Batteridriven gräsklippare

Gräsklippare LMO 18-33

Maximal rörlighet och manövrerbarhet med låg vikt. LMO 18-33-med 18 V / 5.0 Ah batteri är en kompakt gräsklippare som gör gräsklippningen bekväm.

Volt: 18 V

Klippbredd: 33 cm

Klipphöjd: 35–65 mm

Gräsuppsamlingskapacitet: 35 l

Batteriprestanda per laddning *: 250 m²

* Maximal prestanda med ett 18 V/5.0 Ah Kärcher batteri