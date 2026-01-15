Batteridriven häcksax

Kärchers smidiga och kraftfulla batterdrivna häcksaxar får häckar och buskar att se prydliga ut.

 

Häcksaxens egenskaper

Det bakre handtaget går att vrida 180 °, vilket underlättar för både armar och axlar.

Häcksax vridbart handtag.

Beroende på applikationen, kan du välja mellan maximal effekt eller maximal hastighet.

Häcksax med olika hastigheter.

Borsta ner avklippta grenar och kvistar som faller till marken med hjälp av lövfösaren.

Lövfösare till häcksax
Svärdspetsskyddet förhindrar skador på häcksaxen.

Svärdspetsskyddet förhindrar skador på byggnader och själva bladet.

Häcksax med särskild sågningsfunktion.

Sågningsfunktionen är särskilt praktisk för häckar med enstaka tjockare grenar.

Våra häcksaxar använder Kärchers batteriplattform.

36 V Lithium-ion batteriet är en del av Kärchers batteriplattform.

Häcksaxens höjdpunkter

Den kraftfulla batteridrivna häcksaxen HGE 36-60 är idealisk för utmanande häckskärningsuppgifter. Tack vare tvåstegs hastighetsregleringen kan användaren välja mellan maximal hastighet eller maximal effekt, beroende på applikationen. Dessutom gör sågningsfunktionen det enkelt att skära tjockare grenar.

 

Teleskophäcksaxens egenskaper

Förlängningssats: För enkel beskärning av höga häckar. Med snabblåsning och platsbesparande förvaring.

PHG Extension insert

Justerbart skärhuvud: Med fyra olika lutningsalternativ upp till 115 ° för beskärning av en mängd olika häckformer.

PHG Adjustable cutting head

Lövfösare: Hjälper till så att häckklippet landar framför istället för i häcken.

PHG Cuttings sweeper
Häcksax med integrerad sågfunktion.

Sågfunktion: Kan även klippa genom tjockare grenar tack vare den integrerade sågfunktionen.

Kärchers häcksax med axelrem.

Axelrem: Ger optimal viktfördelning för att minska belastningen för axlar och armar.

Svärdspetsskydd skyddar bladet på häcksaxen.

Svärdspetsskydd: Skyddar bladet och förhindrar skador på byggnader och golv.

Teleskophäcksaxens höjdpunkter

Den batteridrivna teleskophäcksaxen PHG 18-45 tar bort behovet av stegar. Det justerbara skärhuvudet gör det möjligt att utföra alla klippuppgifter bekvämt från marken - perfekt för höga, breda häckar.

18 V Kärcher Battery Power

Häcksax HGE 18-45

Häcksax HGE 18-45

Lätt och bekväm för trädgårdsarbete med minsta ansträngning: HGE 18-45 batterdriven häcksax med diamantslipade blad för precisionbeskärning.

Volt: 18 V
Svärdlängd: 45 cm
Grenkapacitet: 18 mm
Batteriprestanda per laddning: max. 250 m*
Roterbart bakhandtag: Nej
Tvåstegs hastighetsreglering: Nej
Lövfös: Nej

* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri

Häcksax HGE 18-50

Häcksax HGE 18-50

Den batterdrivna häcksaxen HGE 18-50 säkerställer bekväm häckklippning genom det 180 ° vridbara handtaget och lövfösaren.

Volt: 18 V
Svärdlängd: 50 cm
Grenkapacitet: 22 mm
Batteriprestanda per laddning: max. 325 m*
Roterbart handtag: Ja
Tvåtegs hastighetsreglering: Ja
Lövfös: Ja

* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri

Kärchers teleskophäcksax.

Teleskophäcksax PHG 18-45

PHG 18-45 teleskophäcksax tar bort behovet av stegar. Det justerbara skärhuvudet gör det möjligt att kapa sidorna, toppen och botten på en häck bekvämt från marken - perfekt för höga, breda häckar.

Volt: 18 V
Svärdlängd: 45 cm
Grenkapacitet: 18 mm
Batteriprestanda per laddning: max. 250 m*
Justerbart skärhuvud: Ja, 115°
Lövfös: Ja

* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri

36 V Kärcher Battery Power

Häcksax HGE 36-60

Häcksax HGE 36-60

För stora häckar väljer du den batterdrivna häcksaxen HGE 36-60-med det kraftfulla 36 V-batteriet för krävande häckklippning. Utrustad med ett 180 ° roterbart handtag, en lövfösare och tvåstegs hastighetsreglering.

Volt: 36 V
Svärdlängd: 60 cm
Grenkapacitet: 26 mm
Batteriprestanda per laddning  max. 600 m*
Roterbart handtag: Ja
Tvåstegs hastighetsreglering: Ja
Lövfös: Ja

* Maximal prestanda med ett 36 V/2.5 Ah Kärcher batteri

