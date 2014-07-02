Hetvattentvättar i kompaktklassen

Enkel att hantera

Tack vare EASY Operation-konceptet är det enkelt att justera flöde och tryck direkt genom en öppning i höljet. När inställningarna är på minimum och temperaturen överstiger 100 °C, går maskinen automatiskt in i ångläge. Praktiska förvaringsmöjligheter gör det smidigt att förvara slang, lans, elkabel och annat som kan vara bra att ha till hands. Den integrerade kemtanken har en kapacitet på 10 liter och en sköljfunktion, och en ventil säkerställer exakt dosering av rengöringsmedlet.