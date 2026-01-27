Endast våra mest innovativa och högpresterande produkter är signerade av teknikpionjären och företagets grundare Alfred Kärcher. Den uppdaterade designen på fönstertvätten WV 7 Signature Line gör rengöringen ännu bekvämare och enklare. Med unika funktioner som appstöd vid första användningen, rengöringstips och mycket mer, samt den förbättrade suglisten, gör det nu ännu enklare att ge fönster och alla släta ytor en riktig WOW-faktor.