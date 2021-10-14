Rengöra handfat och kranar
Handfatet är badrummets hjärta. Eftersom handfatet används så mycket varje dag är det viktigt att rengöra det regelbundet. Här är våra tips på hur du rengör handfat och kranar på bästa sätt.
Rengöra handfat och kranar: Att tänka på
De flesta handfat är tillverkade av keramik, mineralgjutgods eller emaljerat stål. Av dessa material är keramik mest robust och lättskött, och även emaljerat stål tål stötar och repor bra. Mineralgjutna handfat, särskilt de billigare, repas dock mycket lätt.
Men oavsett material kan det skada handfatet om du använder för mycket rengöringsmedel, eller om du skrubbar för hårt med styva svampar. Var även försiktig med kranarna – de flesta beslag i badrummet har en ganska känslig kärna av mässing med bara ett tunt lager av nickel eller krom på. Om det blanka topplagret skadas börjar kärnan rosta. Rengöringsmedel bör därför användas sparsamt eller inte alls. Bäst är att undvika rengöringsmedel för att rengöra kranarna. Den mesta smutsen på kranarna, till exempel tandkräm eller sminkrester, avlägsnas enkelt med rent vatten. Torka sedan handfatet och kranarna med en mjuk trasa.
Tips
Ha alltid en mikrofiberduk eller annan mjuk trasa nära till hands, så att du kan torka av handfat och kranar snabbt när du har använt dem. En bra sak med att underhålla ytorna löpande är att de ser nya ut längre och att du inte behöver djuprengöra så ofta.
Handfatsrengöring med hushållsartiklar
Bakpulver är något som många har hemma, och som är fantastiskt för att hålla handfatet rent: Strö bakpulver på det fuktiga handfatet, låt verka en kort stund och torka sedan med en trasa.
Även ättika ger utmärkt rengöringseffekt: Blanda en del vatten med en del ättika, applicera på handfat och kranar och putsa rent. Fördelen med ättika är att det avlägsnar kalk. För svårare kalkavlagringar kan ättikan även användas outspädd. Dränk en trasa i ättika och lägg den över avlagringarna. Låt verka i 10 till 15 minuter och rengör sedan ytan med mjuk svamp och rent vatten. Torka sedan ordentligt med mikrofiberduk. Citronsyra kan användas istället för ättika.
Varning! Ättika eller citronsyra bör inte användas på handfat av mineralgjutgods, då syrorna kan angripa ytmaterialet.
Tips
Lättare repor i keramik kan poleras ut med hjälp av tandkräm. Bred ut krämen på repan och gnugga in med en gammal tandborste. Polera sedan med en mikrofiberduk så glänser handfatet snart som nytt.
Handfatsrengöring med rengöringsmedel
Om du vill använda rengöringsmedel till handfatet, välj ett surt rengöringsmedel (pH mellan 0 och 4). Bäst är att applicera medlet på en fuktig mikrofiberduk och putsa allt med den. Torka sedan rent med en torr trasa. Rengöringsmedlet kan även appliceras direkt på handfatet och torkas in med en trasa. Spruta dock aldrig rengöringsmedel direkt på kranarna, då mässingskärnan i kranarna kan skadas om den kommer i kontakt med sprutdimman.
Ånga handfatet med ångtvätt
För grundligare rengöring av handfatet är ångtvätten ett bra val. Fördelen med ångan är att den når även de ställen som kan vara svåra att komma åt. Smuts ansamlas till exempel i handfatets bräddavlopp, där den kan vara svår att få bort för hand. Med ångtvättens precisionsmunstycke ångar du lätt bräddavloppet så att smutsen hamnar direkt i avloppet. Ångtvätten kan även användas för att rengöra avloppet.
Smuts ansamlas även i strålsamlare och kranmunstycken, vilka också kan rengöras med ångtvättens precisionsmunstycke eller rundborste. Håll en trasa en bit ovanför stället som ska ångas för att skydda mot stänk. Smutsen lossnar och faller ner i handfatet. Om kranen är kraftigt förkalkad krävs dock andra metoder.
Resten av handfatet rengörs med handmunstycket och en mikrofiberduk eller den runda borsten. Torka sedan allt ordentligt med en mikrofiberduk.
Så rengör du handfatet steg för steg
- Ta bort alla lösa föremål som står eller ligger på handfatet.
- Skölj handfatet med varmt vatten för att få bort ytlig smuts.
- Strö över bakpulver och spraya handfatet med ättika (12%), låt verka i 5 minuter.
- Gnugga handfatet rent från smuts och kalk med en tvättsvamp och kallt vatten.
- Torka av med en mikrofiberduk för att handfatet ska glänsa.