Rengöra speglar med fönstertvätten
Tandkrämsstänk, fingeravtryck, hårspray, damm – det känns som om badrumsspegeln blir smutsig igen så fort du har putsat den. Även speglar i hall och sovrum förlorar sin glans med tiden. Använd dessa hushållsartiklar för att rengöra snabbt, skonsamt och utan att lämna ränder.
Speglar är ömtåliga
Speglar kräver lite särskild uppmärksamhet. Anledningen till detta är hur de är uppbyggda: En spegel består av en glasskiva, en hinna av silver eller aluminium, samt flera lager lack. Silverhinnan, som skapar själva spegeleffekten och har öppna kanter, med dess olika lager av beläggningar, är det som gör en spegel så skör. En spegel utan ram kan förändras över tid om du t.ex. använder fel rengöringsmedel, om vattendroppar inte avlägsnas från kanten eller om den kommer i kontakt med ångor av lösningsmedel, t.ex. nagellackborttagare. Detta gör att kantområdet är den känsligaste delen på en spegel. Bästa sättet att se till att den inte börjar rosta på kanterna är att undvika rengöringsmedel när spegeln ska putsas. Vatten och några enkla hushållskemikalier är oftast tillräckligt för att putsa speglar.
Avlägsna lättare smuts från spegeln
Smutsen som hamnar på speglar brukar vara vattenlöslig och kan därmed avlägsnas genom att våttorka eller gnugga lätt på glasytan. Bäst är att rengöra med varmt vatten. Gör så här:
- Fukta spegeln lätt med vatten, t.ex. med en sprayflaska eller en fuktig trasa. Se till att ytan är fuktig men inte för blöt.
- Putsa sedan hela spegeln försiktigt med en mjuk trasa så att smutsen löser upp sig. Varning! Undvik grova fibrer när du putsar då dessa kan orsaka repor på glaset.
- Torka sedan spegeln med en annan trasa (t.ex. av bomull) så att det inte blir några ränder kvar. Bästa alternativet är en mikrofiberduk då dessa är helt luddfria. En bra sak med den här rengöringsmetoden är att spegeln står emot damm under en längre tid.
Allt detta går ännu fortare med en MultiCleaner: Maskinen fuktar och putsar spegeln i ett och samma arbetsmoment. Smutsen löser upp sig nästan av sig själv bara du rör den lätt över spegeln, och när det är klart behöver du bara torka av med mikrofiberduken.
Varning! Ömtåliga föremål och ytor
Innan du putsar badrumsspegeln bör du ta bort föremål som t.ex. tvålkoppar eller tandborstar, som ofta står på hyllor eller handfat under spegeln, så att det inte droppar smutsvatten på dem. I andra rum bör du först lägga trasor över vattenkänsliga ytor eller golv under spegeln, för att vara på den säkra sidan.
Avlägsna kraftigare smuts
Det är dock inte bara vattenlösliga ämnen som fäster sig på spegeln, särskilt inte i badrummet. Hårspray och gel, fingeravtryck eller smink, t.ex. läppstift och mascara, går ofta inte att få bort med enbart vatten. Här kan du ta hjälp av en mjuk, fuktig trasa med lite diskmedel. Applicera på spegeln, smeta ut och skölj med rent vatten.
Förutom diskmedel kan du även använda glasrengöringsmedel eller fönsterputsmedel. Dessa rengöringsmedel kan ibland angripa och missfärga spegelhinnan längs spegelns kant. Se därför alltid till att hoppa över kanterna, om möjligt, eller åtminstone torka riktigt torrt efter rengöringen. Bäst är dock att inte använda något rengöringsmedel alls på speglar.
Rengöra speglar med ångtvätt
Med en ångtvätt kan du rengöra speglar utan att behöva använda rengöringsmedel eller några som helst andra kemikalier. Den heta ångan löser enkelt upp även envis smuts:
- Ånga först glasytan jämnt med handmunstycket och mikrofiberöverdraget och lös upp smutsen genom att gnugga. Du kan även ånga ytan med precisionsmunstycket om du håller det på några centimeters håll.
- Avlägsna sedan “ångvattnet” med en gummiskrapa, en batteridriven fönstertvätt eller en mikrofiberduk och torka kanterna torrt försiktigt.
Tips för imma på badrumsspegeln
Vi vet alla hur det känns: Du har tagit en skön dusch och speglarna är helt igenimmade. Med en fönstertvätt suger du lätt upp fukten. Ett annat knep: Håll en hårtork riktad mot spegeln tills kondensvattnet försvunnit från spegeln.