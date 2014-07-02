HETVATTENTVÄTTAR

Mobila och fristående högtryckssläp för professionell användning på t ex byggarbetsplatser eller inom industrin. Konfigurerbara, effektiva, pålitliga och lätta att använda. Med en vattentank på 500 liter och en bränsletank på 100 liter kan en HDS -trailer användas under ca 60 minuter utan tillgång till el eller vatten.