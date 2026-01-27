Fönstertvätt WV 7 Signature Line

Den batteridrivna fönstertvätten WV 7 Signature Line med innovativ suglist för flexibel användning. Med sprayflaska, två rengöringsdukar, rengöringsmedel och exklusiv förvaringslåda.

Endast våra mest innovativa och högpresterande produkter är signerade av teknikpionjären och företagets grundare Alfred Kärcher. Den uppdaterade designen på fönstertvätten WV 7 Signature Line gör rengöringen ännu bekvämare och enklare. Med unika funktioner som appstöd vid första användningen, rengöringstips och mycket mer, samt den förbättrade suglisten, gör det nu ännu enklare att ge fönster och alla släta ytor en riktig WOW-faktor.

Egenskaper och fördelar
Fönstertvätt WV 7 Signature Line: Fördelar med Signature Line
Företagsgrundaren Alfred Kärchers signatur gör produkten till den bästa Kärcher-enheten i sin klass. Dessutom får du exklusiva fördelar som app-stöd och en förlängd garanti!
Fönstertvätt WV 7 Signature Line: Exklusiv förvaringslåda
Fönstertvätten levereras i en exklusiv och limiterad förvaringslåda, för praktisk och snygg förvaring av fönstertvätten.
Fönstertvätt WV 7 Signature Line: Förbättrad bladteknik
Den innovativa långa suglisten gör rengöringen ännu mer flexibel – perfekt för applikationer nära golvet.
Display som visar återstående minuter av batteridrifttid
  • Fönstertvättens extra långa batteritid på 100 minuter möjliggör oavbruten rengöring.
Ergonomisk design
  • Kompakt och lätt med ergonomiskt handtag för maximal komfort.
Avtagbart blad
  • Suglisten kan enkelt tas loss från sugmunstycket och rengöras efter varje användning.
Snabb och hygienisk tanktömning
  • Hygienisk borttagning och tömning av smutsvattentanken utan att komma i kontakt med smuts.
Tre gånger snabbare
  • Fönsterputsning går tre gånger snabbare med fönstertvätten än med vanliga putsmetoder.
Droppfritt resultat
  • Tack vare elektrisk vattendammsugning är droppande vatten nu ett minne blott. För skinande rena fönster.
Diverse applikationer
  • Lämplig för alla släta ytor, såsom kakel, speglar eller duschkabiner.
Specifikationer

Tekniska data

Arbetsbredd på suglist (mm) 280
Arbetsbredd på smal suglist (mm) 170
Behållarvolym smutsvatten (ml) 150
Drifttid (min) 100
Laddningstid (min) 170
Prestanda per batteriladdning (m²) cirka 300
Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Färg Vit
Vikt utan tillbehör (kg) 0,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 2
Mått (L × B × H) (mm) 126 x 280 x 310

Följande ingår

  • Sprayflaska Extra med mikrofibertorkduk
  • Rengöringsmedel: Rengöringsmedel RM 503, 20 ml
  • Smalt sugmunstycke
  • Torkduk av mikrofiber utomhusbruk: 1 x
  • Smutsskrapa

Standardutrustning

  • Sugmunstycke
Fönstertvätt WV 7 Signature Line
Videos
Användningsområden
  • Släta ytor
  • Fönster och glasytor
  • Speglar
  • Kakel
  • Glasbord
  • Kakel
Tillbehör
Rengöringsmedel
WV 7 Signature Line Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.