Avlägsna lättare smuts från spegeln

Smutsen som hamnar på speglar brukar vara vattenlöslig och kan därmed avlägsnas genom att våttorka eller gnugga lätt på glasytan. Bäst är att rengöra med varmt vatten. Gör så här:

Fukta spegeln lätt med vatten, t.ex. med en sprayflaska eller en fuktig trasa. Se till att ytan är fuktig men inte för blöt.

Putsa sedan hela spegeln försiktigt med en mjuk trasa så att smutsen löser upp sig. Varning! Undvik grova fibrer när du putsar då dessa kan orsaka repor på glaset.

Torka sedan spegeln med en annan trasa (t.ex. av bomull) så att det inte blir några ränder kvar. Bästa alternativet är en mikrofiberduk då dessa är helt luddfria. En bra sak med den här rengöringsmetoden är att spegeln står emot damm under en längre tid.

Allt detta går ännu fortare med en MultiCleaner: Maskinen fuktar och putsar spegeln i ett och samma arbetsmoment. Smutsen löser upp sig nästan av sig själv bara du rör den lätt över spegeln, och när det är klart behöver du bara torka av med mikrofiberduken.