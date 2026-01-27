Fönstertvätt WV 7 Signature Line
Den batteridrivna fönstertvätten WV 7 Signature Line med innovativ suglist för flexibel användning. Med sprayflaska, två rengöringsdukar, rengöringsmedel och exklusiv förvaringslåda.
Endast våra mest innovativa och högpresterande produkter är signerade av teknikpionjären och företagets grundare Alfred Kärcher. Den uppdaterade designen på fönstertvätten WV 7 Signature Line gör rengöringen ännu bekvämare och enklare. Med unika funktioner som appstöd vid första användningen, rengöringstips och mycket mer, samt den förbättrade suglisten, gör det nu ännu enklare att ge fönster och alla släta ytor en riktig WOW-faktor.
Egenskaper och fördelar
Fördelar med Signature LineFöretagsgrundaren Alfred Kärchers signatur gör produkten till den bästa Kärcher-enheten i sin klass. Dessutom får du exklusiva fördelar som app-stöd och en förlängd garanti!
Exklusiv förvaringslådaFönstertvätten levereras i en exklusiv och limiterad förvaringslåda, för praktisk och snygg förvaring av fönstertvätten.
Förbättrad bladteknikDen innovativa långa suglisten gör rengöringen ännu mer flexibel – perfekt för applikationer nära golvet.
Display som visar återstående minuter av batteridrifttid
- Fönstertvättens extra långa batteritid på 100 minuter möjliggör oavbruten rengöring.
Ergonomisk design
- Kompakt och lätt med ergonomiskt handtag för maximal komfort.
Avtagbart blad
- Suglisten kan enkelt tas loss från sugmunstycket och rengöras efter varje användning.
Snabb och hygienisk tanktömning
- Hygienisk borttagning och tömning av smutsvattentanken utan att komma i kontakt med smuts.
Tre gånger snabbare
- Fönsterputsning går tre gånger snabbare med fönstertvätten än med vanliga putsmetoder.
Droppfritt resultat
- Tack vare elektrisk vattendammsugning är droppande vatten nu ett minne blott. För skinande rena fönster.
Diverse applikationer
- Lämplig för alla släta ytor, såsom kakel, speglar eller duschkabiner.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd på suglist (mm)
|280
|Arbetsbredd på smal suglist (mm)
|170
|Behållarvolym smutsvatten (ml)
|150
|Drifttid (min)
|100
|Laddningstid (min)
|170
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 300
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2
|Mått (L × B × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Följande ingår
- Sprayflaska Extra med mikrofibertorkduk
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel RM 503, 20 ml
- Smalt sugmunstycke
- Torkduk av mikrofiber utomhusbruk: 1 x
- Smutsskrapa
Standardutrustning
- Sugmunstycke
Videos
Användningsområden
- Släta ytor
- Fönster och glasytor
- Speglar
- Kakel
- Glasbord
Tillbehör
Rengöringsmedel
WV 7 Signature Line Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.