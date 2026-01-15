Batteridriven motorsåg
Trädunderhåll, trädbeskärning, vedsågning, trädfällning: Kärchers motorsågar och grensågar imponerar inom alla områden med deras användarvänlighet och förstklassiga kedjehastighet.
Motorsågens egenskaper
Snabb och enkel kedjespänning utan verktyg.
Automatisk kedjesmörjning för längre oavbruten drift.
Borstfri motor för längre livslängd.
Kedjesågbroms för säker vägledning och exakta snitt.
Maximal säkerhet i händelse av kast genom att kedjan stoppas omedelbart.
Motorsågens oljenivå kan när som helst kontrolleras i det genomskinliga inspektionsfönstret.
Motorsågens höjdpunkter
För den batteridrivna motorsågen CNS 36-35 är till och med trädstammar inga problem tack vare dess enastående hastighet och optimala skärbredd. Det verktygslösa kedjespänningssystemet och automatisk kedjesmörjning gör driften extremt enkel - oavsett om det är för professionella eller nybörjare. Tack vare kedjesågbromsen och 2-växelsystemet är säkerheten alltid garanterad vid användning av vår batteridrivna motorsåg.
Grensågens egenskaper
Enkel justering av kedjespänningen med sexkantsnyckeln.
Minimalt slitage och underhåll tack vare automatisk kedjesmörjning.
Tack vare den enkla och lätta förlängningssatsen gjord av fiberglas kan grenar upp till en höjd av 4 meter sågas utan problem.
Grensågens höjdpunkter
18 V Kärcher Battery Power
CNS 18-30
Enkel att hantera, mångsidig användning och perfekt för trädunderhåll: Den lätta batteridrivna motorsågen CNS 18-30 med verktygslöst kedjespänningssystem.
Volt: 18 V
Svärdlängd: 30 cm
Kedjehastighet: 10 m/s
Oljetankskapacitet: 200 ml
Batteriprestanda per laddning*: 70 snitt (10 cm diameter)
Verktygslöst kedjespänningssystem: ja
Automatisk kedjesmörjning: Ja
Borstlös motor: Ja
* Maximal prestanda med ett 18 V/5.0 Ah Kärcher batteri
PSW 18-20
Med den batteridrivna grensågen PSW 18-20 kan grenar upp till en höjd av 4 meter nås. För säkert och praktiskt trädunderhåll.
Volt: 18 V
Svärdlängd: 20 cm
Kedjehastighet: 5.5 m/s
Oljetankskapacitet: 50 ml
Batteriprestanda per laddning*: 80 snitt (5 cm diameter)
Verktygslöst kedjespänningssystem: Nej
Automatisk kedjesmörjning: Ja
Borstlös motor: Ja
* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri
36 V Kärcher Battery Power
CNS 36-35
Med snabb kedjehastighet och bred svärdlängd är den batterdrivna motorsågen CNS 36-35 perfekt för krävande trädunderhåll.
Volt: 36 V
Svärdlängd: 35 cm
Keedjehastighet: 21 m/s
Oljetankskapacitet: 190 ml
Batteriprestanda per laddning *: 200 snitt (10 cm diameter)
Verktygslöst kedjespänningssystem: Ja
Automatisk kedjesmörjning: Ja
Borstlös motor: Ja
* Maximal prestanda med ett 36 V/5.0 Ah Kärcher batteri