Batteridriven häcksax

Den kraftfulla batteridrivna häcksaxen HGE 36-60 är idealisk för utmanande häckskärningsuppgifter. Tack vare tvåstegs hastighetsregleringen kan användaren välja mellan maximal hastighet eller maximal effekt, beroende på applikationen. Dessutom gör sågningsfunktionen det enkelt att skära tjockare grenar.