Fönstertvätt WV 6 Bath Edition
Med innovativ bladteknologi som nu är ännu mer flexibel att använda och därför idealisk för fönster och många ytor i badrummet: den batteridrivna fönstertvätten WV 6 Bath Edition.
Kärcher har förbättrat den batteridrivna fönstertvätten och utvecklat en ännu mer flexibel modell med innovativ bladteknologi och längre batteritid – WV 6 Bath Edition. Det nya, längre sugbladet gör att du kan ta bort överflödig vätska från hela ytor utan avbrott. Den batteridrivna fönstertvättens extra långa batteritid på 100 minuter gör att du kan fortsätta rengöra ännu längre. Du kan också planera din rengöring noggrant tack vare displayen som visar återstående minuter av batteritid. Sugfunktionen på fönstertvätten säkerställer extremt effektiv rengöring och skinande rena fönster – utan ränder eller rester. Dessutom gör den ergonomiska batteridrivna fönstertvätten WV 6 Bath Edition det möjligt att rengöra på ett särskilt hygieniskt sätt, eftersom det inte sker någon direktkontakt med smutsigt vatten. Med kombinationen av WV 6, den blåa suglisten och fuktabsorberande mikrofiberduk har kondens eller andra vattenspår inga chanser, även på badrumsytor.
Egenskaper och fördelar
Förbättrad bladteknikDen innovativa långa suglisten gör rengöringen ännu mer flexibel – perfekt för applikationer nära golvet.
Extra lång batteritidFönstertvättens extra långa batteritid på 100 minuter möjliggör oavbruten rengöring.
Avtagbart bladSuglisten kan enkelt tas loss från sugmunstycket och rengöras efter varje användning.
Snabb och hygienisk tanktömning
- Snabb och enkel tömning av tanken, utan kontakt med smutsvatten.
Behagligt tyst
- Fönstertvättens låga ljudnivå gör arbetet ännu bekvämare.
Display som visar återstående minuter av batteridrifttid
- Batteriladdningsdisplayen visar det återstående antalet minuter batteritid. Rengöringen kan planeras lättare.
Originalet
- Originalkvalitet från Kärcher – fönstertvättens uppfinnare.
Tre gånger snabbare
- Fönsterputsning går tre gånger snabbare med fönstertvätten än med vanliga putsmetoder.
Droppfritt resultat
- Tack vare elektrisk vattendammsugning är droppande vatten nu ett minne blott. För skinande rena fönster.
Diverse applikationer
- Lämplig för alla släta ytor, såsom kakel, speglar eller duschkabiner.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd på suglist (mm)
|280
|Behållarvolym smutsvatten (ml)
|150
|Drifttid (min)
|100
|Laddningstid (min)
|170
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 300
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. batteri (kg)
|0,8
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Följande ingår
- Mikrofiberduk
- Suglist, bred: 1 x
Standardutrustning
- Sugmunstycke
- Utbytbart sugmunstycke
Videos
Användningsområden
- Släta ytor
- Kakel
- Speglar
- Fönster och glasytor
- Glasbord
