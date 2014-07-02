Hetvattentvätt i mellanklassen

Användarvänlighet från A till Ö

Med vårt EASY-Operation-koncept vill vi göra hanteringen så enkel som möjligt. Till exempel är regulatorn för flöde och tryck direkt åtkomlig genom en öppning i höljet. Om allt är inställt på minimum aktiveras ångsteget. Temperaturen kan justeras via kontrollpanelen. Naturligtvis ingår även praktiska förvaringsmöjligheter i leveransen av våra högtryckstvättar med varmvatten. Lans, nätkabel, munstycken och verktyg kan förvaras på enheten. Om du föredrar att inte använda den automatiska slangvindan finns det ett extra förvaringsfack. Sist men inte minst finns det 2 tvättmedelstankar med exakt dosering och sköljfunktion, och alla underhållsrelevanta komponenter är snabbt åtkomliga.