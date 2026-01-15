Batteridriven gräsklippare
Ingen kabel. Ingen bensin. Kärchers manövrerbara 18 V gräsklippare och de kraftfulla 36 V gräsklipparna ger det perfekta klippresultatet med maximal rörlighet. Ingår i alla uppsättningar: 5.0 Ah batteri, snabbladdare och mulchplugg.
Gräsklipparens egenskaper
Mulchpluggen kan användas för att sprida gräsklippet över gräsmattan och på så vis fungera som naturligt gödningsmedel.
Gräskammen som precisionsklipper gräset ända ut till kanten.
Den ihopfällbara konstruktionen möjliggör platsbesparande förvaring.
Långvarig drift tack vare 5.0 Ah Lithium-Ion batteri.
Push Assist som ger extra bakhjulsdrift vid klippningar i sluttningar. Aktiveras enkelt via handtaget.
Gräsklipparens handtag kan anpassas individuellt till användarens längd.
Klipphöjden kan enkelt justeras efter dina behov.
Vässade stålblad för rena snitt.
Ergonomiskt utformat handtag med extra dämpande material.
Gräsklipparens höjdpunkter
18 V Kärcher Battery Power
Gräsklippare LMO 18-33
Maximal rörlighet och manövrerbarhet med låg vikt. LMO 18-33-med 18 V / 5.0 Ah batteri är en kompakt gräsklippare som gör gräsklippningen bekväm.
Volt: 18 V
Klippbredd: 33 cm
Klipphöjd: 35–65 mm
Gräsuppsamlingskapacitet: 35 l
Batteriprestanda per laddning *: 250 m²
* Maximal prestanda med ett 18 V/5.0 Ah Kärcher batteri
Gräsklippare LMO 18-36
Bekväm klipphöjdsjustering på gräsklipparens ovansida och upp till 350 m² yta per batteriladdning: LMO 18-36 är mycket flexibel för små och medelstora gräsmattor.
Voly: 18 V
Klippbredd: 36 cm
Klipphöjd: 30–70 mm
Gräsuppsamlingskapacitet: 45 l
Batteriprestanda per laddning *: 350 m²
* Maximal prestanda med ett 18 V/5.0 Ah Kärcher batteri
36 V Kärcher Battery Power
Gräsklippare LMO 36-40
Med en ytprestanda på upp till 550 m² per batteriladdning och en gräsuppsamlingskapacitet på 50 l är den idealisk även för stora gräsmattor: LMO 36-40 med kraftfullt 36 V / 5.0 Ah batteri.
Volt: 36 V
Klippbredd: 40 cm
Klipphöjd: 20–70 mm
Gräsuppsamlingskapacitet: 50 l
Batteriprestanda per laddning *: 550 m²
* Maximal prestanda med ett 36 V/5.0 Ah Kärcher batteri
Gräsklippare LMO 36-46
Med en ytprestanda på upp till 650 m² per batteriladdning och en gräsuppsamlingskapacitet på 55 l är den idealisk även för stora gräsmattor: LMO 36-46 med kraftfullt 36 V / 5.0 Ah batteri.
Volt: 36 V
Klippbredd: 46 cm
Klipphöjd: 20–70 mm
Gräsuppsamlingskapacitet: 55 l
Batteriprestanda per laddning *: 650 m²
* Maximal prestanda med ett 36 V/5.0 Ah Kärcher batteri