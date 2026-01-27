Rengöringsmedel för stengolv, 500ml
Rengöringsmedlet RM 537, är utvecklat speciellt för stengolv, såsom klinker, sten och natursten. Ett effektivt rengöringsmedel som ger glans utan ränder och ett snabbtorkande golv. Passar även för ytor som vinyl, PVC och linoleum.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (ml)
|500
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|8
|Vikt (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Produkt
- Rengör och skyddar
- Rengöring utan ränder.
- Angenäm och frisk citrusdoft
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Tillverkad i Tyskland
Användningsområden
- Kakel
- Stenytor
- PVC golv
- Linoleumgolv
- Vinyl