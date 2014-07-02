HÖGTRYCKSTVÄTTAR VARMVATTEN I SUPERKLASSEN
Redo att göra jobbet.
Oavsett om det är på en byggarbetsplats eller i ett stall, kräver borttagning av envis smuts topprestanda. Det är precis vad våra hetvattenvättar i superklassen levererar. High-End-versionerna utmärker sig med premiumtillbehör och ergonomisk hantering, medan Classic-modellerna fokuserar på användarvänlighet och robust konstruktion. Bekämpa smuts med upp till 200 bars tryck och en flödeshastighet på 1300 l/h.
HDS i superklassen: Innovationen gör jobbet enklare
Våra HDS-enheter kombinerar topprestanda och ergonomi till perfektion. Innovation på högsta nivå och kvalitet utan kompromisser med maximal användarvänlighet - det här är High-End-serien.
Ergonomi i toppklass
När man arbetar med en hetvattentvätt är ergonomin avgörande för att underlätta jobbet för användaren. Högtryckstvättarna med varmvatten i High-End-serien är utrustade med högtryckspistolen EASY!Force som standard. Den tar hjälp av rekylen från högtrycksstrålen för att minska hållkraften för användaren till nästan noll. Dessutom kan kraften regleras direkt vid pistolens avtryckare via Servo Control. Den 1050 millimeter långa lansen av rostfritt stål kan roteras och gör arbetet lättare.
Innovationer för användaren
Hanteringen av högtrycksslangen tar tid och sliter på nerverna. Därför finns det en automatisk slangvinda som minskar ställtiderna med upp till 50 procent. Den 20 meter långa slangen kan matas ut och rullas upp på ett säkert sätt, även i en vinkel på upp till 45°. Tack vare ANTI!Twist-funktionen blir ingenting vridet. En annan fördel är den Teflon®-belagda Ultra Guard-slangen, som sätter nya standarder för nötningsbeständighet.
Användarvänlighet från A till Ö
Med vårt EASY-Operation-koncept vill vi göra hanteringen så enkel som möjligt. Till exempel är regulatorn för flöde och tryck direkt åtkomlig genom en öppning i höljet. Om allt är inställt på minimum aktiveras ångsteget. Temperaturen kan justeras via kontrollpanelen. Naturligtvis ingår även praktiska förvaringsmöjligheter i leveransen av våra högtryckstvättar med varmvatten. Lans, nätkabel, munstycken och verktyg kan förvaras på enheten. Om du föredrar att inte använda den automatiska slangvindan finns det ett extra förvaringsfack. Sist men inte minst finns det 2 tvättmedelstankar med exakt dosering och sköljfunktion, och alla underhållsrelevanta komponenter är snabbt åtkomliga.
Lätt att hantera
Våra högtryckstvättar med varmvatten är konstruerade enligt joggerprincipen så att manövreringen blir så enkel som möjligt. Detta underlättas av stora hjul, 2 länkhjul, ett fotsteg och ergonomiska handtag.
Hållbar konstruktion
Högkvalitativa material och beprövad teknik gör våra högtryckstvättar med varmvatten till en säker investering. En axialkolvpump med keramiska kolvar, en vattenkyld, långsamtgående 4-polig elmotor och den beprövade förbränningstekniken garanterar en lång livslängd. Plasthöljet skyddar alla känsliga komponenter även i tunga applikationer. Dessutom ingår en avkalkningstank för att förhindra förkalkning - en särskild fördel för värmebatteriernas livslängd vid användning av hårt vatten.
Hållbarhet med en knapptryckning
Beroende på typ och mängd smuts kan eco!efficiency-läget aktiveras, vilket ger energibesparande och hållbar rengöring vid en temperatur på 60 °C.
100 procent driftsäkerhet
Ett stort vattenfilter, säkerhetsventiler, temperaturregulator, avgassensor och SDS-tryckdämpningsslang säkerställer att driftsäkerheten alltid är garanterad.
HDS Classic i superklassen: Robusta medhjälpare för tunga jobb
Våra Classic-enheter är skräddarsydda för tunga applikationer. Du får tillförlitlig teknik, enkel drift och robust konstruktion. Exakt passande tillbehör och högsta kvalitet till attraktiva priser – det här är Classic-serien.
Robust och tålig
Högtryckstvättar med varmvatten, utvecklade för tuffa förhållanden - det här är våra HDS Classic-enheter. De har en stålrörsram och en robust, kraftfull vevaxelpump med keramiska kolvar. Den beprövade vattenkylda, långsamtgående 4-poliga elmotorn är mycket hållbar. Ett stort vattenfilter skyddar mot inträngning av större smutspartiklar och förhindrar därmed skador på pumpen.
Kraftfull och hållbar
Enheterna i superklassen har ett arbetstryck på upp till 200 bar och en maximal flödeshastighet på 1300 l/h. Det innebär att även den mest envisa smutsen inte har en chans. Beroende på typ och mängd smuts kan eco!efficiency-läget aktiveras, vilket ger energibesparande och hållbar rengöring vid en temperatur på 60 °C.
Intuitiv och lätt att underhålla
EASY-operation-konceptet säkerställer att våra maskiner är enkla att använda. Till exempel kan vattenmängd och tryck justeras individuellt direkt på pumpen. En central vridknapp gör det intuitivt att manövrera enheten. Dessutom har tillbehör som slang eller sprutlans ett eget fack så att de snabbt kan förvaras. Tack vare den öppna konstruktionen är alla servicerelevanta komponenter snabbt åtkomliga, vilket gör underhållet enkelt.
Säker rörlighet
Stora, punkteringssäkra hjul säkerställer enkel navigering och problemfri drift även i ojämn terräng. Dessutom har en krankrok integrerats i stålrörsramen för enkel kranlastning.
Valuta för pengarna
HDS Classic-seriens hetvattentvättar fokuserar på basfunktionerna och erbjuder endast de viktigaste tillbehören. Detta innebär att Kärchers beprövade kvalitet och topprestanda finns tillgängliga till ett attraktivt pris.
Rådgivning, service och försäljning
Kontakta Kärcher: Använd vårt kontaktformulär.
Professionellt nyhetsbrev: Om du vill bli informerad om nya produkter och kampanjer från Kärcher i framtiden, registrera dig nu för vårt kommersiella nyhetsbrev.