Få bort kalk från golvplattor

Det är inte bara i badrummet som du kan få problem med kalk: De vita avlagringarna kan bildas även vid rengöringen om vattnet där du bor innehåller mycket kalk. Dessa avlagringar märks tydligast på mörka golvplattor, och observeras ofta först när de golvytor som ofta beträds har polerats av steg och börjar se smetiga ut.

Använd ett surt rengöringsmedel för att bli av med avlagringarna. Du kan även använda kemikalier som finns hemma, till exempel ättika eller citronsyra. Fukta alltid kakelfogarna först när du använder sura rengöringsmedel, så att de inte angrips av rengöringsmedlet. För detta räcker det att först våttorka hela golvet med rent vatten. Rengöringsmedlet späds ut med vatten enligt instruktionerna och appliceras med en borste. Medan rengöringsmedlet verkar, ca. fem minuter, kan ytan bearbetas ytterligare med borsten, men rengöringslösningen får inte torka. Ta sedan en golvmopp, rent vatten och torka därefter hela golvet igen tills alla rester av rengöringsmedel har försvunnit. Byt vatten flera gånger medan du gör detta. För extremt tunna kalkhinnor räcker det ibland att bara torka golvet en eller två gånger med ett surt rengöringsmedel och sedan skölja med rent vatten.