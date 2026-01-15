Batteridriven grensax

Att klippa grenar är nu enklare än någonsin tidigare: den batteridrivna grensaxen och dess högkvalitativa diamantslipade blad kan användas för att klippa grenar upp till 3 cm i diameter utan behov av kraft och utan att skada grenarna, oavsett hur svåra de är att nå.

 

En grensax för flera användningsområden

Med en grensax blir det lättare att klippa grenar som är svåra nå. Kärchers batteridrivna grensaxar är sladdfria och gör jobbet så mycket enklare än när du ska såga för hand. Kroken fungerar också som en klämma vilket gör att du enkelt kan ta bort grenar som fastnat i trädet med din grensax.

Grensaxens egenskaper

Beskärning utan kraft tack vare det diamantslipade bladet.

Större arbetsradie. Höga grenar kan lätt nås med grensaxen.

Väldigt mångsidig. Grensaxen är perfekt för färskt och torrt trä.

Lång livstid tack vare det högkvalitativa stålbladet.

Säker användning tack vare säkerhetslås. Förhindrar oavsiktlig start av grensaxen.

Du kan ta bort grenar som har fastnat i trädet med kroken.

Ingen kraft behövs - klipp enkelt grenar med en knapptryckning.

Maximal komfort, särskilt när du arbetar under längre perioder, tack vare det gummerade handtaget.

Grensaxens höjdpunkter

