Batteridriven grästrimmer
Den batterdrivna grästrimmern från Kärcher är en riktig allrounder i trädgården. Den ger dig inte bara rena snitt vid gräskanten, den är också särskilt bra på att nå hörn och trånga utrymmen. Det ergonomiska handtaget säkerställer att du har en bekväm arbetsställning som skyddar ryggen.
Egenskaper för grästrimmer
Automatisk utmatning av trimmertråden.
Den tvinnade trimmertråden säkerställer ett precist snitt.
För mer utmanade uppgifter finns det särskilda trimmerblad.
Alltid rena (clean?) gräskantssnitt med det roterbara trimmerhuvudet.
LCD batteri display med Real Time Technology som visar kvarstående drifttid, laddtid och batterikapacitet.
Ergonomisk trimningslösning, även under låga hinder som trädgårdsbänkar.
Växtskyddet förhindrar skador på växter under trimning.
Individuell höjdjustering för upprätt arbetsläge.
Det skyddande höljet skyddar användaren från gräsklipp.
Höjdpunkter
18 V Kärcher Battery Power
Grästrimmer LTR 18-25
LTR 18-25 passar ergonomiskt i användarens hand och kan med en skärdiameter på 25 cm enkelt nå alla hörn och trånga ställen runt trädgården för att trimma gräsmattan med precision.
Volt: 18 V
Skärbredd: 25 cm
Skärhastighet: 9,500 rpm
Tjocklek trimmertråd: 1.6 mm
Batteriprestanda per laddning*: 300 m
* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri
Grästrimmer LTR 18-30
Bekväm trimmning av gräsmattan med LTR 18-30. Det justerbara trimmerhuvudet gör det till exempel möjligt att trimma under låga hinder.
Volt: 18 V
Skärbredd: 30 cm
Skärhastighet: 7,800 rpm
Tjocklek trimmertråd: 1.6 mm
Batteriprestanda per laddning*: 350 m
* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri
36 V Kärcher Battery Power
Grästrimmer LTR 36-33
Med ett kraftfullt 36 V-batteri och en maximal prestanda för 600 m trimmning per batteriladdning är LTR 36-33 kraftverket bland Kärchers grästrimmrar. Ändå förblir den ergonomisk att använda tack vare det mjuka handtaget samt medföljande axelrem.
Volt: 36 V
Skärbredd: 28–33 cm
Skärhastighet: 7,000 rpm
Tjocklek trimmertråd: 2.0 mm
Batteriprestanda per laddning*: 600 m
* Maximal prestanda med ett 36 V/2.5 Ah Kärcher batteri