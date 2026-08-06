Den batteridrivna grästrimmern LTR 36-33 är ett riktigt kraftpaket. Trimmern ger mycket exakta resultat tack vare dess trimmertråd med vriden profil. Den automatiska trådjusteringsfunktionen garanterar också att tråden alltid har perfekt längd. Den steglösa effektregleringen innebär att användaren kan anpassa trimmern till olika typer av uppgifter. Trimmerns arbetsdiameter kan dessutom justeras för ännu exaktare resultat i hörn och trånga utrymmen. Det mjuka tvåhandsgreppet och axelremmen avlastar ryggen och minskar belastningen för användaren – och gör därigenom arbetet mer bekvämt. Oavsiktliga skador på blommor och träd i arbetsområdet kan förhindras genom att använda det utfällbara växtskyddet. 1 st 36 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.