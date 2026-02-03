Kärcher har förbättrat den ursprungliga fönstertvätten igen och utvecklad än ännu mer flexibel modell med innovativ suglistteknik och längre batteritid – WV 6 Plus. Det nya längre suglisten låter dig avlägsna överskottsvätska från hela ytor i bara ett svep. Fönstertvättens extra långa batteritid på 100 minuter innebär att du kan hålla på ännu längre. Du kan planera din rengöring exakt tack vare displayen som indikerar den återstående drifttiden. Som vanligt garanterar den intelligenta kombinationen av sprayflaska och mikrofiberduk tillsammans med sugfunktionen på fönstertvätten en extremt effektiv rengöring och skinande rena fönster – utan ränder eller vattenrester. Den ergonomiska fönstertvätten VW 6 Plus från Kärcher låter dig även att rengöra dina fönster på ett särskilt hygieniskt sätt eftersom du inte kommer i kontakt med det smutsiga vattnet. Rengör ytorna med Kärchers fönstertvättmedel (RM 500 Art: 62958810 eller 62960590). Fönstertvätten får ej användas med skummande rengöringsmedel då detta påverkar fönstertvättens konstruktion.