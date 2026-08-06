RENGÖRINGSMEDEL TILL FÖNSTER, SPEGLAR, GLAS M.M 500 ML

Rengöringsmedel till fönster, speglar, glas m.m. Tar effektivt bort fingeravtryck, smuts och feta fläckar.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (ml) 500
Förpackningsenhet (Del(ar)) 8
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,5
Mått (L × B × H) (mm) 65 x 65 x 210
Produkt
  • Rengöring utan ränder.
  • Extremt varsamt mot material
  • Angenäm, frisk doft
  • Bra vätande egenskaper
  • Kan även användas manuellt
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
  • Tillverkad i Tyskland
Fönsterputsmedel, 500ml
Fönsterputsmedel, 500ml
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264 Tvätta grundligt efter användning.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområden
  • Fönster och glasytor
  • Spröjsade fönster
  • Speglar
  • Glasbord
  • Duschkabiner i glas