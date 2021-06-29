Fördelar med hetvattentvättar
Rengöring med varmvatten: Högtryckstvättar rengör ännu bättre vid konstant tryck. Vid sidan av bättre resultat, snabbare rengöring och kortare torktider har högtryckstvättar med varmvatten också en mätbar smittohämmande effekt. Vid användning av ångsteget kan även känsliga ytor rengöras skonsamt vid temperaturer upp till 155 °C. Dessutom minskar maskinerna arbetsbelastningen, sparar tid och använder mindre mängd rengöringsmedel. Det innebär att rengöring med varmvatten ger ett flertal fördelar och olika möjligheter till optimering av rengöringsprocessen.
Ännu effektivare med varmvatten
Högtryckstvättar är en stapelvara för effektiv rengöring och renlighet. I jämförelse med metoder utan högtryck kännetecknas de av lägre vattenförbrukning och högre rengöringskraft. Högtryckstvättar med värme ger ännu större fördelar, eftersom de genererar varmt vatten upp till 80 °C och hanterar envis smuts ännu snabbare och effektivare. För kommersiella brukare ger kombinationen av varmvatten och högt tryck större kostnadseffektivitet, förutom sådana uppenbara fördelar som kortare torktider och ett minskat behov av rengöringsmedel, om ens något als.
Översikt av fördelarna med hetvattentvättar
- Effektivare upplösning av kvarvarande smörjmedel
- Kortare rengöringstider och lägre arbetskostnader
- Smittohämmande effekt och inaktivering av virus
- Snabbare torktider
- Kraftigt lägre förbrukning av rengöringsmedel
- Skonsamt mot ömtåliga ytor och samma rengöringseffekt vid lägre arbetstryck
Flera fördelar: Snabbare och effektivare rengöring med hetvattentvättar
Så fungerar hetvattentvättar
Hetvattentvättar kan höja vattnets temperatur från cirka 12 °C upp till 155 °C i ångsteget. Vattnet i hetvattentvättar värms till rätt temperatur i en hetvattenpanna med en värmeslinga i dubbel spiralform, med kompakt utförande och hög värmeeffekt. Brännaren, som har låga utsläpp, kan köras med vanlig biodiesel. Som tillval finns även maskiner med elpanna. Dessa används för utrymmen som måste vara helt fria från avgaser – till exempel stora kök, simhallar och andra slutna utrymmen. Vid full kapacitet och maximalt arbetstryck värms det trycksatta vattnet till maximalt 85 °C.
Genom att sänka vattenvolymen kan man generera het ånga i värmespolen med temperaturer upp till 155 °C. Detta aktiverar ångsteget, som är extra intensivt och samtidigt skonsamt mot ytor.
Hetvattentvättar för rengöring och desinfektion av stora områden
Intensiv och noggrann rengöring med högtryckstvättar gör det möjligt att uppfylla höga hygienstandarder. De kan användas inte bara för att komma åt platser som är svåra att nå manuellt, såsom sprickor och springor. De är också mycket väl lämpade för rengöring och desinfektion av stora ytor, såsom tak, väggar och golv, och är effektiva mot mikroorganismer, bakterier och virus.
Användningen av rengöringsmedel och desinfektionsmedel spelar en viktig roll i olika rengöringsprocesser. Men många vet inte att varmt vatten också kan ge ett betydande skydd i kampen mot smittbärande mikroorganismer. Vid användning av högtryckstvättar har vattentemperaturen en betydande effekt på bekämpningen av både mikroorganismer, samt virus- och bakteriekolonier. Tack vare kombinationen av högt tryck och det varma vattnet med en temperatur på upp till 85 °C uppnår man betydande minskning av föroreningar. I många fall är denna bakteriereduktion tillräcklig för att uppfylla hygienkraven utan användning av desinfektionsmedel. För att understödja effekten av det varma vattnet rekommenderas det att man tillsätter desinfektionsmedel via högtryckstvätten.