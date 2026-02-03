Fönstertvätt WV 6 Plus
Ännu mer flexibel användning och med innovativ suglistteknik: den batteridrivna fönstertvätten WV 6 Plus för rena fönster utan fläckar, smuts och ränder på nolltid.
Kärcher har förbättrat den ursprungliga fönstertvätten igen och utvecklad än ännu mer flexibel modell med innovativ suglistteknik och längre batteritid – WV 6 Plus. Det nya längre suglisten låter dig avlägsna överskottsvätska från hela ytor i bara ett svep. Fönstertvättens extra långa batteritid på 100 minuter innebär att du kan hålla på ännu längre. Du kan planera din rengöring exakt tack vare displayen som indikerar den återstående drifttiden. Som vanligt garanterar den intelligenta kombinationen av sprayflaska och mikrofiberduk tillsammans med sugfunktionen på fönstertvätten en extremt effektiv rengöring och skinande rena fönster – utan ränder eller vattenrester. Den ergonomiska fönstertvätten VW 6 Plus från Kärcher låter dig även att rengöra dina fönster på ett särskilt hygieniskt sätt eftersom du inte kommer i kontakt med det smutsiga vattnet. Rengör ytorna med Kärchers fönstertvättmedel (RM 500 Art: 62958810 eller 62960590). Fönstertvätten får ej användas med skummande rengöringsmedel då detta påverkar fönstertvättens konstruktion.
Egenskaper och fördelar
Förbättrad bladteknikDen innovativa långa suglisten gör rengöringen ännu mer flexibel – perfekt för applikationer nära golvet.
Extra lång batteritidFönstertvättens extra långa batteritid på 100 minuter möjliggör oavbruten rengöring.
Avtagbart bladSuglisten kan enkelt tas loss från sugmunstycket och rengöras efter varje användning.
Snabb och hygienisk tanktömning
- Snabb och enkel tömning av tanken, utan kontakt med smutsvatten.
Behagligt tyst
- Fönstertvättens låga ljudnivå gör arbetet ännu bekvämare.
Display som visar återstående minuter av batteridrifttid
- Batteriladdningsdisplayen visar det återstående antalet minuter batteritid. Rengöringen kan planeras lättare.
Originalet
- Originalkvalitet från Kärcher – fönstertvättens uppfinnare.
Tre gånger snabbare
- Fönsterputsning går tre gånger snabbare med fönstertvätten än med vanliga putsmetoder.
Droppfritt resultat
- Tack vare elektrisk vattendammsugning är droppande vatten nu ett minne blott. För skinande rena fönster.
Diverse applikationer
- Lämplig för alla släta ytor, såsom kakel, speglar eller duschkabiner.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd på suglist (mm)
|280
|Behållarvolym smutsvatten (ml)
|150
|Drifttid (min)
|100
|Laddningstid (min)
|170
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 300
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. batteri (kg)
|0,8
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Följande ingår
- Sprayflaska Extra med mikrofibertorkduk
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel RM 503, 20 ml
Standardutrustning
- Sugmunstycke
- Utbytbart sugmunstycke
Videos
Användningsområden
- Släta ytor
- Fönster och glasytor
- Speglar
- Kakel
- Glasbord
- Kakel
Tillbehör
Rengöringsmedel
WV 6 Plus Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.