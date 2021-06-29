Fördelar med hetvattentvättar

Högtryckstvättar med varmvatten är också särskilt lämpliga på platser där maximal hygien krävs och rengöringen behöver bekämpa mikroorganismer och föroreningar. Detta gäller inte bara inom livsmedelsbranschen – allt från småskaliga slaktare till storskalig industriproduktion – utan även inom jordbruket, där renheten är avgörande i ungdjursboxar och mjölkningsrum.

Tack vare kombinationen av högt tryck och varmt vatten med en temperatur på upp till 85 °C uppnår man betydande minskning av föroreningar. I många fall är denna bakteriereduktion tillräcklig för att uppfylla de faktiska hygienkraven utan att behöva använda desinfektionsmedel. I jämförelse med användning av kallt vatten, sänks rummets bastemperatur inte vid rengöring med varmt vatten. Detta kan ha betydelse inom jordbruket, till exempel i stall för unga nötkreatur, och det är av avgörande vikt för kycklingar, eftersom dessa är särskilt känsliga för alltför låga temperaturer.