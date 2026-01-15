Batteridriven motorsåg

CNS 18-30

Enkel att hantera, mångsidig användning och perfekt för trädunderhåll: Den lätta batteridrivna motorsågen CNS 18-30 med verktygslöst kedjespänningssystem.

Volt: 18 V

Svärdlängd: 30 cm

Kedjehastighet: 10 m/s

Oljetankskapacitet: 200 ml

Batteriprestanda per laddning*: 70 snitt (10 cm diameter)

Verktygslöst kedjespänningssystem: ja

Automatisk kedjesmörjning: Ja

Borstlös motor: Ja

* Maximal prestanda med ett 18 V/5.0 Ah Kärcher batteri