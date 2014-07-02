Hetvattentvättar i kompaktklassen
Kompakt design, kraftfull prestanda.
Utför effektiv rengöring med hetvatten och högtryck upp till 180 bar och 900 l/h. Kompaktklassen levererar kraft och mobilitet för ett brett spektrum av rengöringsuppgifter.
HDS Kompaktklassen
Från fordon till verkstäder eller byggarbetsplatser – hetvattentvättar efterfrågas på många ställen. Det är här vår kompaktklass kommer in: maskinerna erbjuder upp till 180 bars tryck och ett flöde på 900 l/h, har en kompakt design och finns med automatisk slangvinda vid behov. Och som förväntat, erbjuder de hög kvalitet och enkel hantering.
Ergonomisk i alla avseenden
De som arbetar längre perioder med hetvattentvättar kommer att uppskatta fördelarna med EASY!Force Advanced spolhandtag. Genom att utnyttja rekylkraften från högtrycksstrålen minskar hållkraften till nästan noll, vilket både sparar energi och avlastar kroppen. På modeller med fyrpolig elmotor kan effekten även regleras direkt på spolhandtaget via servokontroll.
50% snabbare
Den automatiska slangvindan gör arbetet enklare och minskar uppställningstiderna med upp till 50 %. Den rullar in och ut den 15 meter långa slangen på ett tillförlitligt sätt, även vid en vinkel på upp till 45°. Ultra Guard-slangen är Teflon-belagd, vilket gör den mycket smidig och slitstark.
Enkel att hantera
Tack vare EASY Operation-konceptet är det enkelt att justera flöde och tryck direkt genom en öppning i höljet. När inställningarna är på minimum och temperaturen överstiger 100 °C, går maskinen automatiskt in i ångläge. Praktiska förvaringsmöjligheter gör det smidigt att förvara slang, lans, elkabel och annat som kan vara bra att ha till hands. Den integrerade kemtanken har en kapacitet på 10 liter och en sköljfunktion, och en ventil säkerställer exakt dosering av rengöringsmedlet.
Hållbar tack vare hög kvalitet
Alla hetvattentvättar i kompaktklassen använder material av hög kvalitet och beprövad brännarteknik. Axialkolvpumpen med keramiska kolvar samt den vattenkylda, lågvarviga fyrpoliga elmotoren säkerställer lång livslängd. Det plastade skyddshöljet skyddar alla ömtåliga komponenter mot skador under tuffa arbetsförhållanden. Vid användning av hårt vatten kan systemvårdsmedel tillsättas i avkalkartanken för att förhindra kalkavlagringar på värmeelementen. Din investering är därmed skyddad.
Naturligt hållbar
eco!efficiency-läget gör det möjligt för användare att rengöra vid en temperatur på 60 °C på ett energisnålt och hållbart sätt. Detta kan ställas in när som helst via kontrollratten, beroende på smutsens typ och mängd samt graden av förorening.
Enkel att manövrera
Den innovativa designen gör hetvattentvättarna i kompaktklassen lätta att manövrera. Gummihjul, styrhjul, och ett ergonomiskt handtag underlättar hanteringen.
Alltid säker i drift
Flera säkerhetsfunktioner garanterar att maskinens driftsäkerhet alltid är tryggad. Dessa inkluderar ett stort vattenfilter, säkerhetsventiler, temperaturregulator, avgasensor och SDS tryckdämpande slang.
De bästa elektroniska komponenterna
Tack vare den modulära plattformen i alla våra nya högtryckstvättar installeras samma styrsystem i kompaktklassen som i mellanklassen och superklassen. Resultatet: bättre temperaturstabilitet, ett mindre antal reservdelar och kortare reparationstider.