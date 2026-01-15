Batteridriven motorsåg

Trädunderhåll, trädbeskärning, vedsågning, trädfällning: Kärchers motorsågar och grensågar imponerar inom alla områden med deras användarvänlighet och förstklassiga kedjehastighet.

Motorsågens egenskaper

Snabb och enkel kedjespänning utan verktyg.

Kedjespänning av motorsåg

Automatisk kedjesmörjning för längre oavbruten drift.

Automatisk kedjesmörjning av motorsåg

Borstfri motor för längre livslängd.

Motorsåg med borstfri motor
Claw Stop battery chain saw

Kedjesågbroms för säker vägledning och exakta snitt.

Maximum Security Battery Chain Saw

Maximal säkerhet i händelse av kast genom att kedjan stoppas omedelbart.

Motorsåg oljenivå

Motorsågens oljenivå kan när som helst kontrolleras i det genomskinliga inspektionsfönstret.

Motorsågens höjdpunkter

För den batteridrivna motorsågen CNS 36-35 är till och med trädstammar inga problem tack vare dess enastående hastighet och optimala skärbredd. Det verktygslösa kedjespänningssystemet och automatisk kedjesmörjning gör driften extremt enkel - oavsett om det är för professionella eller nybörjare. Tack vare kedjesågbromsen och 2-växelsystemet är säkerheten alltid garanterad vid användning av vår batteridrivna motorsåg.

Grensågens egenskaper

Enkel justering av kedjespänningen med sexkantsnyckeln.

Easy setting Battery pole Saw

Minimalt slitage och underhåll tack vare automatisk kedjesmörjning.

Automatic lubrication pole saw

Tack vare den enkla och lätta förlängningssatsen gjord av fiberglas kan grenar upp till en höjd av 4 meter sågas utan problem.

Battery pole saw
Easy storing battery pole saw
Grensågen kan demonteras i 3 delar och kan enkelt förvaras, även i små utrymmen.
optimised weight distribution Battery Pole Saw
Optimal viktfördelning tack vare den praktiska axelremmen.
30°
Optimerad 30 ° bladvinkel gör det möjligt att arbeta bekvämt från marken.

Grensågens höjdpunkter

Där motorsågen fruktar höjder, har den batteridrivna grensågen från Kärcher ett trumfkort. Den kan användas för att enkelt och säkert såga grenar på 4 m höjd.

18 V Kärcher Battery Power

CNS 18-30

CNS 18-30

Enkel att hantera, mångsidig användning och perfekt för trädunderhåll: Den lätta batteridrivna motorsågen CNS 18-30 med verktygslöst kedjespänningssystem.

Volt: 18 V
Svärdlängd: 30 cm
Kedjehastighet: 10 m/s
Oljetankskapacitet: 200 ml
Batteriprestanda per laddning*: 70 snitt (10 cm diameter)
Verktygslöst kedjespänningssystem: ja
Automatisk kedjesmörjning: Ja
Borstlös motor: Ja

* Maximal prestanda med ett 18 V/5.0 Ah Kärcher batteri

PSW 18-20

PSW 18-20

Med den batteridrivna grensågen PSW 18-20 kan grenar upp till en höjd av 4 meter nås. För säkert och praktiskt trädunderhåll.

Volt: 18 V
Svärdlängd: 20 cm
Kedjehastighet: 5.5 m/s
Oljetankskapacitet: 50 ml
Batteriprestanda per laddning*: 80 snitt (5 cm diameter)
Verktygslöst kedjespänningssystem: Nej
Automatisk kedjesmörjning: Ja
Borstlös motor: Ja

* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri

36 V Kärcher Battery Power

CNS 36-35

CNS 36-35

Med snabb kedjehastighet och bred svärdlängd är den batterdrivna motorsågen CNS 36-35 perfekt för krävande trädunderhåll.

Volt: 36 V
Svärdlängd: 35 cm
Keedjehastighet: 21 m/s
Oljetankskapacitet: 190 ml
Batteriprestanda per laddning *: 200 snitt (10 cm diameter)
Verktygslöst kedjespänningssystem: Ja
Automatisk kedjesmörjning: Ja
Borstlös motor: Ja

* Maximal prestanda med ett 36 V/5.0 Ah Kärcher batteri

