Rengöra handfat och kranar: Att tänka på

De flesta handfat är tillverkade av keramik, mineralgjutgods eller emaljerat stål. Av dessa material är keramik mest robust och lättskött, och även emaljerat stål tål stötar och repor bra. Mineralgjutna handfat, särskilt de billigare, repas dock mycket lätt.

Men oavsett material kan det skada handfatet om du använder för mycket rengöringsmedel, eller om du skrubbar för hårt med styva svampar. Var även försiktig med kranarna – de flesta beslag i badrummet har en ganska känslig kärna av mässing med bara ett tunt lager av nickel eller krom på. Om det blanka topplagret skadas börjar kärnan rosta. Rengöringsmedel bör därför användas sparsamt eller inte alls. Bäst är att undvika rengöringsmedel för att rengöra kranarna. Den mesta smutsen på kranarna, till exempel tandkräm eller sminkrester, avlägsnas enkelt med rent vatten. Torka sedan handfatet och kranarna med en mjuk trasa.