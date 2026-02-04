Robot fönstertvätt RCW 2
Fönsterputsroboten RCW 2 rengör enkelt stora och svåråtkomliga fönster, medan mikrofiberdukarna och de två spraymunstyckena säkerställer felfria resultat varje gång.
Fönsterputsningsroboten RCW 2 ersätter manuell fönsterputsning och säkerställer automatiskt fri sikt. Tack vare kraftfull dammsugningsteknik garanterar RCW 2 ett säkert grepp på alla släta ytor, perfekt för stora och svåråtkomliga fönster och speglar. Systematisk navigering och två sensorer för karm- och föremålsdetektering säkerställer snabb och pålitlig rengöring. De två roterande skivorna med mikrofiberdukar simulerar en manuell torkrörelse, vilket garanterar skinande rena resultat. Två ultraljudsmunstycken producerar en fin spraydimma av rengöringsmedel, som sprutas exakt på fönsterrutan utan att droppa. Fyra automatiska rengöringslägen och ett manuellt läge kan väljas beroende på rengöringsuppgiften och bekvämt styras via fjärrkontroll. Dessutom ger LED-signaler och röstmeddelanden statusmeddelanden om enheten när som helst. Det medföljande fönsterputsmedlet RM 503 tar tillförlitligt bort smuts, torkar utan att lämna ränder och låter regnet rinna av snabbare för långvarig renhet. Även vid strömavbrott förblir RCW 2 fäst vid glaset tack vare sitt nödbatteri och sin säkerhetskabel.
Egenskaper och fördelar
Systematisk navigeringRengör systematiskt hela området utan att glömma något. Körriktningen ändras automatiskt när den kommer i kontakt med hinder. Återgår automatiskt till startpositionen.
Automatisk rengöringsmedelsapplikationTvå ultraljudsmunstycken säkerställer droppfri fuktning av fönsterrutan. Det medföljande fönsterputsmedlet garanterar en rena rutor utan ränder och låter regn rinna bort snabbare – vilket fördröjer återsmutsning.
Hög säkerhetsstandardSäkert grepp tack vare pålitlig vakuumteknik och extra säkerhetssystem. Extra skydd tack vare ett integrerat nödbatteri som håller fönsterputsningsroboten säkert fäst vid fönsterrutan även vid strömavbrott.
Smart fjärrkontroll för enkel användning och övervakning
- 4 automatiska lägen för effektiv hantering av varje rengöringsuppgift: snabb rengöring, intensiv rengöring, punktrengöring och polering.
- Manuell styrning är också möjlig.
Intuitivt användargränssnitt
- PÅ/AV-knapp för enkel användning.
- Feedback och felmeddelanden via lättläst LED-display.
- Alltid välinformerad: viktig information eller aktuell status meddelas via röstmeddelande.
Två sensorer för ram- och objektdetektering
- Tillförlitlig detektering av fönsterkarmar och andra hinder.
Torkdukar tillverkade av högkvalitativ mikrofibrer
- Dukens mjuka mikrofibrer absorberar smutsen optimalt.
- Kan tvättas i tvättmaskin i upp till 40°C.
Specifikationer
Tekniska data
|Rengöringsprestanda (m²/min)
|0,33
|Sugkraft (Pa)
|3300
|Kabellängd (m)
|5
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|< 76
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|62
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|292 x 160 x 71
Följande ingår
- Fjärrkontroll
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel RM 503, 125 ml
Standardutrustning
- Röstutmatning
Videos
Användningsområden
- Fönster och glasytor
- Stora, svåråtkomliga glasytor
- Speglar
- Släta ytor
Tillbehör
Rengöringsmedel
RCW 2 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.