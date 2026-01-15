Batteridriven grensax
Att klippa grenar är nu enklare än någonsin tidigare: den batteridrivna grensaxen och dess högkvalitativa diamantslipade blad kan användas för att klippa grenar upp till 3 cm i diameter utan behov av kraft och utan att skada grenarna, oavsett hur svåra de är att nå.
En grensax för flera användningsområden
Med en grensax blir det lättare att klippa grenar som är svåra nå. Kärchers batteridrivna grensaxar är sladdfria och gör jobbet så mycket enklare än när du ska såga för hand. Kroken fungerar också som en klämma vilket gör att du enkelt kan ta bort grenar som fastnat i trädet med din grensax.