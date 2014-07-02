HETVATTENTVÄTTAR

Med hett vatten kan din högtrycksrengöring bli både effektivare och mer skonsam för både rengöringsobjekt och miljö. Kärchers hetvattentvättar imponerar med högsta tänkbara användarkomfort och marknadens modernaste teknik inom högtryckstvätt.

Kärcher Superklassen

Superklassen

Oavsett om det handlar om bilbranschen, jordbruk, byggnadsbranschen eller åkerier: de mobila hetvattentvättarna i superklassen tillhandahåller högsta prestanda överallt där man annars är tvungen att arbeta stationärt.

Kärcher Mellanklassen

Mellanklassen

För bilfirmor, byggnadsbranschen, jordbruk och kommuner: hetvattentvättar i mellanklassen kombinerar innovativ teknik med maximal användningskomfort. Perfekta för krävande användning.

Kärcher Kompaktklassen

Kompaktklassen

Innovativ teknik och enkel hantering: kompaktklassen har enknappsmanövrering, chassi med integrerad tank och inbyggd vinda för högtrycksslangen.

Kärcher Upprättstående klassen

Upprättstående klassen

Dessa kraftfulla och robusta maskiner är enastående lätta att manövrera och transportera. Det gör den upprättstående klassen till ett ekonomiskt alternativ för verkstäder, mindre bilhandlare och städfirmor.

Kärcher Specialklassen

Specialklassen

Specialklassen med eluppvärmning används på platser där avgaser måste undvikas eller är förbjudna, som till exempel i hygienutrymmen, på sjukhus, i industrikök eller i badhus.

Kärcher HDS Trailer

HDS Trailer

Mobila och fristående högtryckssläp för professionell användning på t ex byggarbetsplatser eller inom industrin. Konfigurerbara, effektiva, pålitliga och lätta att använda. Med en vattentank på 500 liter och en bränsletank på 100 liter kan en HDS -trailer användas under ca 60 minuter utan tillgång till el eller vatten.

Kärcher Förbränningsmotor

Förbränningsmotor

Om det inte finns någon strömkälla i närheten garanterar högtryckstvättar med förbränningsmotor – som tillval kan de även drivas med biodiesel – högsta flexibilitet och självständighet.

Hitta den rätta hetvattentvätten för dina professionella rengöringsutmaningar.

High-pressure cleaners

Maskinguiden för professionella högtryckstvättar

Tungt jobb? Låt oss göra det enklare! Kärchers professionella högtryckstvättar tar sig an en mängd olika uppgifter – snabbt och effektivt. Här hittar du både kall- och hetvattentvättar.

Product finder

Hitta rätt maskin i ett nafs – med Kärchers professionella maskinguide

Det går snabbt att hitta rätt. På bara några klick visar vi dig exakt vilken professionell Kärcher-maskin som passar bäst för just din rengöringsuppgift.

Effektiva högtryckstvättar med hög vattentemperatur ökar rengöringeffekten

Fördelen med hetvattentvätt

Hög vattentemperatur ökar rengöringeffekten, kortare rengöringstid och mindre rengöringsmedel krävs.

  • Effektivare uppbrytning av smörjmedelsrester
  • Kortare rengöringstider och besparingar i arbetskostnader
  • Bakteriedödande effekt
  • Kortare torktid
  • Betydligt minskad användning av rengöringsmedel
  • Skydd av känsliga ytor och samma rengöringseffekt vid lägre arbetstryck

Användning av hett vatten ger en markant tidsbesparing på upp till 35% med förbättrade rengöringsresultat.