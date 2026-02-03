Den batteridrivna fönstertvätten WV 6 Plus imponerar på användarna med sin innovativa bladteknologi och lång batteritid. Den längre sugbladet gör att du kan ta bort överflödig vätska från hela ytor utan avbrott. Specialutgåvan inte bara rengör effektivt, utan gör det också med stil: Den levereras med tre extra blad i olika färger som ger fönstertvätten ett personligt uttryck. Dessutom har den batteridrivna fönstertvätten en extra lång batteritid på 100 minuter, vilket innebär att du kan fortsätta rengöra ännu längre. Du kan också planera din rengöring noggrant tack vare displayen som visar återstående minuter av batteritid. Som vanligt garanterar den intelligenta kombinationen av sprayflaska och mikrofiberduk, tillsammans med sugfunktionen på fönstertvätten mycket effektiv rengöring och skinande rena fönster – utan ränder eller rester.