpassade rengöringsmedlet RM 537 passar för både kakelplattor, sten och natursten.