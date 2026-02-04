Kärcher har förbättrat den batteridrivna fönstertvätten och utvecklat en ännu mer flexibel modell med innovativ bladteknologi och längre batteritid – WV 6 Bath Edition. Det nya, längre sugbladet gör att du kan ta bort överflödig vätska från hela ytor utan avbrott. Den batteridrivna fönstertvättens extra långa batteritid på 100 minuter gör att du kan fortsätta rengöra ännu längre. Du kan också planera din rengöring noggrant tack vare displayen som visar återstående minuter av batteritid. Sugfunktionen på fönstertvätten säkerställer extremt effektiv rengöring och skinande rena fönster – utan ränder eller rester. Dessutom gör den ergonomiska batteridrivna fönstertvätten WV 6 Bath Edition det möjligt att rengöra på ett särskilt hygieniskt sätt, eftersom det inte sker någon direktkontakt med smutsigt vatten. Med kombinationen av WV 6, den blåa suglisten och fuktabsorberande mikrofiberduk har kondens eller andra vattenspår inga chanser, även på badrumsytor.