Fönstertvätt WV 6 Plus Multi Edition
Med innovativ bladteknologi och tre extra suglister i olika färger: Den batteridrivna fönstertvätten WV 6 Plus Multi Edition ger en personlig touch för skinande rena fönster på nolltid.
Den batteridrivna fönstertvätten WV 6 Plus imponerar på användarna med sin innovativa bladteknologi och lång batteritid. Den längre sugbladet gör att du kan ta bort överflödig vätska från hela ytor utan avbrott. Specialutgåvan inte bara rengör effektivt, utan gör det också med stil: Den levereras med tre extra blad i olika färger som ger fönstertvätten ett personligt uttryck. Dessutom har den batteridrivna fönstertvätten en extra lång batteritid på 100 minuter, vilket innebär att du kan fortsätta rengöra ännu längre. Du kan också planera din rengöring noggrant tack vare displayen som visar återstående minuter av batteritid. Som vanligt garanterar den intelligenta kombinationen av sprayflaska och mikrofiberduk, tillsammans med sugfunktionen på fönstertvätten mycket effektiv rengöring och skinande rena fönster – utan ränder eller rester.
Egenskaper och fördelar
Förbättrad bladteknik
- Den innovativa långa suglisten gör rengöringen ännu mer flexibel – perfekt för applikationer nära golvet.
Extra lång batteritid
- Fönstertvättens extra långa batteritid på 100 minuter möjliggör oavbruten rengöring.
Snabb och hygienisk tanktömning
- Snabb och enkel tömning av tanken, utan kontakt med smutsvatten.
Attraktiv design
- En visuell höjdpunkt: Den svarta enhetsdesignen och suglisten i olika färger.
Behagligt tyst
- Fönstertvättens låga ljudnivå gör arbetet ännu bekvämare.
Display som visar återstående minuter av batteridrifttid
- Batteriladdningsdisplayen visar det återstående antalet minuter batteritid. Rengöringen kan planeras lättare.
Avtagbart blad
- Suglisten kan enkelt tas loss från sugmunstycket och rengöras efter varje användning.
Tre gånger snabbare
- Fönsterputsning går tre gånger snabbare med fönstertvätten än med vanliga putsmetoder.
Droppfritt resultat
- Tack vare elektrisk vattendammsugning är droppande vatten nu ett minne blott. För skinande rena fönster.
Diverse applikationer
- Lämplig för alla släta ytor, såsom kakel, speglar eller duschkabiner.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd på suglist (mm)
|280
|Behållarvolym smutsvatten (ml)
|150
|Drifttid (min)
|100
|Laddningstid (min)
|170
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 300
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vikt inkl. batteri (kg)
|0,8
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Följande ingår
- Sprayflaska Extra med mikrofibertorkduk
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel RM 503, 20 ml
- Suglist, bred: 3 x
Standardutrustning
- Sugmunstycke
- Utbytbart sugmunstycke
Användningsområden
- Släta ytor
- Fönster och glasytor
- Speglar
- Kakel
- Glasbord
Tillbehör
Rengöringsmedel
WV 6 Plus Multi Edition Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.