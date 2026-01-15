Batteridriven grästrimmer

Den batterdrivna grästrimmern från Kärcher är en riktig allrounder i trädgården. Den ger dig inte bara rena snitt vid gräskanten, den är också särskilt bra på att nå hörn och trånga utrymmen. Det ergonomiska handtaget säkerställer att du har en bekväm arbetsställning som skyddar ryggen.

Egenskaper för grästrimmer

Automatisk utmatning av trimmertråden.

Den tvinnade trimmertråden säkerställer ett precist snitt.

Grästrimmer med tvinnad tråd.

För mer utmanade uppgifter finns det särskilda trimmerblad.

Speciellt trimmerblad för Kärchers grästrimmer.
Kärchers grästrimmer har ett roterbart trimmerhuvud.

Alltid rena (clean?) gräskantssnitt med det roterbara trimmerhuvudet.

Grästrimmer med LCD batteri display.

LCD batteri display med Real Time Technology som visar kvarstående drifttid, laddtid och batterikapacitet.

Kärchers grästrimmer har ergonomiska lösningar.

Ergonomisk trimningslösning, även under låga hinder som trädgårdsbänkar.

Växtskyddet på en grästrimmer förhindrar skador på växter.

Växtskyddet förhindrar skador på växter under trimning.

Individuell höjdjustering på Kärchers grästrimmer.

Individuell höjdjustering för upprätt arbetsläge.

Höljet skyddar användaren från grästrimmerns tråd.

Det skyddande höljet skyddar användaren från gräsklipp.

Höjdpunkter

Denna batterdrivna grästrimmern gör det lätt att hantera både gräs och ogräs, även på ytor som är svåra att nå. Grästrimmern LTR 36-33 gör det enklare än någonsin tidigare att trimma kanter runt träd, häckar och uppfarter.

18 V Kärcher Battery Power

18-25 lawn trimmer

Grästrimmer LTR 18-25

LTR 18-25 passar ergonomiskt i användarens hand och kan med en skärdiameter på 25 cm enkelt nå alla hörn och trånga ställen runt trädgården för att trimma gräsmattan med precision.

Volt: 18 V
Skärbredd: 25 cm
Skärhastighet: 9,500 rpm
Tjocklek trimmertråd: 1.6 mm
Batteriprestanda per laddning*: 300 m

* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri

18-30 lawn trimmer

Grästrimmer LTR 18-30

Bekväm trimmning av gräsmattan med LTR 18-30. Det justerbara trimmerhuvudet gör det till exempel möjligt att trimma under låga hinder.

 

Volt: 18 V
Skärbredd: 30 cm
Skärhastighet: 7,800 rpm
Tjocklek trimmertråd: 1.6 mm
Batteriprestanda per laddning*: 350 m

* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri

36 V Kärcher Battery Power

36-33 Lawn Trimmer

Grästrimmer LTR 36-33

Med ett kraftfullt 36 V-batteri och en maximal prestanda för 600 m trimmning per batteriladdning är LTR 36-33 kraftverket bland Kärchers grästrimmrar. Ändå förblir den ergonomisk att använda tack vare det mjuka handtaget samt medföljande axelrem.

Volt: 36 V
Skärbredd: 28–33 cm
Skärhastighet: 7,000 rpm
Tjocklek trimmertråd: 2.0 mm
Batteriprestanda per laddning*: 600 m

* Maximal prestanda med ett 36 V/2.5 Ah Kärcher batteri

SE ALLA VÅRA TRÄDGÅRDSREDSKAP