Batteridriven gräsklippare

Ingen kabel. Ingen bensin. Kärchers manövrerbara 18 V gräsklippare och de kraftfulla 36 V gräsklipparna ger det perfekta klippresultatet med maximal rörlighet. Ingår i alla uppsättningar: 5.0 Ah batteri, snabbladdare och mulchplugg.

Gräsklipparens egenskaper

Mulchpluggen kan användas för att sprida gräsklippet över gräsmattan och på så vis fungera som naturligt gödningsmedel.

Mulchpluggen hjälper gräsklipparen att sprida det klippta gräset

Gräskammen som precisionsklipper gräset ända ut till kanten.

Gräsklipparens gräskam ökar precisionen

Den ihopfällbara konstruktionen möjliggör platsbesparande förvaring.

Ihopfällbara gräsklippare
Gräsklippare med långvarig drift

Långvarig drift tack vare 5.0 Ah Lithium-Ion batteri.

Push Assist underlättar att klippa gräset i sluttningar

Push Assist som ger extra bakhjulsdrift vid klippningar i sluttningar. Aktiveras enkelt via handtaget.

Anpassa gräsklipparens handtag

Gräsklipparens handtag kan anpassas individuellt till användarens längd.

Justera enkelt gräsklipparens klipphöjd

Klipphöjden kan enkelt justeras efter dina behov.

Vässade stålblad för rena snitt när du klipper gräset

Vässade stålblad för rena snitt.

Ergonomiskt utformat handtag på Kärchers gräsklippare

Ergonomiskt utformat handtag med extra dämpande material.

Gräsklipparens höjdpunkter

Med generös klippbredd och gräsklippskapacitet gör den kraftfulla batteridrivna gräsklipparen LMO 36-46 det möjligt att snabbt klippa gräset. Push Assist-funktionen ger med en knapptryckning extra bakhjulsdrift i sluttningar. Idealisk för att enkel och smidig klippning i trädgården.

18 V Kärcher Battery Power

18-33 lawn mower

Gräsklippare LMO 18-33

Maximal rörlighet och manövrerbarhet med låg vikt. LMO 18-33-med 18 V / 5.0 Ah batteri är en kompakt gräsklippare som gör gräsklippningen bekväm.

Volt: 18 V
Klippbredd: 33 cm
Klipphöjd: 35–65 mm
Gräsuppsamlingskapacitet: 35 l
Batteriprestanda per laddning *: 250 m²

* Maximal prestanda med ett 18 V/5.0 Ah Kärcher batteri

18-36 lawn mower

Gräsklippare LMO 18-36

Bekväm klipphöjdsjustering på gräsklipparens ovansida och upp till 350 m² yta per batteriladdning: LMO 18-36 är mycket flexibel för små och medelstora gräsmattor.

Voly: 18 V
Klippbredd: 36 cm
Klipphöjd: 30–70 mm
Gräsuppsamlingskapacitet: 45 l
Batteriprestanda per laddning *: 350 m²

* Maximal prestanda med ett 18 V/5.0 Ah Kärcher batteri

36 V Kärcher Battery Power

36-40 lawn mower

Gräsklippare LMO 36-40

Med en ytprestanda på upp till 550 m² per batteriladdning och en gräsuppsamlingskapacitet på 50 l är den idealisk även för stora gräsmattor: LMO 36-40  med kraftfullt 36 V / 5.0 Ah batteri.

Volt: 36 V
Klippbredd: 40 cm
Klipphöjd: 20–70 mm
Gräsuppsamlingskapacitet: 50 l
Batteriprestanda per laddning *: 550 m²

* Maximal prestanda med ett 36 V/5.0 Ah Kärcher batteri

36-46 Lawn Mower

Gräsklippare LMO 36-46

Med en ytprestanda på upp till 650 m² per batteriladdning och en gräsuppsamlingskapacitet på 55 l är den idealisk även för stora gräsmattor: LMO 36-46 med kraftfullt 36 V / 5.0 Ah batteri.

Volt: 36 V
Klippbredd: 46 cm
Klipphöjd: 20–70 mm
Gräsuppsamlingskapacitet: 55 l
Batteriprestanda per laddning *: 650 m²

* Maximal prestanda med ett 36 V/5.0 Ah Kärcher batteri

