Fönsterputsmedel, 1l
Rengöringsmedel till fönster, speglar, glas m.m. Tar effektivt bort fingeravtryck, smuts och feta fläckar.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|1
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|6
|Vikt (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Produkt
- Rengöring utan ränder.
- Extremt varsamt mot material
- Angenäm, frisk doft
- Bra vätande egenskaper
- Kan även användas manuellt
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Tillverkad i Tyskland
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Fönster och glasytor
- Spröjsade fönster
- Speglar
- Glasbord
- Duschkabiner i glas