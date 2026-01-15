Batteridriven häcksax
Kärchers smidiga och kraftfulla batterdrivna häcksaxar får häckar och buskar att se prydliga ut.
Häcksaxens egenskaper
Det bakre handtaget går att vrida 180 °, vilket underlättar för både armar och axlar.
Beroende på applikationen, kan du välja mellan maximal effekt eller maximal hastighet.
Borsta ner avklippta grenar och kvistar som faller till marken med hjälp av lövfösaren.
Svärdspetsskyddet förhindrar skador på byggnader och själva bladet.
Sågningsfunktionen är särskilt praktisk för häckar med enstaka tjockare grenar.
36 V Lithium-ion batteriet är en del av Kärchers batteriplattform.
Häcksaxens höjdpunkter
Teleskophäcksaxens egenskaper
Förlängningssats: För enkel beskärning av höga häckar. Med snabblåsning och platsbesparande förvaring.
Justerbart skärhuvud: Med fyra olika lutningsalternativ upp till 115 ° för beskärning av en mängd olika häckformer.
Lövfösare: Hjälper till så att häckklippet landar framför istället för i häcken.
Sågfunktion: Kan även klippa genom tjockare grenar tack vare den integrerade sågfunktionen.
Axelrem: Ger optimal viktfördelning för att minska belastningen för axlar och armar.
Svärdspetsskydd: Skyddar bladet och förhindrar skador på byggnader och golv.
Teleskophäcksaxens höjdpunkter
18 V Kärcher Battery Power
Häcksax HGE 18-45
Lätt och bekväm för trädgårdsarbete med minsta ansträngning: HGE 18-45 batterdriven häcksax med diamantslipade blad för precisionbeskärning.
Volt: 18 V
Svärdlängd: 45 cm
Grenkapacitet: 18 mm
Batteriprestanda per laddning: max. 250 m*
Roterbart bakhandtag: Nej
Tvåstegs hastighetsreglering: Nej
Lövfös: Nej
* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri
Häcksax HGE 18-50
Den batterdrivna häcksaxen HGE 18-50 säkerställer bekväm häckklippning genom det 180 ° vridbara handtaget och lövfösaren.
Volt: 18 V
Svärdlängd: 50 cm
Grenkapacitet: 22 mm
Batteriprestanda per laddning: max. 325 m*
Roterbart handtag: Ja
Tvåtegs hastighetsreglering: Ja
Lövfös: Ja
* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri
Teleskophäcksax PHG 18-45
PHG 18-45 teleskophäcksax tar bort behovet av stegar. Det justerbara skärhuvudet gör det möjligt att kapa sidorna, toppen och botten på en häck bekvämt från marken - perfekt för höga, breda häckar.
Volt: 18 V
Svärdlängd: 45 cm
Grenkapacitet: 18 mm
Batteriprestanda per laddning: max. 250 m*
Justerbart skärhuvud: Ja, 115°
Lövfös: Ja
* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri
36 V Kärcher Battery Power
Häcksax HGE 36-60
För stora häckar väljer du den batterdrivna häcksaxen HGE 36-60-med det kraftfulla 36 V-batteriet för krävande häckklippning. Utrustad med ett 180 ° roterbart handtag, en lövfösare och tvåstegs hastighetsreglering.
Volt: 36 V
Svärdlängd: 60 cm
Grenkapacitet: 26 mm
Batteriprestanda per laddning max. 600 m*
Roterbart handtag: Ja
Tvåstegs hastighetsreglering: Ja
Lövfös: Ja
* Maximal prestanda med ett 36 V/2.5 Ah Kärcher batteri