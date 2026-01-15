Batteridriven grästrimmer

Grästrimmer LTR 18-25

LTR 18-25 passar ergonomiskt i användarens hand och kan med en skärdiameter på 25 cm enkelt nå alla hörn och trånga ställen runt trädgården för att trimma gräsmattan med precision.

Volt: 18 V

Skärbredd: 25 cm

Skärhastighet: 9,500 rpm

Tjocklek trimmertråd: 1.6 mm

Batteriprestanda per laddning*: 300 m

* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri