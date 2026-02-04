Fönsterputsningsroboten RCW 2 Extra+ ersätter manuell fönsterputsning och säkerställer automatiskt fri sikt. Tack vare kraftfull dammsugningsteknik garanterar RCW 2 Extra+ ett säkert grepp på alla släta ytor, perfekt för stora och svåråtkomliga fönster och speglar. Systematisk navigering och två sensorer för karm- och föremålsdetektering säkerställer snabb och tillförlitlig rengöring. De två roterande skivorna med mikrofiberdukar simulerar en manuell torkrörelse, vilket garanterar skinande rena resultat. Två ultraljudsmunstycken producerar en fin spraydimma av rengöringsmedel, som sprutas exakt på fönsterrutan utan att droppa. Fyra automatiska rengöringslägen och ett manuellt läge kan väljas beroende på rengöringsuppgiften och bekvämt styras via fjärrkontroll. Dessutom ger LED-signaler och röstmeddelanden statusmeddelanden om enheten när som helst. Det medföljande fönsterputsmedlet RM 503 avlägsnar tillförlitligt smuts, torkar utan att lämna ränder och låter regnet rinna av snabbare för långvarig renhet. Även vid strömavbrott förblir RCW 2 Extra+ fäst vid glaset tack vare sitt nödbatteri och sin säkerhetskabel.