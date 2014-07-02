HETVATTENTVÄTTAR
Med hett vatten kan din högtrycksrengöring bli både effektivare och mer skonsam för både rengöringsobjekt och miljö. Kärchers hetvattentvättar imponerar med högsta tänkbara användarkomfort och marknadens modernaste teknik inom högtryckstvätt.
Superklassen
Oavsett om det handlar om bilbranschen, jordbruk, byggnadsbranschen eller åkerier: de mobila hetvattentvättarna i superklassen tillhandahåller högsta prestanda överallt där man annars är tvungen att arbeta stationärt.
Mellanklassen
För bilfirmor, byggnadsbranschen, jordbruk och kommuner: hetvattentvättar i mellanklassen kombinerar innovativ teknik med maximal användningskomfort. Perfekta för krävande användning.
Kompaktklassen
Innovativ teknik och enkel hantering: kompaktklassen har enknappsmanövrering, chassi med integrerad tank och inbyggd vinda för högtrycksslangen.
Upprättstående klassen
Dessa kraftfulla och robusta maskiner är enastående lätta att manövrera och transportera. Det gör den upprättstående klassen till ett ekonomiskt alternativ för verkstäder, mindre bilhandlare och städfirmor.
Specialklassen
Specialklassen med eluppvärmning används på platser där avgaser måste undvikas eller är förbjudna, som till exempel i hygienutrymmen, på sjukhus, i industrikök eller i badhus.
HDS Trailer
Mobila och fristående högtryckssläp för professionell användning på t ex byggarbetsplatser eller inom industrin. Konfigurerbara, effektiva, pålitliga och lätta att använda. Med en vattentank på 500 liter och en bränsletank på 100 liter kan en HDS -trailer användas under ca 60 minuter utan tillgång till el eller vatten.
Förbränningsmotor
Om det inte finns någon strömkälla i närheten garanterar högtryckstvättar med förbränningsmotor – som tillval kan de även drivas med biodiesel – högsta flexibilitet och självständighet.
Hitta den rätta hetvattentvätten för dina professionella rengöringsutmaningar.
Maskinguiden för professionella högtryckstvättar
Tungt jobb? Låt oss göra det enklare! Kärchers professionella högtryckstvättar tar sig an en mängd olika uppgifter – snabbt och effektivt. Här hittar du både kall- och hetvattentvättar.
Hitta rätt maskin i ett nafs – med Kärchers professionella maskinguide
Det går snabbt att hitta rätt. På bara några klick visar vi dig exakt vilken professionell Kärcher-maskin som passar bäst för just din rengöringsuppgift.
Fördelen med hetvattentvätt
Hög vattentemperatur ökar rengöringeffekten, kortare rengöringstid och mindre rengöringsmedel krävs.
- Effektivare uppbrytning av smörjmedelsrester
- Kortare rengöringstider och besparingar i arbetskostnader
- Bakteriedödande effekt
- Kortare torktid
- Betydligt minskad användning av rengöringsmedel
- Skydd av känsliga ytor och samma rengöringseffekt vid lägre arbetstryck
Användning av hett vatten ger en markant tidsbesparing på upp till 35% med förbättrade rengöringsresultat.